Nava antisubmarin de mari dimensiuni Amiral Chabanenko, care este modificată în același șantier naval în care a fost reparat portavionul Kuznețov, ar putea în curând să aibă aceeași soartă cu acesta.

Recent, s-a aflat că Rusia va casa portavionul Amiral Kuznețov. Acum, rușii se plâng că o altă navă — nava antisubmarin de mari dimensiuni Amiralul Chabanenko, a cărei reparație și modernizare sunt, de asemenea, efectuate de Uzina de reparații navale nr. 35 — ar putea avea aceeași soartă, scrie Defense Express.

Potrivit mass-media ruse, reparația și modernizarea navei Chabanenko trebuiau să fie finalizate în acest an, dar data exactă de finalizare este acum necunoscută și a fost amânată pe termen nelimitat. Constructorul nu a furnizat nicio estimare cu privire la data la care nava va reveni din reparații.

Lucrările la nava Admiral Chabanenko au fost deja amânate cu 11 ani — nava a fost scoasă din teatrele de operații și a intrat în reparații în 2014. Se preconiza că va fi supusă unei modernizări semnificative, inclusiv instalarea de sisteme moderne de armament, pentru mărirea capabilităților și clasarea ei ca fregată.

Cu toate acestea, după primii „câțiva ani” alocați inițial pentru lucrări, termenul pentru revenirea sa în serviciul activ a fost amânat în repetate rânduri. Mass-media rusă speculează acum în mod deschis cu privire la soarta navei.

Pe de o parte, unii susțin că, dacă reparațiile nu vor fi finalizate în curând, Chabanenko ar trebui să fie retrasă din serviciu. Pe de altă parte, ei citează exemplul unei alte nave antisubmarin de mari dimensiuni, Viceamiralul Kulakov, care a petrecut 20 de ani în reparații, între 1990 și 2010, înainte de a reveni în cele din urmă în serviciu în Flota Nordică.

Proiectul 1155.1

Amiralul Chabanenko, clasificat local ca „navă antisubmarină mare” din Proiectul 1155.1, cunoscută în NATO ca clasa Udaloy II, face parte din punct de vedere tehnic din Flota Nordică a Marinei Ruse. Nava a fost proiectată în anii 1970, lansată în 1992 și pusă în serviciul Marinei Ruse în 1999.

Reparațiile și modernizarea au început în 2014. După modernizare, nava urma să fie reclasificată ca fregată — urma să fie echipată cu patru lansatoare de rachete Uran care transportau 16 rachete de croazieră Kh-35, precum și lansatoare pentru 16 rachete Kalibr, Oniks sau Zircon. În plus, sistemul de apărare aeriană Kortik urma să fie înlocuit cu Pantsir-M.

Editor : Sebastian Eduard