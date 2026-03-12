Live TV

„Noi vom fi următorii”. Șeful comuniștilor din Rusia se teme că Trump va ataca Moscova după ce termină operațiunile din Iran

Silhouettes of Trump and Putin facing each other against a dramatic nuclear explosion background, symbolizing global tension, conflict, and the threat
Donald Trump și Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images

Liderul partidului KPRF (n.red. Partidul Comuniștilor din Federația Rusă), Gennad Ziuganov, a declarat că războiul din Orientul Mijlociu face parte dintr-o strategie mai amplă a SUA și că, în perspectivă, va reprezenta o amenințare pentru Rusia.

El a făcut această declarație pe 11 martie, în cadrul unei ședințe a Dumei de Stat, scrie „Parlamentarskaya Gazeta”. „În ceea ce privește lupta pentru supraviețuire, acum se luptă Iranul. Noi vom fi următorii. Uitați-vă la strategia lui Trump: pe primul loc este China, pe al doilea suntem noi, pe al treilea este Iranul”, a declarat Ziuganov. Potrivit lui, ceea ce se întâmplă în Golful Persic demonstrează că „măștile imperialismului american au căzut”, iar politica SUA a fost caracterizată de Ziuganov ca „agresiune, violență și lipsă totală de principii”.

Comentând campania militară, deputatul a remarcat că planul inițial al SUA nu s-a realizat. „Blitzkrieg-ul a eșuat. Ei se așteptau ca toți să ridice rapid mâinile și să reușească să dicteze condițiile. Nu iese nimic”, a spus el. Ziuganov a declarat că războiul are consecințe grave pentru regiune. Potrivit lui, acțiunile militare au dus la probleme cu apa și alimentele din cauza avariilor suferite de instalațiile de desalinizare și infrastructura. „Am fost în toată zona Golfului Persic – înainte era o zonă prosperă, iar acum este o zonă de incendii și dezastre”, a remarcat el.

SUA și Israelul au început războiul împotriva Iranului pe 28 februarie. Președintele Donald Trump a declarat că scopul acestuia este distrugerea programului nuclear iranian. În urma unuia dintre atacurile israeliene, au murit liderul suprem Ali Khamenei și conducerea militară a Republicii Islamice.

Tehranul a răspuns atacând Israelul și bazele militare americane din țările din Orientul Mijlociu – Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar. Războiul din Iran a paralizat traficul aerian din Orientul Mijlociu și strâmtoarea Ormuz – principala arteră a comerțului mondial cu petrol. Acest lucru a obligat țările din Orientul Mijlociu să reducă producția și să oprească fabricile. Prețurile la petrol, gaz și combustibil au crescut brusc în întreaga lume.

Prețurile petrolului Brent au crescut cu aproape 25% după începerea războiului și depășesc pragul de 91 de dolari pe baril.

Părțile nu se grăbesc să înceapă negocierile. Potrivit acestora, pentru reluarea procesului de negociere, Iranul cere ca Washingtonul să îi ofere garanții de neagresiune în viitor, să plătească despăgubiri pentru daunele cauzate și să fie de acord ca Teheranul să realizeze ciclul complet al combustibilului nuclear la instalațiile sale de energie atomică. Trump, la rândul său, a declarat anterior că singurul acord pe care SUA sunt gata să îl încheie cu Iranul este un acord privind capitularea completă a acestuia.

