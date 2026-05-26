Analiză Nemulțumirea populației din Rusia, în creștere din cauza raidurilor ucrainene. Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile

Data publicării:
Atac drone ucrainene
Centrala termo-electrică de la Sahura, lovită de bombe ucrainene. Foto: Profimedia
Tensiune internă

Atacurile repetate asupra Moscovei și a altor regiuni din Rusia creează treptat o criză de încredere în conducerea rusă ca garant al securității.

Analistul politic Ihor Reiterovich a afirmat acest lucru într-un interviu acordat agenției Ukrinform, comentând starea de spirit din Rusia pe fondul atacurilor ucrainene asupra capitalei ruse și a altor regiuni.

Potrivit acestuia, în spațiul informațional rus apar tot mai multe postări critice, inclusiv din partea așa-numiților „corespondenți militari”, care pun la îndoială capacitatea autorităților de a asigura securitatea chiar și în capitală.

„Logica este următoarea: bine, este război, pot avea loc atacuri. Dar autoritățile ar trebui măcar să explice ceva societății”, a remarcat expertul, comentând astfel de postări.

El a citat exemple de retorică dură în canalele media rusești, unde se ridică întrebări la adresa președintelui rus cu privire la lipsa de reacție la atacuri, precum și speculații despre posibile alternative în cadrul sistemului politic.

Potrivit lui Reiterovich, apariția unor astfel de mesaje poate fi fie parte a unor scurgeri controlate de informații menite să monitorizeze reacțiile, fie o reflectare a sentimentului public autentic din Rusia.

„Unele dintre aceste postări pot fi o narațiune controlată pentru monitorizarea reacțiilor. Dar chiar faptul că apar este deja revelator – problema se agravează”, a spus el.

Tensiune internă

Expertul consideră că autoritățile ruse sunt conștiente de tensiunea internă crescândă și încearcă să testeze diferite scenarii de răspuns, inclusiv prin campanii de informare și semnale politice.

În același timp, el a spus că Kremlinul ia din ce în ce mai mult în considerare opțiuni de înghețare a războiului fără un acord de pace complet, deoarece realizarea unei soluții politice este complicată de poziția Ucrainei cu privire la teritoriile ocupate.

„Se testează un scenariu de încetare a focului fără un acord politic final”, a spus Reiterovich.

El a sugerat, de asemenea, că, în urma contactelor internaționale recente, Rusia încearcă să câștige timp și ar putea miza pe o nouă escaladare sau pe măsuri de mobilizare pentru a arăta rezultate până în toamnă.

„Deocamdată, pare un ciclu: noi trupe mobilizate, noi promisiuni și noi atacuri – alături de loviturile cu drone ucrainene”, a concluzionat expertul.

Editor : Sebastian Eduard

