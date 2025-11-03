Live TV

Nou delir marca Medvedev. Fostul președinte rus amenință iar Ucraina: „Cu atât mai groaznic va fi sfârșitul poveștii”

Data publicării:
Dmitri Medvedev încruntat
Dmitri Medvedev. Foto: Profimedia Images

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a venit cu o nouă teorie halucinantă. Potrivit acestuia, cu cât Occidentul va cheltui mai multe fonduri pentru a sprijini Kievul, cu atât mai multe teritorii se vor întoarce în componența Rusiei și cu atât mai teribil va fi sfârșitul „regimului” de la Kiev. El a scris acest lucru pe canalul său de Telegram.

Medvedev i-a numit pe reprezentanții conducerii ucrainene, care ar fi risipit în câțiva ani miliarde de dolari din finanțarea occidentală, „clovni sângeroși de la Kiev” (KKK în rusă).

„Cu cât lumea occidentală va cheltui mai mulți bani pentru a susține KKK, cu atât mai groaznic va fi sfârșitul poveștii pentru regimul clovnilor sângeroși de la Kiev. Și cu atât mai mare va fi teritoriul nostru, care în cele din urmă se va întoarce în Rusia natală”, a remarcat Medvedev.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate a indicat că, chiar și ținând cont de „furturile” regimului de la Kiev, Occidentul a alocat Ucrainei „o sumă critică”. „Cu acești bani s-ar fi putut construi o nouă Ucraină neutră și prosperă. Dar nu a fost să fie", a adăugat Medvedev.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate a amintit de acțiunile SUA în Afganistan, când, în perioada 2001-2021, Washingtonul a cheltuit 2,3 trilioane de dolari doar pentru „a transfera puterea de la talibani la talibani”.

Cu ajutorul Occidentului, regimului de la Kiev i se va întâmpla același lucru ca și SUA în Afganistan, a subliniat Medvedev. „Va avea loc întoarcerea cetățenilor noștri și a autorității ruse pe teritoriile rusești ancestrale”, a scris el, felicitând în încheiere cu ocazia Zilei Unității Naționale.

