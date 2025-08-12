Live TV

Nava antisubmarin Amiral Chabanenko urma să devină o fregată, dar ar putea avea soarta portavionului Kuznețov

Data publicării:
Nava antisubmarin Amiral Chabanenko
Nava antisubmarin Amiral Chabanenko. Foto Profimedia
Din articol
Proiectul 1155.1

Nava antisubmarin de mari dimensiuni Amiral Chabanenko, care este modificată în același șantier naval în care a fost reparat portavionul Kuznețov, ar putea în curând să aibă aceeași soartă cu acesta.

Recent, s-a aflat că Rusia va casa portavionul Amiral Kuznețov. Acum, rușii se plâng că o altă navă — nava antisubmarin de mari dimensiuni Amiralul Chabanenko, a cărei reparație și modernizare sunt, de asemenea, efectuate de Uzina de reparații navale nr. 35 — ar putea avea aceeași soartă, scrie Defense Express.

Potrivit mass-media ruse, reparația și modernizarea navei Chabanenko trebuiau să fie finalizate în acest an, dar data exactă de finalizare este acum necunoscută și a fost amânată pe termen nelimitat. Constructorul nu a furnizat nicio estimare cu privire la data la care nava va reveni din reparații.

Lucrările la nava Admiral Chabanenko au fost deja amânate cu 11 ani — nava a fost scoasă din teatrele de operații și a intrat în reparații în 2014. Se preconiza că va fi supusă unei modernizări semnificative, inclusiv instalarea de sisteme moderne de armament, pentru mărirea capabilităților și clasarea ei ca fregată.

Cu toate acestea, după primii „câțiva ani” alocați inițial pentru lucrări, termenul pentru revenirea sa în serviciul activ a fost amânat în repetate rânduri. Mass-media rusă speculează acum în mod deschis cu privire la soarta navei.

Pe de o parte, unii susțin că, dacă reparațiile nu vor fi finalizate în curând, Chabanenko ar trebui să fie retrasă din serviciu. Pe de altă parte, ei citează exemplul unei alte nave antisubmarin de mari dimensiuni, Viceamiralul Kulakov, care a petrecut 20 de ani în reparații, între 1990 și 2010, înainte de a reveni în cele din urmă în serviciu în Flota Nordică.

Proiectul 1155.1

Amiralul Chabanenko, clasificat local ca „navă antisubmarină mare” din Proiectul 1155.1, cunoscută în NATO ca clasa Udaloy II, face parte din punct de vedere tehnic din Flota Nordică a Marinei Ruse. Nava a fost proiectată în anii 1970, lansată în 1992 și pusă în serviciul Marinei Ruse în 1999.

Reparațiile și modernizarea au început în 2014. După modernizare, nava urma să fie reclasificată ca fregată — urma să fie echipată cu patru lansatoare de rachete Uran care transportau 16 rachete de croazieră Kh-35, precum și lansatoare pentru 16 rachete Kalibr, Oniks sau Zircon. În plus, sistemul de apărare aeriană Kortik urma să fie înlocuit cu Pantsir-M.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
avion prabusit arad planor
2
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
copii care alearga pe langa fantani
4
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masini de scoala
5
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
Ianis Hagi s-a decis, după ce a primit o nouă ofertă din România
Digi Sport
Ianis Hagi s-a decis, după ce a primit o nouă ofertă din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ceausescu si nixon 1969
Miturile „raiului” comunist (4): „Ceaușescu a fost un lider bun”...
Serghei Kirienko și Vladimir Putin
„Soldatul lui Putin”: Cine este tehnocratul din umbră care transformă...
Balastiera
Ministra Mediului critică Apele Române pentru neimplementarea...
case distruse în Haga după o explozie provocată intenționat
O mică țară din Europa a ajuns să fie zguduită de explozii în fiecare...
Ultimele știri
Reorganizarea școlilor: Care este procedura pentru comasarea unităților de învățământ în anul educațional 2025-2026
Donald Trump l-a numit pe economistul conservator E.J. Antoni la șefia Biroului de Statistică a ocupării forței de muncă
Ungaria critică poziția UE privind summitul Putin-Trump. Ministrul de externe s-a consultat cu Moscova pe tema războiului din Ucraina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Zlin-Z37
Cum a transformat Ucraina un avionul agricol ușor Zlin Z-137 într-un adevărat vânător de drone
maia sandu
La ce nivel a ajuns dezinformarea rusă în Republica Moldova. Maia Sandu, acuzată de un lucru de neimaginat (The Economist)
profimedia-1028188321
Oana Țoiu, despre întâlnirea Trump-Putin: „Ne dorim o negociere de pace despre Ucraina, cu Ucraina participantă la aceste discuții”
GPS-Interference-Jamming-Spoofing-Solution-page-thumbnail-min
Semnalul GPS din țările baltice este perturbat, iar bruiajul vine de la o bază militară secretă rusă. Și România semnalează probleme
Vladimir Soloviov. Foto- Profimedia Images
Propagandistul șef al lui Putin amenință Azerbaidjanul cu războiul. Care este motivul
Partenerii noștri
Pe Roz
Luiza, presupusa fiică a lui Vladimir Putin, atac subtil: „Bărbatul care a luat milioane de vieți și a...
Cancan
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
Fanatik.ro
Primul român condamnat pentru terorism a solicitat statului să-i plătească peste un miliard de lire sterline...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, război total cu penitenciarul: „S-a invocat introducerea drogurilor”...
Adevărul
Vacanță cu sfârșit tragic: un copil român a murit dupa ce a fost găsit de părinți în mașina parcată la soare...
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
"Fraților, viteza și prostia se plătesc". Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis după ce a fost prins la...
Digi Sport
E oficial! Cine va modera prima emisiune, după plecarea celui mai bine plătit prezentator
Pro FM
Jennifer Lopez, „atacată” de un greier uriaș pe scenă în Kazahstan. Reacția artistei a devenit virală: „Mă...
Film Now
A murit mama actorului Brad Pitt. Jane Etta Pitt avea 84 de ani. Mesajul emoționant postat de nepoata ei
Adevarul
1.300 de microbuze cumpărate la preț dublu cu fonduri PNRR, printr-o firmă apropiată de PNL. De la 90.000 la...
Newsweek
Șocul vieții pentru un pensionar. La o pensie de 598 lei i-au oprit 60 lei CASS. Sunt 400.000 cazuri
Digi FM
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, vacanță de lux în Capri. El la bustul gol, ea în costum de baie, la...
Digi World
Semnele insolației și ale șocului termic. Cum le recunoști și cum intervii rapid
Digi Animal World
Gestul făcut de o pisică în timp ce stăpâna ei doarme. Ce „cadou” i-a lăsat lângă cap: „E mai înfricoșător...
Film Now
David Justice, primul soț al lui Halle Berry, dezvăluie motivul pentru care a decis să o părăsească pe...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”