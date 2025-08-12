Noi acuzații împotriva unui fost pușcaș marin american, închis în Rusia din 2022

Procurorii ruşi au formulat noi acuzaţii împotriva lui Robert Gilman, cetăţean american şi fost puşcaş marin care ispăşeşte o pedeapsă de opt ani închisoare, învinuindu-l de agresiune asupra unui funcţionar al închisorii, potrivit documentelor judiciare, relatează Reuters, scrie News.ro.

Gilman, în vârstă de 30 de ani, a fost arestat pentru prima dată în 2022 pentru o presupusă agresiune în stare de ebrietate asupra unui poliţist rus.

Pedeapsa sa a fost prelungită de mai multe ori în urma condamnărilor pentru agresiune asupra unor funcţionari ai închisorii şi a unui anchetator al statului în timpul detenţiei sale.

Gilman a declarat anterior în faţa instanţei că a fost obligat să recurgă la violenţă după ce inspectorul penitenciarului i-a provocat dureri la organele genitale şi după ce anchetatorul i-a insultat tatăl.

Noile acuzaţii, formulate la sfârşitul lunii iulie într-un tribunal din Voronej, în sudul Rusiei, se referă şi la agresiunea asupra personalului penitenciar.

Gilman nu a putut fi contactat pentru a comenta, iar avocatul său nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Ziarul Kommersant a relatat că echipa de apărare a lui Gilman a solicitat o pedeapsă mai uşoară, invocând o afecţiune psihică nespecificată.

Următoarea şedinţă de judecată în cazul său este programată pentru 25 august.

Gilman este unul dintre cei nouă americani aflaţi în spatele gratiilor în Rusia.

Cel mai recent schimb de deţinuţi între SUA şi Rusia, în aprilie, a avut-o ca protagonistă pe Ksenia Karelina, o angajată ruso-americană a unui centru spa, care locuia în Los Angeles, şi care a fost eliberată de Moscova în schimbul unui rus acuzat de SUA că ar fi furnizat echipamente electronice sensibile armatei ruse.

