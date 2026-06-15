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NATO implică sectorul privat în lupta cu agresiunea hibridă a Rusiei: „Scopul e să nu mai jucăm jocul «lovește-cârtița»”

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nato trupe tanc militar
Foto: Getty Images

NATO ia măsuri pentru a contracara atacurile hibride ale Rusiei înainte ca acestea să-și atingă ținta, apelând la companii private și resurse militare pentru a combate orice, de la sabotaj până la incursiuni cu drone, a declarat pentru Politico un strateg-cheie al alianței. „Scopul este să nu mai jucăm jocul «lovește-cârtița»”, a afirmat James Appathurai, secretar general adjunct adjunct al NATO pentru inovare, operațiuni hibride și cibernetice, într-un interviu. „Campania hibridă a Rusiei este substanțială, în creștere și nu se va opri, indiferent de ce se întâmplă în Ucraina”, a spus el.

Europa se confruntă de ani de zile cu atacuri cibernetice, campanii de dezinformare și acte de sabotaj și perturbare, într-un context pe care oficialii occidentali de securitate îl descriu ca fiind un război hibrid coordonat de Moscova. Incursiunile recente ale dronelor la granița de est a Europei și incidentele de bruiaj GPS au determinat guvernele europene să elaboreze un răspuns mai ferm.

Alianța pune în aplicare o strategie hibridă adoptată anul trecut. Aceasta stabilește parteneriate cu companii private - de la firme cibernetice la furnizori de utilități - pentru a îmbunătăți monitorizarea amenințărilor hibride de către forțele armate. Răspunsul mai amplu la amenințările hibride va fi probabil subiectul discuțiilor atunci când liderii se vor întâlni la Ankara luna viitoare pentru summitul anual al NATO.

Oficialii au avertizat că Rusia devine din ce în ce mai îndrăzneață în modul în care vizează Europa. Moscova este „dispusă să riște viețile cetățenilor noștri”, a spus Appathurai, referindu-se la un atac cibernetic din Polonia din decembrie 2025 care a vizat peste 30 de parcuri eoliene și solare și o importantă centrală termică și electrică care deservește aproape jumătate de milion de oameni.

Avioanele NATO au doborât recent o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Letoniei. De asemenea, în luna mai, Alianța a încheiat parteneriate cu lideri din domeniul securității cibernetice, precum Microsoft, Palo Alto Networks și ESET, pentru a-și apăra rețelele împotriva hackerilor. Anul trecut, NATO a trimis nave de război și aeronave în Marea Baltică, în urma unei serii de atacuri suspectate asupra cablurilor submarine, în cadrul operațiunii „Baltic Sentry”.

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Alianța se implică tot mai mult și în sectorul energetic, împărtășind informații privind amenințările cu companiile petroliere și de gaze, pe măsură ce incursiunile dronelor în jurul infrastructurii energetice offshore continuă, a spus Appathurai. „Deja conectăm senzorii lor la cartierul nostru general militar, ne antrenăm împreună și convenim asupra unor planuri pe termen lung cu privire la securitatea lor.”

Același lucru se aplică și centrelor de date. NATO colaborează cu principalii furnizori de servicii cloud din SUA pentru a contribui la protejarea infrastructurii digitale critice, construindu-și în același timp propria rețea cloud securizată, izolată fizic. Obiectivul este simplu: să se asigure că NATO poate continua să funcționeze chiar și în cazul în care un sistem critic se defectează - sau dacă sprijinul din partea Statelor Unite devine mai greu de asigurat, a spus Appathurai. „Chiar dacă s-ar ajunge la o situație extremă în care, din anumite motive, sprijinul din partea SUA ar fi redus, s-ar putea proiecta sistemul astfel încât să aibă suficientă redundanță”, a spus el.

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Războiul hibrid cuprinde o serie de activități ostile care nu ajung la nivelul unui conflict militar convențional. Oficialii din domeniul securității au indicat atacurile cibernetice, campaniile de influențare online, sabotajul, întreruperile cablurilor submarine, interferența cu sistemele de navigație, vandalismul menit să alimenteze tensiunile politice și chiar mișcarea coordonată a migranților ca exemple de operațiuni hibride ale Rusiei.

Timp de ani de zile, răspunsul guvernelor occidentale la amenințările hibride s-a bazat pe descurajare. Ideea era că atribuirea publică a atacurilor cibernetice, impunerea de sancțiuni și consolidarea rezilienței colective ar descuraja adversarii să escaladeze conflictul. Însă atacurile cibernetice repetate, sabotajul infrastructurii și campaniile de influențare legate de Rusia au pus la încercare această gândire, guvernele orientându-se din ce în ce mai mult către măsuri active de apărare.

Spre deosebire de operațiunile militare tradiționale pe uscat, pe mare sau în aer, atacurile hibride se desfășoară adesea în umbră, ceea ce face mult mai dificil să se dovedească cine se află în spatele lor și ce intenționau să realizeze. NATO s-a abținut anterior să atribuie aceste atacuri unor țări specifice, exprimându-și în schimb sprijinul atunci când țările membre au legat perturbările de actori susținuți de statul rus și chinez.
Strategia hibridă a alianței va ajuta NATO și partenerii privați să reconstituie întreaga amploare a activității hibride pe teritoriul său, în loc să se clatine de la o criză la alta, a spus Appathurai.

„Dacă are loc o singură deraiere a unui tren în Țările de Jos sau un singur incendiu provocat la o fabrică, ar putea fi vorba doar de un incendiu sau de o deraiere”, a spus el. „Dar dacă vezi șapte, toate legate de sprijinul acordat Ucrainei, atunci știi cine se află în spatele lor.”

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Editor : C.A.

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