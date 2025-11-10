Live TV

Nou eșec răsunător pentru Putin: construcția primei baze navale din Africa, după prăbușirea URSS, a intrat pe linie moartă

Data publicării:
putin
Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images

Rusia nu va putea deschide în curând o bază navală în Sudan din cauza războiului civil care se desfășoară în țară, a declarat ambasadorul Federației Ruse în republică, Andrei Cernovol. „Având în vedere conflictul militar actual, demersurile în această chestiune sunt suspendate pentru moment”, a declarat Cernovol într-un interviu acordat agenției RIA Novosti.

Oficialul rus a reamintit că, în 2020, Moscova și Khartoum au încheiat un acord interstatal, în conformitate cu care Sudanul a permis crearea pe teritoriul său a unui punct de aprovizionare materială și tehnică a Flotei Navale Militare (FNM) a Rusiei. Se preconiza că baza, care urma să fie construită în Port Sudan, va putea găzdui până la patru nave rusești și până la 300 de militari. De asemenea, Moscova a obținut dreptul de a importa la bază arme, echipamente, muniții și sisteme de apărare aeriană și electronică. Cu toate acestea, acordul nu a fost încă ratificat.

Rusia a convenit cu Sudanul încă din 2017 asupra construirii unei baze militare. La acel moment, republica africană era condusă de președintele Omar al-Bashir. În 2019, acesta a fost destituit, după care dialogul privind obiectivul a intrat într-un impas pentru o perioadă. În timpul războiului civil, Rusia a ajutat rebelii din „Forțele de reacție rapidă” (RSF) prin intermediul „CME Wagner”, dar apoi a început să sprijine trupele guvernamentale. În februarie anul acesta, acestea din urmă au preluat controlul asupra capitalei țării, aeroportului internațional, palatului prezidențial și bazelor militare cheie, infligând o înfrângere semnificativă rebelilor. După aceasta, ministrul de externe al Sudanului a anunțat că s-a ajuns la un acord cu Rusia privind baza. Din acel moment, a început construcția acesteia în Port Sudan.

Punctul de aprovizionare materială și tehnică al Marinei Federale Rusă din Sudan ar putea deveni prima bază a flotei militare ruse în Africa de la vremea URSS, a declarat redactorul-șef al revistei „Arsenalul Patriei”, Viktor Murakhovski. Uniunea Sovietică avea baze navale în Somalia și Etiopia. Prima a fost închisă în 1977, a doua în 1991. Potrivit lui Murakhovski, prin amplasarea bazei în Marea Roșie, Rusia va obține controlul asupra rutei prin Canalul Suez, pe care se efectuează aproximativ 10% din totalul transporturilor maritime mondiale. „În plus, Rusia își va asigura o prezență permanentă în Oceanul Indian, care a fost pierdută în anii post-sovietici”, a subliniat el.

