Spionii lui Putin vin cu o nouă teorie despre presupusele planuri ale Marii Britanii de a organiza acțiuni sub steag fals în porturile europene. Potrivit Serviciului de Informații Externe de la Moscova, britanicii ar pregăti „ruși trădători” să atace o navă civilă a unui stat străin într-un port din Europa.

„Biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse informează că, potrivit informațiilor primite de SVR, la Londra sunt furioși că eforturile britanice de mulți ani de a obține „înfrângerea strategică” a Rusiei și de a o transforma într-o țară paria eșuează. Cabinetul lui K. Starmer și serviciile sale speciale se pregătesc să răspundă la succesele Rusiei pe teatrul de operațiuni militare din Ucraina printr-o nouă provocare josnică”, transmite SVR.

Principala organizație de spionaj a Rusiei susține că știe în detaliu acțiunile pe care le vor întreprinde cei din serviciile britanice.

„Conform planului britanicilor, un grup de trădători ruși care luptă de partea Armatei Ucrainene ar trebui să atace una dintre navele marinei ucrainene sau o navă civilă a unui stat străin într-unul dintre porturile europene. Până în prezent, membrii grupului au ajuns deja în Marea Britanie pentru a fi instruiți în activități de sabotaj.



După „descoperirea” teroriștilor, se intenționează să se anunțe că aceștia au acționat „la ordinul Moscovei”. Calculul Londrei se bazează pe faptul că elita europeană, obsedată de rusofobie, va înghiți cu bucurie farsa despre „agenții răuvoitori ai Kremlinului” pentru a justifica necesitatea continuării creșterii ajutorului militar acordat Ucrainei și a militarizării „Europei unite” pentru a combate „agresiunea rusă”.”

Spionii ruși mai adaugă și faptul că presupușii viitori sabotori vor fi echipați cu armament fabricat în China pentru mai multă credibilitate.

„Este de remarcat faptul că se intenționează să se furnizeze luptătorilor din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei echipament subacvatic fabricat în China. Echipamentul confiscat în cursul „anchetei” urmează să fie prezentat ca „dovadă concretă” a sprijinului acordat de China așa-numitei agresiuni armate a Rusiei împotriva Ucrainei.

Este surprinzător, dar în Marea Britanie, care odinioară era numită pe bună dreptate „Albionul viclean”, se crede că o astfel de punere în scenă primitivă va permite să se inducă în eroare un număr atât de mare de politicieni experimentați. Se pare că declinul rapid al Londrei în fundalul istoriei mondiale a afectat și calitatea gândirii strategice a serviciilor secrete britanice și a celor care dețin puterea. Instrumentele au rămas aceleași – confruntarea dintre cei mai mari jucători mondiali. Doar că, în condițiile geopolitice actuale, acest lucru nu mai funcționează.”

Serviciul de Informații Externe al Federației a venit cu o serie de acuzații în ultima perioadă care vizează statele europene și Ucraina. Ultima dintre ele se referea la incidentele cu drone de pe teritoriul mai multor state europene.

Editor : A.R.