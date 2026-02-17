Live TV

Data actualizării: Data publicării:
Alexei Navalnîi / Vladimir Putin
Colaj foto: Profimedia Images
De la poloniu la epibatidină Greu de detectat și letală A fost Navalnîi subiectul unui experiment?

La doi ani după moartea liderului opoziției ruse Alexei Navalnîi în închisoare, cinci țări europene susțin că au identificat substanța care l-a ucis: epibatidina, o toxină letală produsă de o specie de broască din America de Sud. Dar de ce să te deranjezi să folosești un otravă atât de rară, exotică, care se găsește în mod natural doar în cealaltă parte a lumii? Unii experți cred că Navalnîi ar fi putut fi folosit drept cobai în cadrul unui experiment mortal, arată France24.

Cu două zile înainte de împlinirea a doi ani de la moartea subită a lui Alexei Navalnîi într-o închisoare rusă, Marea Britanie, Franța, Germania, Olanda și Suedia au prezentat sâmbătă concluziile anchetei comune.

„Suntem convinși că Alexei Navalnîi a fost otrăvit cu o toxină letală”, au declarat acestea într-un comunicat emis în marja Conferinței de securitate de la Munchen, din Germania.

„Rusia a susținut că Navalnîi a murit din cauze naturale. Însă, având în vedere toxicitatea epibatidinei și simptomele raportate, otrăvirea a fost foarte probabil cauza”, au afirmat acestea.

Navalnîi era unul dintre cei mai fervenți critici ai președintelui rus Vladimir Putin și ispășea o pedeapsă de 19 ani într-o colonie penitenciară din Arctica atunci când a murit. „Ceea ce înseamnă că Rusia avea mijloacele, motivul și ocazia de a-i administra această otravă”, au adăugat acestea.

Rusia a respins categoric afirmațiile.

„Bineînțeles, nu acceptăm astfel de acuzații. Nu suntem de acord cu ele. Le considerăm părtinitoare și nefondate - și le respingem cu tărie”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

De la poloniu la epibatidină

Potrivit celor cinci țări, concluziile sunt „concludente” și au fost formulate după efectuarea unor „analize aprofundate ale probelor” prelevate din corpul disidentului.

Rusia a mai fost acuzată în trecut că a folosit otravă pentru a-și elimina dușmanii.

Agentul neurotoxic noviciok a fost folosit în tentativa de asasinare a lui Navalnîi în 2020, a fostului agent dublu Serghei Skripal și a fiicei sale în Salisbury, în 2018. O femeie din Salisbury a murit după ce a intrat accidental în contact cu o sticlă de parfum contaminată cu agentul neurotoxic.

Rusia a fost acuzată și de otrăvirea mortală a dezertorului rus și fostului ofițer FSB Alexander Litvinenko la Londra, în 2006. Litvinenko a murit după ce a folosit un set de ceai contaminat cu elementul chimic radioactiv poloniu-210.

Mass-media independentă rusă Meduza a declarat că simptomele lui Navalnîi se potrivesc cu „ceea ce se știe despre efectele epibatidinei”.

Expertul în toxicologie Jill Johnson a declarat pentru BBC Russian că epibatidina este „de 200 de ori mai puternică decât morfina”. Printre simptome, a spus ea, se numără „spasme musculare și paralizie, convulsii, ritm cardiac lent, insuficiență respiratorie și, în final, moartea”.

Greu de detectat și letală

Dar de ce să te deranjezi să folosești un tip de otravă atât de rar, care se găsește în mod natural doar la broaștele-săgeată originare din America de Sud?

„Cu Navalnîi în custodia Rusiei, nu era nevoie să se folosească o otravă atât de exotică”, a declarat Luca Trenta, profesor asociat de relații internaționale la Universitatea Swansea. „Ar fi putut folosi orice.”

Unul dintre motive, spun experții, ar putea fi eficacitatea sa.

Alistair Hay, toxicolog la Universitatea din Leeds, a afirmat că, în cazul agenților nervoși precum noviciok, moartea poate fi prevenită dacă persoana primește îngrijiri medicale adecvate suficient de repede. „Nu știu cum se tratează un pacient cu epibatidină. Nu am văzut nimic în acest sens.”

Până în prezent, există un singur caz documentat al unei persoane care a supraviețuit otrăvirii cu epibatidină: un lucrător de laborator care ar fi fost expus la această substanță în 2010. Hay a spus că relatarea proprie a persoanei respective despre supraviețuirea sa – aparent datorită utilizării de antihistaminice – ridică însă „destul de multe întrebări”.

Hay a explicat că epibatidina este, de asemenea, foarte dificil de detectat, deoarece sunt necesare doar doze foarte mici pentru a deveni letală – „așadar, este mai greu să îi găsești urme”.

Când analiștii nu cunosc substanța specifică pe care o caută, detectarea devine și mai dificilă. Și întrucât epibatidina nu a fost asociată anterior cu niciun alt caz cunoscut de otrăvire, aceasta nu ar fi prima toxină pe care analiștii o testează.

De asemenea, este o otravă destul de ușor de administrat. „Căile cunoscute de administrare sunt ingestia și pielea”, a spus Hay. „Sunt sigur că ar fi la fel de eficientă și prin inhalare.”

A fost Navalnîi subiectul unui experiment?

Kevin Riehle, expert în studii de informații și securitate la Universitatea Brunel din Londra, a spus că toate motivele menționate mai sus nu explică încă de ce Rusia ar folosi o otravă atât de rară și exotică asupra unei persoane care era deja în spatele gratiilor și într-o stare de sănătate foarte precară.

Singurul lucru care ar putea fi motivul, și acesta este destul de malefic, este că o testau. Încercau să vadă cum va funcționa acest lucru asupra cuiva, iar el urma să moară oricum

Hay a spus că toxina este cunoscută de oamenii de știință de zeci de ani și că aceștia au reușit să o reproducă în laboratoarele lor. Inițial, a fost cercetată pentru capacitățile sale analgezice, deoarece poate bloca transmisia nervoasă, dar aceste idei au fost în cele din urmă abandonate, deoarece riscurile de a greși doza erau prea mari.

„Dezvoltarea acestui tip de armă nu este dificilă”, a spus Trenta.

Mark Galeotti, expert în securitate rusă și director al grupului de reflecție Mayak Intelligence din Londra, a spus că, pentru Rusia, presupusa otrăvire ar fi fost și o modalitate de a reaminti lumii că „au un laborator care lucrează la otrăvuri de zeci de ani” și că este capabil să producă „toxine și veninuri noi, mai interesante și mai complexe”.

Galeotti a spus că rușii ar fi putut avea două motive pentru a opta pentru un otravă atât de neobișnuită precum epibatidina. „Pe de o parte, sunt fericiți că oamenii cred că Navalnîi a fost otrăvit, deoarece acest lucru transmite un avertisment”, arătând nu numai de ce este capabil Kremlinul, ci și până unde este dispus să meargă.

„Dar, pe de altă parte, folosind ceva mai exotic, poate că sperau că detaliile nu vor ieși niciodată la iveală. ”

