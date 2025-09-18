Live TV

Nave și drone rusești de recunoaștere spionează cablurile submarine și conductele din Europa. Care ar fi consecințele distrugerii lor

Mass-media britanică raportează că nave și drone rusești de recunoaștere colectează în mod activ date despre cablurile submarine și conductele din Europa.

Potrivit Ukrinform, Centrul ucrainean pentru combaterea dezinformării (CPD) din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare a raportat acest lucru pe Telegram.
„Mass-media și analiștii britanici raportează că navele și dronele de recunoaștere rusești colectează în mod activ informații despre cablurile și conductele submarine din Europa”, se arată în declarația CPD, informează Ukrinform.

Activități suspecte

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a confirmat că serviciile secrete rusești utilizează nava Yantar pentru a colecta informații despre infrastructura subacvatică, iar în apropierea cablurilor au fost observate activități ale dronelor. Cablurile submarine transportă 95% din traficul global de internet și până la 10 trilioane de dolari în tranzacții financiare zilnice. Analiștii observă că, în contextul războiului împotriva Ucrainei, Kremlinul vede probabil astfel de operațiuni ca o modalitate de a destabiliza Occidentul și de a exercita presiuni asupra aliaților Ucrainei. Un astfel de sabotaj ar putea avea consecințe nu numai pentru apărare, ci și pentru finanțe, logistică și comunicații.

CCD a reamintit că, în ianuarie, Parlamentul britanic a lansat o anchetă privind starea și securitatea comunicațiilor submarine. Riscuri similare au fost observate și în alte părți ale Europei, de exemplu, în Marea Baltică, unde sunt analizate cazuri de deteriorare a cablurilor.

Atacuri hibride

Centrul a raportat anterior alte atacuri hibride ale Rusiei asupra infrastructurii critice a Europei. În special, a existat o creștere bruscă a incidentelor de bruiaj GPS în Marea Baltică, ceea ce reprezintă o amenințare pentru aviația civilă.

Aceste operațiuni fac parte dintr-o strategie sistematică a Kremlinului — slăbirea Europei prin sabotaj, dezinformare și intimidare pentru a reduce sprijinul acordat Ucrainei.

După cum a raportat Ukrinform, numărul atacurilor hibride rusești în Europa a crescut de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei. Principalele ținte rămân energia, transporturile și comunicațiile.

În perioada 2014-2024, au fost documentate peste 200 de incidente, de la sabotaj și dezinformare la atacuri cibernetice și bruiaj GPS. Peste 86 % dintre acestea au avut loc după 2022, iar numai în 2024, atacurile au fost de șase ori mai frecvente decât în anul precedent.

De la începutul acestui an, atacurile au vizat cablurile submarine și infrastructura de apă, precum și încercările de a perturba transportul aerian în țările UE.

