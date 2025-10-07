Live TV

Nou scenariu de la spionii lui Putin: Marea Britanie pregătește „ruși trădători”. Ce ar trebui să facă aceștia

Data publicării:
Serghei Nariskin
Serghei Narîșkin, directorul SVR, serviciul de informații externe al Rusiei Foto: Profimedia Images

Spionii lui Putin vin cu o nouă teorie despre presupusele planuri ale Marii Britanii de a organiza acțiuni sub steag fals în porturile europene. Potrivit Serviciului de Informații Externe de la Moscova, britanicii ar pregăti „ruși trădători” să atace o navă civilă a unui stat străin într-un port din Europa. 

„Biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse informează că, potrivit informațiilor primite de SVR, la Londra sunt furioși că eforturile britanice de mulți ani de a obține „înfrângerea strategică” a Rusiei și de a o transforma într-o țară paria eșuează. Cabinetul lui K. Starmer și serviciile sale speciale se pregătesc să răspundă la succesele Rusiei pe teatrul de operațiuni militare din Ucraina printr-o nouă provocare josnică”, transmite SVR. 

Principala organizație de spionaj a Rusiei susține că știe în detaliu acțiunile pe care le vor întreprinde cei din serviciile britanice. 

„Conform planului britanicilor, un grup de trădători ruși care luptă de partea Armatei Ucrainene ar trebui să atace una dintre navele marinei ucrainene sau o navă civilă a unui stat străin într-unul dintre porturile europene. Până în prezent, membrii grupului au ajuns deja în Marea Britanie pentru a fi instruiți în activități de sabotaj.


După „descoperirea” teroriștilor, se intenționează să se anunțe că aceștia au acționat „la ordinul Moscovei”. Calculul Londrei se bazează pe faptul că elita europeană, obsedată de rusofobie, va înghiți cu bucurie farsa despre „agenții răuvoitori ai Kremlinului” pentru a justifica necesitatea continuării creșterii ajutorului militar acordat Ucrainei și a militarizării „Europei unite” pentru a combate „agresiunea rusă”.”

Spionii ruși mai adaugă și faptul că presupușii viitori sabotori vor fi echipați cu armament fabricat în China pentru mai multă credibilitate. 

„Este de remarcat faptul că se intenționează să se furnizeze luptătorilor din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei echipament subacvatic fabricat în China. Echipamentul confiscat în cursul „anchetei” urmează să fie prezentat ca „dovadă concretă” a sprijinului acordat de China așa-numitei agresiuni armate a Rusiei împotriva Ucrainei.

Este surprinzător, dar în Marea Britanie, care odinioară era numită pe bună dreptate „Albionul viclean”, se crede că o astfel de punere în scenă primitivă va permite să se inducă în eroare un număr atât de mare de politicieni experimentați. Se pare că declinul rapid al Londrei în fundalul istoriei mondiale a afectat și calitatea gândirii strategice a serviciilor secrete britanice și a celor care dețin puterea. Instrumentele au rămas aceleași – confruntarea dintre cei mai mari jucători mondiali. Doar că, în condițiile geopolitice actuale, acest lucru nu mai funcționează.”

Serviciul de Informații Externe al Federației a venit cu o serie de acuzații în ultima perioadă care vizează statele europene și Ucraina. Ultima dintre ele se referea la incidentele cu drone de pe teritoriul mai multor state europene

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
1
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
2
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
Cabinet meeting of the Federal Government
3
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Screenshot 2025-10-03 001520
4
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
5
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Marea campioană ajunsese alcoolică, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorțează și e nevoită să-și vândă casa
Digi Sport
Marea campioană ajunsese alcoolică, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorțează și e nevoită să-și vândă casa
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și...
ionut mosteanu dominique fritz INSTANT_COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția intră din nou în ședință: partidele nu au ajuns la consens...
Spitalul „Sfânta Maria”
Cazul copiilor morți în spitalul din Iași. Deși DSP susține că a...
Lingou aur
Cotația aurului a atins un nou maxim istoric. Ce randament ar fi avut...
Ultimele știri
Pichet al sindicaliștilor din educație la sediul Ministerului Finanțelor: „Investiţi în betoane, dar lăsaţi minţile goale!”
Cinci figuri ale opoziției georgiene, acuzate de complot pentru răsturnarea guvernului
Viktor Orban lansează noi acuzații la adresa lui Volodimir Zelenski. Ce l-a nemulțumit pe liderul de la Budapesta
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
drone
Dronele ucrainene au lovit rafinăria din Tiumen, la 2.000 de km în interiorul Rusiei
Alexandr Dughin
Ideologul lui Putin amenință Republica Moldova: „Următorul pas este războiul”
180414-N-DO281-1242
Decizia privind rachetele Tomahawk este „aproape luată”, afirmă Trump. Apar și condițiile: „Cred că ar trebui să pun această întrebare”
parc de baterii în Ucraina
O nouă strategie pentru cea mai grea iarnă de război. Rețeaua secretă de baterii uriașe ce țin în viață sistemul energetic al Ucrainei
Arhipelagul Novaia Zemlia.
De teama dronelor ucrainene, rușii își protejează cel mai mare poligon de teste nucleare. Măsurile luate până acum
Partenerii noștri
Pe Roz
Jessica Simpson, declarații sincere la 45 de ani: „În tinerețe mă îmbrăcam pentru bărbați. Acum o fac doar...
Cancan
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Fanatik.ro
Meme Stoica a dezvăluit ce-l deranjează cel mai mult la patronul FCSB. „Gigi Becali e unic! Asta nu am...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Vedeta Universității Craiova, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu a recunoscut totul: „Nu îmi imaginam ce...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Cât curent consumă un calorifer electric lăsat toată ziua pornit. Ce sumă ajungi să plătești la sfârșitul...
Digi FM
S-a aflat adevărul despre moartea lui Felix Baumgartner. Defecțiune tehnică sau eroare umană?
Digi Sport
De ce a murit, de fapt, Felix Baumgartner! Ce a arătat ancheta
Pro FM
Taylor Swift dezvăluie despre ce a vorbit cu Ed Sheeran la nunta prietenei lor, Selena Gomez: E un fel de...
Film Now
Detaliul ascuns care trăda nesiguranța lui Keith Urban lângă Nicole Kidman. O creatoare de conținut l-a...
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Newsweek
Pensia intră pe card vineri sau luni? Care pensionari primesc și 50 de lei în plus în octombrie?
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
J.Lo și Ben Affleck, reuniune surpriză pe covorul roșu. Priviri tandre și laude reciproce: "Jennifer, ești...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos