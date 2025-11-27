Live TV

Nouă teorie marca Zaharova: SUA recrutează mercenari filipinezi pe care îi trimite să lupte în Ucraina

Data actualizării: Data publicării:
maria zaharova face declaratii
Maria Zaharova. Foto: Profimedia

„Reprezentanții Statelor Unite au început să recruteze mercenari pentru Ucraina în Filipine”, acuză purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe, Maria Zakharova.

„Conform informațiilor primite, reprezentanții SUA au lansat în Filipine o campanie de recrutare a cetățenilor locali pentru a participa la acțiuni militare de partea Armatei Ucraineene. <...> Se acordă preferință foștilor angajați ai forțelor de ordine filipineze și militarilor în rezervă.

Candidaților li se promite o remunerație lunară de cinci mii de dolari”, a declarat ea în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit informațiilor sale, recrutarea este efectuată de o agenție americană de securitate din statul Florida. Înainte de a fi trimiși în zona de conflict, potențialii mercenari sunt instruiți sub supravegherea instructorilor și primesc vize Schengen germane.

„Viza de lucru Schengen se eliberează la secția consulară a Ambasadei Republicii Federale Germania la Manila”, a precizat Zaharova.

Ministerul Apărării de la Moscova a susținut în repetate rânduri că Kievul folosește mercenari străini ca carne de tun, iar armata rusă va „continua să-i distrugă pe întreg teritoriul Ucrainei”.

Teoriile despre recrutarea soldaților din alte țări pentru a lupta de partea Ucrainei au devenit din ce în ce mai dese în presa rusă.

Editor : A.R.

