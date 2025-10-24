„Nici nu știa să citească”. Cum trimite Putin pe front ruși cu retard mintal

În războiul împotriva Ucrainei a murit Semen Karmanov, un invalid de gradul III în vârstă de 27 de ani din Kemerovo. Din copilărie a fost diagnosticat cu o întârziere în dezvoltarea intelectuală, de aceea nu a înțeles ce face când a semnat contractul cu Ministerul Apărării în octombrie 2023, spun rudele sale.

Semen a fost înmormântat în septembrie într-un sicriu închis, iar rudelor nu li s-au comunicat circumstanțele morții sale – în anunțul comisariatului militar se menționează că Karmanov „a murit în urma unei răni la cap”.

„Retard mintal cu tulburări comportamentale semnificative”

Imediat după nașterea lui Semion, medicii i-au avertizat pe părinți că băiatul va avea o invaliditate gravă din cauza complicațiilor apărute în timpul formării fătului.

– Au spus că are chisturi în cap, care se pot retrage sau nu – în cel mai bun caz, va putea să meargă, i-au acordat invaliditate permanentă de gradul III. Diagnosticul sună astfel: „retard mintal cu tulburări comportamentale semnificative, care necesită îngrijire și tratament”. Nu l-au dus la grădiniță, nu a putut să învețe la școală: clasa întâi i-a fost greu, l-au dus la un internat cu sprijin psihologic, spune una dintre rudele lui Karmanov, Olga (numele a fost schimbat pentru siguranța ei).

Potrivit interlocutoarei noastre, de acolo Semion a fost dus fără avertisment la un spital de psihiatrie.

Mama lui a aflat acest lucru întâmplător, când a mers să-l viziteze. L-a luat imediat de la spitalul de psihiatrie. A încercat să se ocupe de el acasă, dar fără prea mult succes – știa literele, dar nu pe toate. Nu a reușit să învețe să citească, spune Olga.

Din acest motiv, Karmanov nu a fost niciodată la comisia militară.

– Cum a fost posibil ca, având un astfel de diagnostic, să fie declarat apt pentru serviciul militar? Nu era posibil. Dar în colonie au acceptat, spune Olga.

În mai 2018, Semion Karmanov a fost găsit vinovat de tentativă de furt în grup și a fost condamnat la o amendă, iar în septembrie a fost condamnat la un an și jumătate de colonie pentru complicitate la furtul unei mașini. Rudele lui Semion confirmă și explică acest lucru prin faptul că el „este foarte influențat de oameni răi”.

Potrivit Olgăi, Semion a plecat la Novosibirsk „să se plimbe” și trebuia să se întoarcă a doua zi la Kemerovo, dar nu avea suficienți bani pentru autobuz. La Novosibirsk, el a fost reținut de poliție.

Conform materialelor dosarului, Semion a cheltuit 3062 de ruble într-o cafenea, un chioșc, un magazin universal și o florărie, folosind carduri bancare ale altor persoane pe care le-ar fi găsit pe stradă. După reținere, Karmanov a fost plasat în arest preventiv, unde a rămas până la sfârșitul anului 2022, când a fost condamnat la 2 ani și 1 lună într-o colonie cu regim strict. În octombrie 2023, mai avea de ispășit șase luni, până în aprilie 2024.

Potrivit Olgăi, pentru rudele lui Semion, sentința a fost un șoc mare, mai întâi când a fost trimis la colonia de regim strict din Mariinsk, renumită pentru torturile aplicate deținuților, iar apoi când a fost recrutat pentru război fără știrea rudelor.

– A fost condamnat la doi ani de regim strict pentru trei (!) mii de ruble. A găsit niște carduri ale altcuiva și a cheltuit banii pe clătite și ceai pentru noii lui prieteni – oamenii fără adăpost. A hrănit cerșetorii cu cardurile pe care le-a găsit la bar. I-a cumpărat și mamei sale un buchet de flori. Și a primit o pedeapsă în cea mai dură colonie din regiune”, spune Olga.

„Mai avea de isp ășit șase luni”

– Dintr-o dată, un alt deținut a sunat familia lui din zona respectivă și a întrebat cum se descurcă Semion pe front. Așa au aflat: se pare că fusese trimis încă de la începutul lunii octombrie. Și s-a dovedit că nici măcar nu i se spusese ce semna. Mai întâi a fost chemat la comisie, dar a refuzat. Apoi l-au trimis prin ordin și i-au atribuit categoria „A” – invalid, pe care nici măcar la plimbare nu-l poți trimite „fără peripeții”, s-a dovedit a fi „complet apt”. Au înnebunit – în extrasezon are crize psihice, iar lui i se dă o armă – te rog.

Potrivit Olgăi, Karmanov a fost desemnat șofer, deși nu știe să conducă și a informat armata despre acest lucru.

– Mama lui l-a întrebat direct, când Semion era la instrucție înainte de a fi trimis pe front: „Ai înțeles ce ai semnat?” – „Nu.” – „Te-au obligat?” – „Da.” Desigur, el nu a fost de acord de bunăvoie – ea îl pregătise cu mult înainte, când au început să circule zvonuri despre recrutare: „Trebuie să mai aștepți doar șase luni, nu semna nimic”. El a fost de acord. El nici măcar nu știe să semneze – poate desena doar o cruce sau litera „K”. Dar lor nu le pasă cum recrutează „carne” pentru front. El le-a spus că nu știe să conducă – dar lor nu le pasă. Au recrutat oameni, au făcut un plan. Și au eliminat băiatul invalid și nici măcar nu au spus cum și unde a murit, spune Olga, transmite sibreali.com.

Potrivit interlocutoarei redacției noastre, mama lui Karmanov a primit o înștiințare de la comitatul militar, în care se comunica că el a murit „pe 2 august 2025, în urma unei răni la cap”.

În comentariile de sub postările despre moartea lui Semion, mulți se îndoiesc de diagnosticul său și de constrângerea de a semna contractul, deoarece „avea destulă minte să folosească cardul [bancar]”.

„El înțelegea perfect unde se duce și de ce. A vrut să-și rezolve problemele cu moartea și durerea altora. A alergat după libertate și bani mulți. Și câți ca el sunt îngropați acum în toată țara? Sute de mii?”

„Știi măcar să citești?! Omul e bolnav, are un diagnostic! Cum ar putea să alerge după asta?”

„Nici măcar nu știa să citească! Era retardat mintal! Ce rublă lungă?! Ești nebun?!”

Alții nu cred că armata rusă „recrutează persoane cu deficiențe mintale”. Cu toate acestea, în răspuns la această afirmație, alți utilizatori aduc exemple similare din rândul rudelor și cunoștințelor.

„Nu cred că acceptă persoane cu deficiențe mintale. Este 100% fals.”

„Acceptă, în satul nostru a plecat unul în regimentul Udmurt. A plecat singur, bea pastile pe care le primesc gratuit în fiecare lună.”

„Îi iau pe toți fără discernământ”

„Au recrutat??? Admin... nu îi recrutează!!! A scris un agent special ucrainean??? Ajunge cu falsurile... oamenilor le plac legendele... Probabil că voi insistați în acest sens?!”

„Doar în Ucraina, comitatele militare îi recrutează cu forța în armată. La noi nu se întâmplă așa ceva, chiar și persoanele cu dizabilități semnează contractul, în timp ce copiii, nepoții și ginerii funcționarilor se ascund în străinătate.”

„Muncitorii din Ucraina și muncitorii din Rusia nu au nimic de împărțit. Asta e important.”

„Doar ei mor, iar politicienii își strâng mâinile, parteneri.”

Între timp, în mass-media apar în mod regulat știri despre cum în Rusia sunt recrutați pentru război oameni cu diagnostice psihiatrice, în special cu retard mintal.

De exemplu, publicația „Govorit NeMoskva” a relatat în primăvară povestea lui Alexei Vakhrușev din satul Cernovka, regiunea Perm. El a absolvit o școală specială și, la 22 de ani, avea inteligența unui copil mic – nu știa tabla înmulțirii și nu înțelegea calendarul. Cu toate acestea, la înrolarea în armată, Alexei a fost recunoscut ca fiind apt în mod limitat.

În august 2024, a fost acuzat de furtul unor produse dintr-un magazin rural și, în ciuda faptului că nu s-a găsit nimic în urma percheziției, l-au obligat pe Vakhrușev să semneze un contract, amenințându-l cu o pedeapsă mare cu închisoarea.

După ce a fost supus la abuzuri în cadrul unității de instrucție, a fugit de acolo acasă, dar a doua zi a fost luat și trimis în zona de luptă. Alexei este singurul copil al mamei sale, care acum șase ani și-a pierdut fiica de 19 ani, Victoria: ea a fost ucisă de un locuitor din Solikamsk, Evgheni Chetvertakov. În prezent, ucigașul ar putea fi pe front.

În octombrie 2023, Denis Orlov, un locuitor din regiunea Saratov, a primit o citație pentru „clarificarea datelor” și a fost dus la comitatul militar. Când s-a întors seara, i-a spus soției că a semnat un contract cu Ministerul Apărării.

Soția sa a înregistrat un mesaj video în care a declarat că Orlov a fost forțat să facă acest lucru prin înșelăciune, deoarece a fost diagnosticat cu retard mintal ușor (oligofrenie) – la 33 de ani, el nu știe să citească și să scrie, nu înțelege sensul scrisului, de aceea nu putea să completeze voluntar documentele.

„Un angajat al comitatului militar din Atkar, pe care toată lumea îl numește Yasha, potrivit spuselor soțului meu, s-a așezat la banca din spate, a completat un chestionar psihologic și a semnat un contract pentru a efectua serviciul militar în rândurile Forțelor Armate ale Federației Ruse”, – spune Anna Orlova în videoclipul său adresat șefilor Procuraturii Generale, Comitetului de Investigații și guvernatorului regiunii Saratov. Soțul ei a fost trimis să servească în regimentul 10 de tancuri, unitatea militară 24314.

În vara anului 2024, Alexander Makheev, un locuitor al regiunii Irkutsk, diagnosticat cu retard mintal ușor, a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru incitare la terorism și pregătire de trădare. În septembrie, s-a aflat că va fi trimis la război. „Mâine mă vor lua să servesc ca bucătar în armata, iar apoi, de acolo, acasă la ai mei, la mama, la pisici, la surioara mea – Dasha.

O iubesc foarte mult și mi-e dor de ea. Dacă voi servi, nu voi mai face asta, vreau să ajut oamenii”, a scris Matheev pe rețelele de socializare.

În ianuarie 2024, s-a aflat că Maxim Volkovoi, diagnosticat cu „retard mintal ușor”, a ucis o persoană după ce s-a întors din război. A fost recrutat pe front din colonia penală, unde ispășea o pedeapsă pentru o crimă comisă anterior.

Conform Hotărârii Guvernului Federației Ruse din 04.07.2013 nr. 565 (red. din 29.08.2025) „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind expertiza medico-militară”, retardul mintal ușor corespunde categoriei „B” – aptitate limitată: cetățeanul nu poate fi recrutat pentru serviciul militar obligatoriu, dar este înscris în rezervă și, în caz de mobilizare, poate fi recrutat (numai pentru specialități corespunzătoare stării sale de sănătate);

La stabilirea diagnosticului, se iau în considerare atât manifestările clinice, cât și rezultatele testului psihometric Wexler cu IQ în intervalul 50-69.

