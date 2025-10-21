„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei

De mulți ani, Serviciul pentru protecția ordinii constituționale și lupta contra terorismului (SZKSBT), cunoscut și drept Serviciul Doi al FSB, a funcționat practic ca o versiune rusească a Gestapo – poliția secretă responsabilă de represiune și teroare pe plan intern. Ofițerii acestui serviciu sunt cei care au otrăvit importanți membri ai opoziției ruse, potrivit unui fost ofițer FSB, care a dezvăluit detalii noi despre ucigașii lui Alexei Navalnîi și supravegherea inamicilor regimului lui Putin, dar și despre rolul crucial jucat de Serviciul Doi al FSB în orchestrarea anexării Crimeei.

Alexander Fedotov a început să lucreze pentru FSB din 2003, iar șase ani mai târziu s-a transferat la Serviciul Doi.

„Am făcut muncă de rutină în mare parte: monitorizam mitinguri și verificam adresele unde s-ar fi putut ascunde membrii unor grupări armate”, a povestit Fedotov pentru The Insider. „Din când în când, erau incidente – găseam arme sau explodau grenade.”

Fedotov, însă, nu era interesat să monitorizeze membrii opoziției din Rusia și a cerut să fie transferat la biroul central de la Moscova, unde spera că va desfășura misiuni foarte importante „pentru binele patriei”. „Realitatea s-a dovedit a fi complet diferită.”

Biroul lui Fedotov se afla la același etaj cu cel al lui Igor Ghirkin, zis și Strelkov, care a jucat un rol cheie în anexarea Crimeei de către Rusia și în organizarea separatiștilor proruși din Donețk – a fost condamnat, de asemenea, la închisoare pe viață pentru rolul pe care l-a avut în doborârea zborului 17 al Malaysia Airlines (MH17).

Șeful Serviciului Doi, generalul Alexei Sedov, comunică direct cu Vladimir Putin, potrivit lui Fedotov. „A avansat în rang neobișnuit de repede. În doar câțiva ani a devenit general de armată. Acest gen de promovare este rar chiar și pentru directorii FSB. Este o persoană foarte bogată.”

Generalul FSB Alexander Tatko a avut inițial misiunea de a-l ajuta pe Ianukovici să rămână la putere. Când a fost clar că regimul său avea să cadă, acesta s-a ocupat de orchestrarea anexării Crimeei. Captură foto: The Insider

Asasinarea lui Boris Nemțov. „FSB-ul preferă alte metode. Când o persoană are o gaură în cap, este clar că a fost împușcată”

După protestele din 2011-2012, monitorizarea membrilor opoziției a fost extinsă, iar obiectivul a devenit identificarea celor capabili să organizeze rapid adunări mari de oameni.

Chiar și Ksenia Sobceak, fina președintelui rus, care a candidat la alegerile din 2018 împotriva lui Putin, este supravegheată, cu toate că are legături directe cu autoritățile de la Moscova, potrivit lui Fedotov.

Situația, însă, era mult mai strictă în privința membrilor opoziției care nu se aflau sub controlul Kremlinului, precum Navalnîi, Vladimir Kara-Murza și Dmitri Bîkov. Aceștia erau monitorizați constat, inclusiv fizic.

Navalnîi a murit în februarie 2024, după ce a fost cel mai probabil otrăvit într-o închisoare din nordul Siberiei, în timp ce Kara-Murza a fost otrăvit de mai multe ori, însă a reușit să scape cu viață și a fost eliberat într-un schimb de prizonieri în august 2024.

Fedotov este „convins” că ofițerii Serviciului Doi nu au fost implicați în asasinarea lui Boris Nemțov, un alt membru al opoziției care a fost împușcat mortal în 2015 chiar pe un pod din apropierea Pieței Roșii de lângă Kremlin.

Fedotov nu crede că Serviciul Doi al FSB a fost implicat în asasinarea lui Boris Nemțov întrucât foștii săi colegi preferă „alte metode” de eliminare a inamicilor Kremlinului. Foto: Reuters

„FSB-ul preferă să folosească alte metode. Când o persoană are o gaură în cap, este clar că a fost împușcată. Nu există alte explicații. Când este folosită otrăvirea, mai ales dacă toxina nu este descoperită, rămâne loc de îndoială”, a explicat Fedotov. „Unii vor crede că persoana a fost otrăvită, alții că a murit singură. Acest lucru lasă loc pentru manevre.”

Șeful său de la acea vreme, Sedov, a fost surprins să audă că Nemțov a fost ucis. Când Fedotov i-a raportat ceea ce s-a întâmplat, Sedov l-a întrebat de mai multe ori dacă este sigur.

„Dacă ar fi știut despre o asasinare plănuită, cred că s-ar fi comportat altfel. La orice alt raport, indiferent de cât de importat era, răspundea cu un simplu: 'am înțeles, mulțumesc'. De această dată, am simțit surprindere în vocea lui.”

Deciziile legate de otrăviri sunt „coordonate 100% cu Putin”

Agenții FSB preferă să îi elimine pe membrii opoziției ruse prin metode care seamănă cu o moarte naturală, potrivit lui Fedotov. „Dacă ești lovit în cap cu o cărămidă pe o alee – asta este tot o moarte violentă. Loviturile lasă semne vizibile. Otrava, însă, este de multe ori imposibil de detectat.”

Deciziile legate de otrăviri sunt „coordonate 100% cu Putin, pentru că astfel de acțiuni atrag inevitabil atenția internațională”, a spus Fedotov. „Nimic de acest gen nu este realizat fără aprobarea lui.”

Astfel de misiuni au loc în două moduri: ori decizia este luată personal de Putin și transmisă mai departe, ori ea vine sub forma unei recomandări de la un subordonat. „În orice caz, ultimul cuvânt îi aparține lui Putin. El ori dă ordinul, ori aprobă.”

Agenții FSB preferă să îi elimine pe membrii opoziției prin metode care seamănă cu o moarte naturală, potrivit lui Fedotov. „Otrava este de multe ori imposibil de detectat.” Foto: Reuters

Metoda și momentul asasinării țintei sunt alese de cei care execută misiunea. „Putin nu este vreun Superman”, a mai spus Fedotov.

Când a văzut rapoartele publicate de Insider despre cazurile de otrăvire, Fedotov i-a recunoscut imediat pe unii dintre oamenii implicați. „Sunt oamenii noștri. I-am mai văzut.”

„Oamenii care au fost implicați în otrăviri nu au făcut-o pentru bani”, a spus Fedotov. „Se poate să fi fost niște recompense, dar este în mare parte o chestiune legată numai de carieră.”

Serviciul Doi și organizarea referendumului din Crimeea. „Ar fi un fiasco pentru Putin, un eșec total”

Anexarea Crimeei a fost orchestrată cu ajutorul generalului FSB Alexander Tatko din cadrul Serviciului Doi, potrivit lui Fedotov. Inițial, misiunea lui a fost să îl ajute pe fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici să rămână la putere. Când a fost clar că regimul lui va cădea, a fost luată decizia legată de Crimeea.

Cât timp Tatko s-a ocupat de anexarea Crimeei, absența sa din biroul FSB a fost ținută ascunsă. „Mașina lui oficială, cu sirenă, sosea dimineața, parca în locul obișnuit și pleca seara. În birou, au rămas asistenta și secretara ca să dea impresia că șeful era acolo”, a povestit Fedotov. „În realitate, Tatko conducea operațiunile în Ucraina la acea vreme.”

Fedotov a explicat că ceea ce autoritățile ruse spuneau despre faptul că „întreaga Crimee dorea să se întoarcă la patria-mamă” nu era adevărat. Oamenilor li s-a spus că Crimeea va deveni o parte din Rusia indiferent de ce se întâmplă la vot, iar cei care nu merg să voteze vor fi puși pe o listă specială.

Când a văzut imaginile cu persoanele suspectate că ar fi participat la otrăvirea unor membri ai opoziției din Rusia, Fedotov și-a recunoscut imediat o parte dintre colegi. „Sunt oamenii noștri. I-am mai văzut.” Captură foto: The Insider

„Colegii mei au folosit fraza: 'I-am adunat pe oameni, i-am condus să voteze'”, a spus Fedotov, care a explicat, însă, că „eficiența operațiunii a depins de autoritățile locale... Era imposibil să punem un outsider acolo. Un 'străin' nu ar fi putut ține lucrurile sub control.”

Dacă astăzi cineva ar găsi un document oficial al Serviciului Doi despre organizarea referendumului din Crimeea, „ar fi un fiasco pentru Putin, un eșec total”. De aceea, toată planificarea a fost făcută prin discuții în persoană sau conversații la telefon folosind linii securizate, potrivit lui Fedotov.

Fedotov a mai spus și că cele două republici separatiste din Donbas, Republica Populară Donețk și cea din Lugansk, au fost înființate tocmai pentru a împiedica armata ucraineană să atace imediat Crimeea recent anexată de Rusia, prin crearea unui nou „punct fierbinte de tensiune”.

RPD și RPL „au fost create de aceiași oameni care au luat parte în trecut la suprimarea protestelor Maidan (de la Kiev), în special Evgheni Jilin și grupul său Oplot”, a mai spus Fedotov, care a fugit din Rusia în august 2021.

