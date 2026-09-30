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Noi informații despre vizita șefului CIA la Moscova. John Ratcliffe ar fi avertizat Rusia cu privire la un colaps similar URSS-ului

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John Ratcliffe, directorul CIA
John Ratcliffe, directorul CIA. Foto: Profimedia
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Directorul CIA, John Ratcliffe, ar fi avertizat Kremlinul, în timpul vizitei sale la Moscova, că, în cazul în care va continua războiul din Ucraina, ar putea avea loc un colaps similar celui al Uniunii Sovietice din anii 1990, conform unui articol recent publicat în presa din Germania, relatează Kyiv Post.

Ratcliffe a efectuat o vizită neanunțată la Moscova la sfârșitul lunii august, detaliile acestei vizite rămânând confidențiale.

Însă publicația germană Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), citând „un diplomat de rang înalt familiarizat cu informările CIA către agențiile partenere occidentale”, a afirmat sâmbătă că Ratcliffe a avertizat Moscova cu privire la un potențial colaps similar cu cel al URSS.

Potrivit ziarului citat, Ratcliffe a transmis evaluarea Washingtonului conform căreia Rusia s-a confruntat cu dificultăți în obținerea unor câștiguri militare, în timp ce economia sa riscă să cedeze sub presiunea generată de război, ceea ce întărește apelul adresat Moscovei de a negocia și de a nu miza pe faptul că Washingtonul va abandona Kievul.

Potrivit unor rapoarte recente, Kremlinul se așteaptă ca deficitul bugetar din 2026 să ajungă la 3,2% din produsul intern brut (PIB) – în creștere față de o estimare anterioară de 1,6% – în timp ce, într-o perspectivă optimistă, reduce această prognoză pentru 2027 la 2%, în principal prin împrumuturi.

Pentru a pune lucrurile în context, o evaluare a Băncii Mondiale din martie 1992 estima că deficitul bugetar raportat la produsul național brut (PNB) se ridica la 20% în 1991, anul prăbușirii economice, după ce crescuse de la o medie de 2% la începutul anilor 1980 – deși acest raport în sine nu constituie un indicator infailibil al prăbușirii economice.

Însă articolul FAZ este, în mare măsură, în concordanță cu informațiile relatate de New York Times în urma vizitei, publicația – citând oficiali americani actuali și foști – susținând că Ratcliffe i-a prezentat o evaluare similară lui Aleksandr Bortnikov, șeful Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB).

Se pare că oficialii americani sperau ca Putin, el însuși un fost ofițer de informații sovietic, să ia mai în serios un mesaj transmis de directorul CIA decât unul transmis prin canalele diplomatice tradiționale.

Alte surse media au speculat că vizita ar fi putut avea scopul de a avertiza Moscova să nu acorde sprijin Iranului sau să nu intensifice conflictul cu NATO.

Liderul rus Vladimir Putin a semnat trei decrete ale căror conținut nu a fost făcut public în urma vizitei lui Ratcliffe – deși legătura acestora cu vizita rămâne neclară –, în timp ce președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a fost informată ulterior cu privire la vizită, fără a dezvălui însă detalii.

Se pare că liderul ucrainean s-a întâlnit cu Ratcliffe în timpul unei escale în Irlanda, în drumul său către Adunarea Generală a ONU de la New York din septembrie, în urma unor zvonuri anterioare potrivit cărora Ratcliffe ar putea prelua rolul de negociator de la emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, din cauza lipsei de progrese.

Deși nu este clar dacă Ratcliffe a lansat avertismentul său cu privire la un colaps de tip sovietic, Moscova s-a pregătit pentru o escaladare majoră.

La câteva zile după alegerile pentru Duma de Stat de la mijlocul lunii septembrie, Putin a semnat un nou decret prin care se majorează efectivele armatei la 2,4 milioane de persoane, dintre care 1,5 milioane de militari în serviciu activ, în timp ce Kievul a avertizat că Moscova mărește și efectivele nord-coreene dislocate în țară.

Din punct de vedere financiar, Moscova are în vedere, de asemenea, o creștere istorică a cheltuielilor pentru apărare în bugetul său pentru 2027, suma ajungând la un nivel record de 17,1 trilioane de ruble (203 miliarde de dolari) – adică aproximativ 35% din totalul cheltuielilor federale ale Rusiei în acel an.

Măsurile coincid, de asemenea, cu avertismentele europene privind o potențială confruntare armată cu Moscova în lunile următoare, Kremlinul intensificându-și, la rândul său, pregătirile nucleare în exclava Kaliningrad.

Având în vedere că, potrivit Kievului, campania de iarnă a Rusiei împotriva Ucrainei a început miercuri, 30 septembrie, iar Kremlinul exclude, deocamdată, negocierile de pace, FAZ a sugerat că iarna ar putea fi ultima șansă a lui Putin de a-și consolida poziția înainte de începerea negocierilor.

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Editor : A.M.G.

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