Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, consideră că SUA au obținut posibilitatea de a controla răspândirea epidemiilor majore, ceea ce nu exclude scenariul apocalipsei zombi. El a scris despre acest lucru într-un articol pentru revista „Expert”.

„Statele Unite, după cum se știe, au format o rețea militară și biologică globală, folosind alte țări ca poligoane pentru testele lor. Drept urmare, milioane de oameni devin involuntar ostatici ai unor amenințări mortale”, a scris Medvedev.

„Rezultatele cercetărilor permit SUA să controleze răspândirea epidemiilor și să studieze factorii genetici care influențează rezistența oamenilor la diferite boli”. El a menționat că aceste instituții sunt destinate să lucreze cu agenți biologici de diferite niveluri de pericol și au mai multe grade de protecție.

Medvedev a admis că scenariul apocalipsei zombie din serialul american „The Last of Us” ar putea deveni realitate (în serial, o infecție fungică a transformat toți oamenii de pe planetă în creaturi agresive — n. red.). În opinia sa, utilizarea de noi agenți patogeni la frontierele statelor, cu protecția garantată a SUA, va permite formarea de focare de boli periculoase pentru oameni și animale, care pot dobândi proporții mondiale.

Fostul președinte a subliniat, de asemenea, accesibilitatea crescândă a echipamentelor și metodelor de editare a genomului, ceea ce sporește riscurile creării de viruși modificați artificial. El scrie despre posibilitatea apariției unor amenințări biologice, a căror origine va fi dificil de stabilit, deoarece acestea pot fi prezentate ca procese epidemiologice naturale.

