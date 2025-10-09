Live TV

Nou bombardament mortal al rușilor. Cel puțin cinci oameni au fost uciși de dronele lui Putin în Ucraina

Data publicării:
ucraina
Sursa foto: Servigiul de Urgență din Sumî.

Cel puțin cinci civili au fost uciși și alți 19 răniți în atacurile rusești din Ucraina în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 9 octombrie.

Atacurile, care au vizat zone rezidențiale și infrastructuri critice, arată campania continuă a Moscovei de a exercita presiuni asupra Ucrainei prin lovirea țintelor civile, respingând în același timp apelurile la încetarea focului.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, forțele ruse au lansat peste noapte 112 drone de atac și momeală de tip Shahed. Apărarea aeriană a interceptat 87, dar 22 de drone au lovit totuși 12 locații.

În regiunea Herson, atacurile rusești au ucis două persoane și au rănit opt, a declarat guvernatorul Oleksandr Prokudin. Atacurile au avariat 10 case și au vizat atât infrastructura critică, cât și cea socială, transmite kyivindependent

Trei persoane au fost ucise și alte două rănite în regiunea Sumî, în timp ce forțele ruse au efectuat aproape 50 de atacuri asupra a 25 de așezări din regiune, au raportat autoritățile locale.

În regiunea Odesa, cel puțin cinci persoane au fost rănite în atacurile nocturne care au lovit infrastructura civilă, portuară și energetică, a declarat guvernatorul Oleh Kiper.

Atacul a provocat incendii în două case, într-o clădire administrativă a unei benzinării și într-o instalație portuară. Alte patru case au fost avariate, lăsând peste 30.000 de persoane fără electricitate.

În regiunea Donețk, o persoană a fost rănită în urma atacurilor rusești, a declarat guvernatorul Vadym Filashkin.

Regiunea Harkov a fost, de asemenea, ținta atacurilor, un civil fiind rănit în urma utilizării de către Rusia a bombelor aeriene ghidate și a dronelor împotriva comunităților locale, a raportat guvernatorul Oleh Syniehubov.

În regiunea Zaporizhzhia, atacurile rusești au rănit două persoane și au lovit 14 așezări cu un total de 580 de proiectile, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov.

Ultima serie de atacuri continuă modelul Rusiei de a viza infrastructura civilă a Ucrainei înainte de venirea iernii, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la atacurile susținute asupra instalațiilor energetice.

