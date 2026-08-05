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„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză rară și o va studia la un institut de cercetare

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Drona de recunoaștere Tekever AR3, de fabricație portugheză, utilizată inclusiv în Ucraina. Foto: Profimedia Images / Tekever
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O dronă de recunoaștere Tekever AR3, de fabricație portugheză și folosită de armata ucraineană, a ajuns aproape intactă în mâinile rușilor după ce a fost interceptată în regiunea de frontieră Briansk. Modelul neobișnuit i-a surprins pe militari, iar specialiștii ruși îi vor analiza acum designul și caracteristicile tehnice.

Agenția de presă de stat rusă relatează că forțele ruse au doborât o dronă „rară”, de fabricație portugheză, folosită de armata ucraineană. Tekever AR3 a fost doborâtă de un batalion rus antidronă în regiunea de frontieră Briansk, a declarat comandantul unității pentru TASS.

„O dronă inamică de recunoaștere a intrat în sectorul nostru. Am fost surprinși, pentru că nu am mai văzut niciodată așa ceva. Vehiculul aerian fără pilot (UAV) avea o structură diferită la coadă și la aripi. Când am ajuns la locul prăbușirii, am constatat că era o dronă portugheză de recunoaștere. Este important să doborâm UAV-urile de recunoaștere deoarece, în primul rând, ele trasează rutele pe care urmează să zboare dronele inamice. În al doilea rând, caută pozițiile noastre pentru ca acestea să poată fi atacate”, a declarat comandantul.

Comandantul batalionului rus, care operează drona de interceptare „Lis” („Vulpe”), a declarat pentru TASS că, după doborârea Tekever AR3, aparatul a ajuns la sol într-o bucată, deși „motorul a fost avariat”, iar „fuzelajul și cea mai mare parte a structurii aparatului au rămas intacte”.

Din acest motiv și după ce militarii și-au dat seama că este vorba despre un model „rar”, UAV-ul a fost predat unui institut de cercetare. Potrivit TASS, specialiștii ruși îi vor studia proiectarea, precum și caracteristicile tehnice și inginerești.

Modelul AR3 produs de Tekever are o anvergură a aripilor de aproape patru metri, cântărește doar 25 de kilograme, are o viteză de croazieră cuprinsă între 75 și 90 km/h și o rază de comunicații de până la 230 de kilometri. Sunt adevărate „computere cu aripi”, declara Ricardo Mendes, CEO-ul Tekever, într-un interviu pentru Euronews.

Fondată în 2001, compania este cel mai mare exportator de drone către Ucraina. În 2025, exporturile au generat profituri de peste 85 de milioane de euro. Sistemele fără pilot (UAV) produse de companie au consolidat relațiile comerciale dintre Portugalia și Ucraina, aceasta din urmă urcând, în doar șase ani, de pe locul 75 pe locul 36 în clasamentul național al exporturilor portugheze.

Interceptarea aparatului în apropierea frontierei a fost descrisă de armata rusă drept foarte „dificilă”. Potrivit militarilor, după ce drona a fost detectată de radar, interceptorul „Lis” a început o urmărire care a durat aproape „30 de minute”. AR3 zbura în cerc la o altitudine de aproximativ 2,5 kilometri, cu o viteză de 90-100 km/h, ceea ce împiedica interceptorul să se apropie.

La apropierea finală, bateria dronei „Lis” era aproape descărcată, însă echipajul a reușit totuși să ajungă din urmă și să distrugă drona portugheză de recunoaștere, au declarat militarii.

„Lis” este o dronă specializată în interceptări aeriene, dezvoltată la Moscova. Micul UAV cu aripă fixă este echipat cu un focos de aproximativ un kilogram și cu un sistem automat de achiziție a țintei. După ce o țintă este detectată de radar, drona este lansată pentru a o urmări, iar în momentul în care se poziționează în spatele acesteia, își detonează încărcătura explozivă, distrugând UAV-ul inamic.

Editor : M.I.

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