A început un nou val de recrutare forțată în armata rusă, care vizează persoanele considerate cele mai ușor de intimidat și de presat, conform mișcării partizane Ateș. Într-un raport publicat pe Telegram, gruparea a afirmat că Moscova a emis directive stricte către autoritățile regionale pentru a intensifica recrutarea de soldați. Se pare că regiunile care nu au reușit să îndeplinească cotele au intensificat activitatea birourilor de recrutare militară și a forțelor de securitate, relatează Kyiv Post.

Potrivit partizanilor, bărbații cu datorii mari care figurează în bazele de date ale executorilor judecătorești, precum și foștii deținuți aflați sub supraveghere administrativă, au devenit ținte principale.

Ateș susține că aceste persoane sunt reținute în masă și forțate să semneze contracte cu Forțele Armate Ruse. Potrivit grupului, autoritățile recurg la amenințări cu noi dosare penale și la alte forme de constrângere pentru a le obliga să se conformeze.

Mișcarea leagă această campanie intensificată de pierderile grele suferite de Rusia pe câmpul de luptă și de deficitul tot mai mare de personal. Potrivit grupării, ritmul actual de recrutare prin contracte nu mai este suficient pentru a compensa pierderile suferite de forțele ruse.

„Dacă încearcă să te recruteze în armată în acest fel – nu semna nimic sub amenințări și părăsește țara cu prima ocazie”, a declarat mișcarea.

Aceste afirmații sunt în concordanță cu relatările anterioare ale presei ruse privind mobilizarea forțată din regiunea Penza. Cu mai bine de trei săptămâni în urmă, publicația Novaya Alternativa din Penza a relatat despre răpirea lui Vladimir Podkovyrkin, locuitor al orașului Sursk, despre torturarea lui Stanislav Vyaltsyn, locuitor al orașului Penza, precum și despre alte cazuri în care localnici ar fi fost forțați să lupte în războiul împotriva Ucrainei.

Astra a relatat că, miercuri, 17 iunie, la primele ore ale dimineții, locuitorii din zonă au semnalat un incident în care mai multe femei au încercat să împiedice autoritățile să ia bărbați într-un microbuz, în apropierea unui birou de recrutare militară din Kamyanka, regiunea Penza.

Potrivit localnicilor, ofițerii responsabili cu recrutarea militară circulă noaptea cu microbuze negre și așteaptă lângă magazinele de băuturi alcoolice pentru a „lua bețivii pe care îi pot forța ușor să semneze ceva”.

Joi, Garda Națională a Rusiei a anunțat o acțiune de control menită să identifice persoanele care nu și-au îndeplinit obligațiile de înregistrare militară. Poliția a oprit vehicule și a verificat 80 de persoane, emițând citații pentru nouă dintre acestea.

Ulterior, vineri, Direcția Ministerului de Interne al Rusiei din Penza a descris raidurile drept „măsuri planificate”. O zi mai târziu, în Kuznetsk, din regiunea Penza, un veteran rus cu dizabilități, participant la așa-numita „operațiune militară specială” (SVO), ar fi amenințat ofițerii de poliție militară cu un cuțit, strigând la ei.

„Plecați naibii de aici, nenorociților. Mamele nu mai au niciun copil, ticăloșilor! Ce o să le spuneți atunci mamelor?”, a strigat el din scaunul cu rotile, în timp ce îl urmărea pe un inspector militar cu un cuțit, iar inspectorul filma întâmplarea.

Duminică, comisarul militar regional din Penza, Andrey Surkov, a confirmat că se desfășurau razii pe stradă pentru a-i identifica pe bărbații supuși serviciului militar obligatoriu. Cu toate acestea, Surkov a negat că raziile ar fi avut scopul de a-i forța pe aceștia să se înroleze pe bază de contract.

„Care este scopul acestor raiduri? În primul rând, identificarea cetățenilor care se sustrag de la recrutare și de la înregistrarea militară”, a spus el.

Potrivit lui Surkov, astfel de operațiuni sunt de rutină și se desfășoară anual. „Rog populația noastră să nu dea crezare acestor informații false și să-și păstreze calmul. Recrutăm soldați cu contract de cinci ani încoace”, a adăugat el.

Surkov a subliniat că înrolarea pe bază de contract rămâne voluntară și presupune efectuarea unor examinări medicale și parcurgerea unor proceduri oficiale.

„Acest lucru se face numai cu consimțământul cetățenilor”, a spus el.

Între timp, Ministerul regional de Interne a avertizat locuitorii să nu înregistreze și să nu difuzeze informații despre raiduri.

„În ultimele zile, au circulat online «informații false» cu privire la presupuse rețineri în masă ale unor bărbați de către polițiști, în scopul trimiterii acestora în așa-numita «zonă SVO»”, se arată în comunicat.

Poliția a subliniat că ofițerii săi acționează în conformitate cu legea și își îndeplinesc atribuțiile de rutină, „prevenind infracțiunile și contravențiile în regiunea Penza”.

De asemenea, aceștia au avertizat că „escaladarea acestei situații duce la o creștere galopantă a criminalității și la impunitate”, adăugând că persoanele care răspândesc informații false vor fi trase la răspundere în conformitate cu legislația rusă.

De atunci, locuitorii din Penza au creat un canal pe Telegram care urmărește raidurile. „Aici colectăm și publicăm informații actualizate despre persoanele care oferă contracte pentru serviciul militar”, se menționează în descrierea canalului, potrivit Astra.

Un videoclip recent arată femei confruntându-se cu bărbați în uniformă lângă o dubiță Gazelle.

„Pe ce bază l-ați dat jos pe tânărul acela din autobuz?”, întreabă una dintre femei. „Au comis un furt pe un șantier de construcții”, răspunde șoferul furgonetei înainte de a pleca.

La sfârșitul lunii mai, analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) au susținut că nici măcar o mobilizare forțată nu ar îmbunătăți în mod semnificativ poziția Rusiei pe câmpul de luptă.

Potrivit ISW, armata rusă se confruntă cu o criză acută de personal și cu probleme de instruire. În ciuda eforturilor de a recruta din rândul unor noi categorii de populație, inclusiv studenți și femei, numărul celor care semnează contracte de angajare continuă să scadă.

Analiștii consideră că lipsa de personal devine unul dintre cele mai grave obstacole cu care se confruntă Kremlinul în continuarea războiului împotriva Ucrainei.

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Editor : A.M.G.