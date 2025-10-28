Live TV

Nou incident jenant pentru armata lui Putin. Antiaeriana rusă a doborât un elicopter Ka-52 pe care l-a confundat cu o dronă

Data publicării:
A Russian Ka-52 "Alligator" attack helicopter flies over Panteleimonivka
Elicopterul Ka-52 "Alligator" Foto: REUTERS/Alexander Ermochenko

Forțele ruse de apărare antiaeriană au doborât din greșeală propriul elicopter de luptă Ka-52 în timpul respingerii atacului dronelor ucrainene pe teritoriul Rusiei. Acest lucru a fost raportat de canalele Z Fighterbomber, Aviahub și Voevoda Veshchaiet. Potrivit calculelor The Insider, acesta este cel puțin al cincilea caz în care armata rusă pierde un elicopter din cauza „focului prietenos”.

Canalul „PozivnoiKatsman” precizează că incidentul s-a produs, probabil, din cauza unei erori a unui avion de vânătoare, care a confundat elicopterul cu o dronă ucraineană. „Ka-52 (52M) a fost doborât, din păcate, nu fără pierderi de personal. A fost doborât de ai noștri, se pare – avionul de vânătoare și-a făcut treaba. Se știe că l-au confundat cu un UAV, probabil că era în apropiere, dar au nimerit pur și simplu pe altul. Se investighează incidentul și cauzele sale”, se arată în comunicat.

Nu este prima dată când se întâmplă astfel de incidente în armata rusă. În iunie 2024, deasupra orașului Anapa, sistemul rus de apărare aeriană a doborât un elicopter Ka-29 al Forțelor Aeriene și Spațiale ale Rusiei. Atunci, în urma incidentului, a murit întregul echipaj – patru persoane.

Conform calculelor The Insider, în total, pe durata războiului, Rusia a pierdut cel puțin 17 aparate de zbor din cauza „focului prietenos”, inclusiv 12 avioane și 5 elicoptere. Printre acestea se numără patru Su-35, trei Su-34, două A-50, câte unul Su-27, Su-30 și Il-22, precum și două Ka-52, Ka-29, Mi-24 și Mi-8.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

