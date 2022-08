Navalnîi spune că a fost băgat la izolare pentru că și-a descheiat un nasture la uniforma de deținut. „E un coteț din beton de 2,5x3 m”

Alexei Navalnîi, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a anunțat că a fost trimis la izolare, într-o celulă din beton de doar câțiva metri pătrați, la câteva zile după ce a înființat un sindicat în închisoare. Navalnîi susține că motivul pentru care a ajuns la izolare este că și-ar fi descheiat un nasture la uniforma de deținut și descrie condițiile inumane din celula de 2,5 x 3 metri.

„Kremlinul vrea să aibă în Gulagul său doar sclavi tăcuți. Dar iată-mă agitând oamenii și cerând ca unele legi să fie respectate, în loc să cer iertare. Așa că am fost convocat din baracă în fața comisiei, unde am fost anunțat că înregistrările video arată că îmi deschei în mod regulat nasturele de sus la uniforma de deținut când mă aflu în zona de lucru (uniforma mi-e mică cu câteva numere). Asta, bineînțeles, arată că sunt un bandit incorigibil. De aceea s-a luat decizia să fiu mutat într-o unitate specială”, a scris opozantul pe contrul său de Twitter.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Navalnîi mai spune că deținuții aflați în izolare nu au drept la vizită și că i s-a transmis că celula va deveni reședința lui permanentă dacă nu-și va „reconsidera atitudinea”.

„Nu e clar ce atitudine ar trebui să reconsider. Față de munca forțată? Sau față de Putin?”, s-a întrebat opozantul, care și-a continuat relatarea cu descrierea condițiilor din izolare.

„SHU (izolarea - n.r.) este cea mai grea pedeapsă în sistemul penitenciar. (...) În mod normal, nu poți să stai mai mult de 15 zile la izolare, dar regula poate fi ocolită ușor. Te închid 15 zile, te eliberează, iar apoi te bagă înapoi pentru 15 zile. SHU este un coteț din beton de 2,5 x 3 metri. Cea mai mare parte a timpului e de nesuportat, pentru că e frig și umezeală. Pe podea e apă. Eu am primit versiunea de plajă - este foarte cald, iar aerul lipsește aproape cu desăvârșire. Fereastra este mică, iar pereții foarte groși - nici măcar pânzele de păianjen nu se mișcă. Nu există ventilație. Noaptea zaci pe podea și te simți ca peștele pe uscat. Patul din fier este prins de perete, ca în tren, dar mânerul care îl coboară este afară (din celulă - n.r.)”, a descris Alexei Navalnîi condițiile din izolare.

În plus, el mai afirmă că izolarea este singurul loc din închisoare unde nu ai voie să fumezi și că are dreptul la plimbare o oră pe zi, într-o celulă asemănătoare, care însă nu are tavan și poate vedea cerul.

„Acum stau pe o bancă de fier, la o masă de fier. O să termin textul acesta și o să scriu un manual pentru deținuți, despre drepturile lor la locul de muncă, până când îmi vor lua creionul și hârtia. Comisia are dreptate: chiar sunt incorigibil”, și-a încheiat Navalnîi mesajul.

În urmă cu câteva zile, Alexei Navalnîi a anunțat că a dat în judecată închisoarea unde ispășește o pedeapsă de nouă ani și că a înființat un sindicat pentru a apăra drepturile deținuților, care lucrează „în condiții oribile”.

Editor : Bogdan Pacurar