Noul imperiu cibernetic al lui Putin se răspândește în toată lumea. Țările care au căzut în capcana digitală a Kremlinului

Kremlinul consideră că tehnologiile cibernetice reprezintă o parte importantă a luptei globale contra Occidentului și un instrument în plus pentru a-și promova interesele în întreaga lume. Statele Unite și multe țări europene au descoperit legături ascunse între firme de securitate cibernetică de top din Rusia și armata rusă sau serviciile ei de securitate, pe care acum Moscova încearcă să le extindă încă și mai agresiv.

În aprilie 2024, Nikolai Patrușev, fostul secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei, a condus o întâlnire la Sankt Petersburg cu oficiali de top din țări din Africa, Asia, America Latină și Orientul Mijlociu.

Subiectul întâlnirii era suveranitatea și securitatea informației – felul Kremlinului de a descrie tehnologiile cibernetice menite să protejeze împotriva interferenței, influenței și supravegherii occidentale.

Dar Patrușev avea și un mesaj mai specific: flancat de Serghei Narîșkin, șeful Serviciului de Informații Externe (SVR), Patrușev i-a informat pe cei prezenți că firmele de securitate cibernetică de top din Rusia ar putea ajuta și alte guverne să preia mențină sub control propriul spațiu informațional național.

La acea vreme, evenimentul a trecut aproape neobservat în SUA și Europa. Însă, mai multe guverne din diverse părți ale lumii i-au acordat atenție: printre participanți s-au numărat consilieri de securitate națională, șefi ai acestor consilii și șefi ai agențiilor de securitate și de spionaj din țări precum Brazilia, Sudan, Tailanda sau Uganda, dar și din Liga Arabă și din țări aliate ca Iran și China.

Pentru mulți dintre acești oficiali de securitate, propunerea lui Patrușev a fost primită cu brațele deschise: Rusia excelează de mult timp la dezvoltarea de tehnologii cibernetice, iar invitații au înțeles că resursele Moscovei ar putea fi valoroase pentru protejarea infrastructurilor lor digitale naționale, potrivit Foreign Affairs.

Țări prinse în mijlocul unei competiții între superputeri rivale

Mulți dintre invitați nu vedeau cu ochi buni așa-numitele „revoluții Twitter” din ultimele două decenii, despre care considerau că fac parte din tactica Statelor Unite de a instiga proteste în masă care ar putea destabiliza regimurile altor țări.

Pentru Putin, la fel ca și pentru liderii ruși din era sovietică, Africa, Orientul Mijlociu și părți din Asia și America Latină sunt câmpuri de luptă în confruntarea globală dintre Rusia și Occident.

Această campanie presupune extinderea grupurilor militare sau paramilitare afiliate cu Kremlinul, precum Wagner și gruparea care i-a luat locul, Africa Corps, dar și folosirea puterii de convingere („soft power”) prin deschiderea de centre culturale ce promovează propaganda Kremlinului în zeci de țări din Africa și extinderea capacităților serviciilor de informații în regiuni prinse în mijlocul unei competiții între superputeri rivale.

Trezoreria Statelor Unite a impus sancțiuni în aprilie 2021 contra firmei rusești de securitate cibernetică Positive Technologies pentru susținerea unor „clienți din guvernului rus, inclusiv FSB”, inclusiv prin organizarea unor evenimente de mare amploare folosite pentru a recruta noi agenți pentru Serviciul Federal de Securitate (FSB) și serviciul de informații externe al armatei ruse (GRU).

Statele Unite au impus noi sancțiuni în iunie 2024 împotriva Kaspersky Lab, o altă firmă rusească de top, pentru că a cooperat cu armata și serviciile de informații rusești. Începând din 2022, mai multe țări europene și UE au luat măsuri pentru a limita accesul companiilor de securitate cibernetică din Rusia la piețele europene.

Generații de ingineri instruiți să lucreze în secret pentru armata sovietică și KGB

Odată cu relaxarea poziției Statelor Unite față de Rusia și reducerea activităților menite să contracareze amenințările de natură cibernetică, după întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă, Rusia are acum noi modalități pentru a purta un război cibernetic împotriva Europei și SUA.

Multe din companiile rusești din acest domeniu au fost create de ingineri și informaticieni care au studiat în universități tehnice de top din Rusia ce au fost înființate pentru a pregăti ingineri pentru armata sovietică și KGB.

Aceste școli au produs generații de ingineri care sunt instruiți să lucreze în secret. Fondatorul Kaspersky Lab, Eugene Kaspersky, a studiat la Școala Superioară KGB, care a devenit baza pe care a fost fondată noua Academie FSB.

Când serviciile de securitate rusești au arestat mai mulți oficiali ruși din domeniul cibernetic în 2016, mesajul Kremlinului pentru sectorul comercial din Rusia era unul clar: loialitatea față de guvernul de la Moscova nu mai era opțională.

Neglijarea răspândirii tehnologiilor cibernetice rusești în țările care nu au sancționat activitățile Moscovei și ale companiilor asociate cu Kremlinul de către Statele Unite și aliații lor i-ar putea oferi Rusiei lui Putin un avantaj semnificativ în timp ce își extinde influența asupra infrastructurii cibernetice din aceste regiuni.

