„Ne leagă o prietenie” Transcrieri declasificate despre relația amicală dintre Putin și Bush în perioada de vârf a cooperării SUA-Rusia

Arhiva Națională de Securitate a Universității George Washington a publicat opt transcrieri, recent declasificate, ale conversațiilor dintre Vladimir Putin și George W. Bush. Aceste schimburi au avut loc între 2001 și 2003, o perioadă în care ambii președinți căutau activ modalități de cooperare. În ciuda tensiunilor persistente în relațiile dintre SUA și Rusia, inclusiv extinderea NATO, presiunea Washingtonului de a se retrage din Tratatul privind rachetele antibalistice (ABM) și amendamentul Jackson-Vanik (n.r. acesta interzice un tratament preferențial în comerț pentru ţările care încalcă grav sau îngrădesc drepturile cetăţenilor săi de a emigra), Putin și Bush au reușit să construiască o cooperare strânsă în domeniul combaterii terorismului și al neproliferării nucleare. Chiar și atunci când discuțiile au atins subiecte sensibile, tonul conversațiilor a rămas constant cordial, arată transcrierile, preluate de Meduza.

6 iulie 2001

Prima dintre aceste conversații a avut loc pe 6 iulie 2001, la trei săptămâni după summitul dintre George W. Bush și Vladimir Putin din Slovenia. Putin l-a sunat pe Bush pentru a-l felicita de ziua lui, precum și de recentul Ziua Independenței Statelor Unite. Bush a răspuns că era „onorat” să primească apelul, menționând că Putin era primul șef de stat care îi ura „La mulți ani” în acel an și i-a sugerat președintelui rus să îi spună „George”.

Bush și-a exprimat, de asemenea, condoleanțele pentru prăbușirea unui avion Tu-154 în apropiere de Irkutsk cu două zile înainte, în care au murit 145 de persoane.

În timpul convorbirii, Bush a ridicat problema Irakului, deplângând lipsa de progrese și exprimându-și speranța că, dacă Moscova și Washingtonul ar colabora, ar putea găsi „un plan inteligent de sancțiuni care să beneficieze poporul irakian” fără a afecta interesele comerciale ale Rusiei. La sfârșitul conversației, Bush i-a spus lui Putin: „Engleza dumneavoastră devine foarte bună”.

12 septembrie 2001

Această conversație a avut loc a doua zi după atacurile teroriste asupra World Trade Center din New York. Apelul a durat aproximativ cinci minute. La început, Bush i-a mulțumit lui Putin pentru că a fost primul lider străin care l-a sunat după atacuri. Cei doi președinți s-au adresat unul altuia cu numele mic — Vladimir și George.

Putin: Îți pot spune, apropo, că am semnat un decret prin care mâine, la ora 12, Rusia va ține un minut de reculegere pentru morți, ca semn de solidaritate cu tine. Toate steagurile vor fi coborâte în bernă și toate evenimentele de divertisment vor fi oprite.

Bush: Mulțumesc, prietene.

Putin: Și nu pot decât să fiu de acord cu tine că, după astfel de acte de terorism, trebuie să tragem concluziile corespunzătoare, să inițiem acțiuni de cooperare și să ne apropiem mai mult. Sunt complet de acord cu tine.

21 octombrie 2001

Această conversație a avut loc în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific de la Shanghai. Tema principală a fost cooperarea dintre SUA și Rusia în războiul global împotriva terorismului, pe care Bush îl declarase cu puțin timp înainte de summit.

La începutul conversației, Putin a spus că înțelege sentimentele lui Bush mai bine decât oricine altcineva, amintindu-și de atentatele cu bombă din 1999 din Rusia. El a spus că a dat instrucțiuni serviciilor secrete ruse să împărtășească cu SUA orice informații aveau despre talibani și s-a plâns că Washingtonul nu a dat dovadă de aceeași deschidere în schimb. Bush a promis că va analiza problema.

Bush și Putin în timpul primei lor întâlniri în Slovenia, 16 iunie 2001. Sursa foto: nsarchive

Spre finalul conversației, Putin a spus că reprezentanții Departamentului de Stat al SUA au avut întâlniri cu militanții ceceni. El a comparat luptătorii ceceni cu „teroriștii arabi”.

Bush: Crezi că toți cecenii sunt teroriști?

Putin: Nu, dar luptătorii sunt cu toții. Ei sunt elevii lui [Osama] bin Laden. Bin Laden i-a antrenat. Ai ști dacă ai vedea pozele. Chiar seamănă cu el.

Putin a descris Cecenia ca fiind „o problemă veche de 400 de ani”. El a menționat că regiunea a căutat întotdeauna independența și că „ar trebui să respectăm acest lucru”, dar a susținut că independența nu mai este posibilă. După ce Rusia și-a retras trupele din republică în 1995, acest lucru a dus la răspândirea islamului radical, a afirmat el.

8 noiembrie 2001

Această conversație a avut loc înaintea vizitei lui Putin la ferma lui Bush din Texas. Președinții au abordat principalele subiecte prevăzute pentru discuție: lupta împotriva terorismului, amendamentul Jackson-Vanik și Tratatul privind rachetele antibalistice (ABM). Statele Unite doreau să se retragă din tratat, argumentând că acordul din 1972 cu Uniunea Sovietică nu mai reflecta realitățile contemporane (n.r. Bush avea să facă acest lucru o lună mai târziu).

Putin și Bush la Shanghai, 21 octombrie 2001. Sursa foto: nsarchive

Bush i-a oferit lui Putin două opțiuni. Fie Statele Unite vor continua în mod liber testele de apărare antirachetă, încălcând tratatul – caz în care, a promis el, Washingtonul va împărtăși informații cu Moscova – fie, dacă Rusia se opunea acestei abordări, „singura opțiune” a președintelui american era să se retragă complet din acord. Chiar și în acest caz, Bush l-a asigurat pe Putin că nu îl va pune „într-o poziție incomodă”.

Putin a spus că se va gândi și și-a exprimat încrederea că Moscova și Washingtonul vor găsi o soluție „cu privire la toate problemele”.

Bush: Vladimir, când vii în Texas, asigură-te că aduci haine casual. Va fi foarte informal. Și, de asemenea, adu pantofi de mers, pantofi de sport, ca să putem face plimbări lungi pe fermă.

13 noiembrie 2001

Această conversație a avut loc în Sala Cabinetului de la Casa Albă, unde se țin de obicei ședințele guvernului american. Au fost prezenți aproximativ doisprezece oficiali americani și șaisprezece oficiali ruși. La deschiderea ședinței, George W. Bush a remarcat că aceasta era „probabil prima dată când un președinte american și un președinte rus se aflau împreună în Sala Cabinetului”.

La început, Bush a spus că ar fi în interesul Statelor Unite și al lumii ca Rusiei să i se acorde un „rol unic” ca partener NATO. El a promis, de asemenea, că Washingtonul nu va relua testele cu arme nucleare.

Bush: Vreau să le spun echipelor noastre despre angajamentul nostru față de o nouă relație, o nouă alianță cu Rusia. Vorbim despre prietenia noastră. Poate că va dura mai mult până când națiunile noastre vor deveni prietene, nu se va întâmpla instantaneu, dar sunt hotărât să văd acest lucru.

Cea mai mare parte a discuției s-a concentrat pe Afganistan, unde Statele Unite au declanșat un război cu o lună înainte. Putin a vorbit despre disponibilitatea Rusiei de a ajuta SUA să scape țara de teroriști, în timp ce Bush a descris dialogul lui Putin cu Tadjikistanul și Uzbekistanul pe această temă ca fiind „neprețuit”. Ambii președinți au folosit o retorică similară.

„La nord, sud, est sau vest, îi vom prinde. „Vii sau morți”, a spus Bush.

Putin: Ai adoptat poziția corectă. Vom fi alături de tine.

Bush: Nu sunt deloc îngrijorat pentru dumneavoastră. Poate că sunt îngrijorat pentru unii dintre aliații noștri. […] [În primul rând], știți ce s-a întâmplat, că au atacat Statele Unite și ce înseamnă asta, iar [în al doilea rând], ați fost și dumneavoastră atacat la Moscova, ați avut clădiri aruncate în aer, ați văzut femei și copii nevinovați uciși. Nu, nu sunt îngrijorat pentru dumneavoastră. Sunteți genul de om pe care mi-ar plăcea să-l am alături de mine în tranșee.

2 aprilie 2002

Această conversație a avut loc cu o lună și jumătate înainte de semnarea Tratatului privind reducerea armamentului strategic ofensiv, în baza căruia SUA și Rusia au convenit să limiteze numărul de focoase nucleare desfășurate. Tratatul urma să fie semnat la Moscova pe 24 mai, după care Bush plănuia să călătorească în Europa și apoi să se întoarcă în Statele Unite.

În timpul convorbirii, Putin i-a cerut lui Bush să-și prelungească șederea în Europa cu o zi și să se oprească la Roma pentru a semna documentele de înființare a Consiliului NATO-Rusia.

Putin și Bush, în Shanghai. Sursa foto: nsarchive

Consiliul a fost conceput ca un forum pentru coordonarea militară și politică între Moscova și alianță. La acea vreme, se presupunea că un astfel de parteneriat egal va pune capăt definitiv Războiului Rece. Bush a promis că se va gândi la asta (n.r. în cele din urmă, a călătorit la Roma și documentele au fost semnate).

Putin a subliniat că era important să se creeze Consiliul NATO-Rusia înainte de summitul alianței din noiembrie de la Praga, unde NATO intenționa să înceapă negocierile de aderare cu mai multe state din fostul bloc estic, inclusiv țările baltice. Putin nu a criticat extinderea NATO ca atare, ci a prezentat-o în mare parte ca o chestiune de politică internă.

„De fapt, ar fi bine pentru mine dacă am rezolva (n.r. crearea Consiliului NATO-Rusia) înainte de summitul NATO de la Praga”, i-a spus el lui Bush. „Acest lucru ar reduce tensiunea și presiunea în țara mea.”

27 iunie 2002

Această conversație a avut loc în timpul summitului G8 din Canada și a inclus-o pe Condoleezza Rice, pe atunci consilier pentru securitate națională al SUA, și pe Vladimir Rushailo, pe atunci secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei. Unul dintre subiectele discutate a fost incapacitatea Georgiei de a face față teroriștilor care se ascundeau în defileul Pankisi din țară.

Președintele SUA, George W. Bush (dreapta), și președintele rus, Vladimir Putin, susțin o conferință de presă comună în fața reședinței principale din Walker's Point, Kennebunkport, Maine, 2 iulie 2007 Foto: Profimedia

Cei doi președinți au convenit că teroriștii din Caucaz care aveau legături cu Al-Qaeda reprezentau o amenințare atât pentru Rusia, cât și pentru Statele Unite. „Avem obligația de a vă ajuta să îi combateți”, i-a spus Bush lui Putin.

Bush: „Trebuie să elaborăm un plan. Unul despre care să știți. Îl vom elabora împreună. Un plan care să le spună georgienilor ce să facă. Poate că nu vor putea să îl pună în aplicare, dar trebuie să le dăm o șansă”.

Bush a sugerat, de asemenea, să se încerce „altceva” dacă președintele Georgiei de atunci, Eduard Shevardnadze, se dovedea incapabil să gestioneze problema. „Nu vom intra pe teritoriul lor”, a răspuns Putin.

Arhiva Națională de Securitate notează că, la o conferință de presă după întâlnire, Bush a lăudat rolul lui Putin în lupta împotriva terorismului. „El înțelege amenințarea terorismului, pentru că a trăit teroarea”, a spus președintele SUA.

18 martie 2003

Transcrierea finală este o conversație care a avut loc cu două zile înainte de invazia americană în Irak. Arhiva Națională de Securitate o descrie ca fiind „punctul culminant” al discuțiilor îndelungate în care Putin a încercat să-l convingă pe Bush să renunțe la acțiunea militară.

Președintele rus a încercat să mențină relații strânse cu Bush și să împiedice ca dezacordurile privind Irakul să submineze parteneriatul lor. Bush, la rândul său, a spus că și el spera să mențină cooperarea.

Fostul președintele american George W. Bush alături de fostul președinte chinez Hu Jintao și de actualul președinte rus Vladimir Putin la Jocurile Olimpice de vară de la Beijing, din 2008. Foto: Profimedia Images

În timpul convorbirii telefonice – inițiată de Bush – președintele SUA i-a mulțumit lui Putin pentru că nu a „încurajat sentimentele antiamericane” și l-a îndemnat să nu „pună în pericol această relație”. Putin a subliniat că, în ciuda dezacordurilor privind Irakul, importanța fundamentală a relațiilor dintre SUA și Rusia a rămas neschimbată.

Putin: Pentru mine sunt și mai importante relațiile noastre personale și, după cum puteți vedea, mă abțin să fac comentarii negative în mod public cu privire la discursul dumneavoastră. Dacă operațiunea militară va începe, atunci va trebui să comentez, dar nu voi face comentarii care să diminueze relația noastră personală. (...) Mai este un lucru asupra căruia aș dori să vă atrag atenția și cred că este semnificativ. Ați spus că obiectivul este schimbarea regimului; însă acest lucru nu este prevăzut în Carta ONU sau în dreptul internațional. (...) Cel mai important lucru, și am menționat deja acest lucru, este că nu ar trebui să înlocuim dreptul internațional cu legea forței.

Bush a răspuns că Organizația Națiunilor Unite ar putea juca un rol în soluționarea postbelică a Irakului, dar că, pentru moment, rolul ONU „s-a încheiat”.

La sfârșitul conversației, Putin i-a reamintit lui Bush invitația sa de a vizita Sankt Petersburg, care urma să sărbătorească în luna mai 300 de ani de la înființare. „Aceasta ar fi o întâlnire importantă, indiferent de evoluția situației din Irak”, a spus Putin.

