Muzeul Gulagului din Rusia va fi desfiinţat şi înlocuit cu unul dedicat crimelor naziste

piata rosie din moscova
Piața Roșie din Moscova. Foto: Profimedia

Muzeul de istorie a Gulagului, sistemul sovietic de lagăre de concentrare, va fi închis definitiv la Moscova şi înlocuit de un muzeu consacrat memoriei crimelor naziste, a anunţat vineri primăria capitalei ruse, relatează agenţiile AFP şi EFE.

Noua expoziţie permanentă va rememora „toate etapele” crimelor naziste din timpul „Marelui Război Patriotic”, denumirea dată în Rusia celui de-Al Doilea Război Mondial, a precizat primăria pe website-ul său. Circa 26 de milioane de cetăţeni sovietici, dintre care aproximativ 8 milioane de soldaţi, au murit în acel război.

Viitorul muzeu va fi dedicat „victimelor genocidului împotriva poporului sovietic”, şi va fi una dintre „axele esenţiale ale activităţii de educaţie patriotică şi instruire istorică a tinerelor generaţii”, explică primăria capitalei ruse. Noul muzeu va fi amenajat în aceeaşi clădire şi va fi inaugurat anul acesta.

Muzeul Gulagului, care a primit un premiu al Consiliului Europei în 2021, printre altele pentru menţinerea vie a memoriei represiunii staliniste, a fost una dintre ultimele instituţii legate de „societatea civilă” care mai funcţionau în Rusia, notează sursele citate de Agerpres.

Creat în 2001 cu sprijinul primăriei Moscovei şi la iniţiativa istoricului fost deportat Anton Antonov-Ovsedenko, muzeul istoriei Gulagului şi-a deschis porţile în 2004. Acolo au fost expuse arhive şi obiecte care au aparţinut victimelor represiunii staliniste. Expoziţia sa permanentă era dedicată istoriei lagărelor sovietice din 1918 până în 1956. Au fost organizate de asemenea expoziţii temporare, spectacole şi conferinţe.

„Expoziţia muzeului Gulagului va fi demontată complet. Angajaţii muzeului sunt îngrijoraţi de soarta acestuia şi fac tot posibilul pentru a salva şi conserva” exponatele, spune pentru AFP o sursă apropiată conducerii muzeului. „Colecţia muzeului face oficial parte din fondul federal şi trebuie conservată în conformitate cu reguli foarte stricte”, adaugă aceeaşi sursă, neprecizată pentru că a cerut anonimatul.

Muzeul Gulagului a fost închis „temporar” în noiembrie 2024, oficial din cauza încălcării normelor de siguranţă la incendiu, dar nu a mai fost redeschis de atunci. Acesta a fost singurul mare muzeu de stat din Rusia dedicat represiunilor din perioada stalinistă şi peste 46.000 de persoane l-au vizitat în ultimele nouă luni de funcţionare.

În timp ce preşedintele rus Vladimir Putin condamnă uneori excesele stalinismului, linia politică a Kremlinului constă în general în minimalizarea acestora. Milioanele de victime ale persecuţiilor politice au primit spaţii reduse în manualele de istorie, în timp ce Stalin, principalul responsabil pentru acele represiuni, este prezentat în primul rând ca un erou şi învingătorul nazismului.

Aceia care denunţă această abordare ajung în colimatorul autorităţilor. De pildă, Memorial, un ONG anti-Putin care documentează atât represiunile sovietice cât şi pe cele din epoca actuală, a fost clasificat drept „agent străin” şi apoi interzis la sfârşitul anului 2021.

Lupta URSS împotriva Germaniei naziste a fost deosebit de glorificată în Rusia în ultimii ani, odată cu războiul declanşat prin invazia în Ucraina, unul din obiectivele acestei invazii fiind, potrivit lui Putin, „denazificarea” Ucrainei, adică schimbarea conducerii politice a acestei ţări.

