Noi declarații violente ale lui Dmitri Medvedev: Imbecilii europeni încearcă să împiedice SUA să rezolve conflictul ucrainean

Data actualizării: Data publicării:
Dmitri Medvedev.
Dmitri Medvedev. Foto: Profimedia Images

Politicienii europeni încearcă să împiedice eforturile SUA de a rezolva conflictul din Ucraina, în timp ce autorităţile de la Kiev au mers până la a invita ucigaşi plătiţi din cartelurile de droguri din America Latină să lupte de partea lor, a declarat duminică Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, potrivit TASS.

„În timp ce imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean, regimul agonizant Bandera recrutează în panică cele mai josnice gunoaie ale umanităţii pentru a lupta pe front”, a declarat Medvedev pe canalul său Telegram, scrie News.ro.

„Este vorba despre angajarea de către regimul de la Kiev a unor ucigaşi din cartelurile de droguri din Columbia şi Mexic, ale căror nume sunt cunoscute în întreaga lume, judecând după relatările mass-media şi serialele TV despre crimele legate de droguri: „Clan del Golfo”, „Sinaloa”, „Jalisco Nueva Generacion” şi altele”, a subliniat el.

Potrivit lui Medvedev, care a fost preşedinte al Rusiei în perioada 2008-2012, „compania Segurcol Ltd. cu sediul în Medellin recrutează bandiţi”, dar „luptătorii cartelurilor de droguri se dovedesc a fi soldaţi slabi”.

„Prin urmare, trupele noastre îi distrug atât de repede încât transportatorii de sicrie nu au timp să adune sicriele tuturor celor care nu şi-au găsit odihna veşnică în pământul umed”, a adăugat el.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

