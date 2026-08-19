„Nu există consecințe critice”. În timp ce rușii stau la coadă la benzinării și fug din țară, Putin neagă impactul dronelor ucrainene

Atacurile cu drone ucrainene, care au vizat inițial rafinăriile rusești, apoi depozitele Wildberries și porturile de la Marea Neagră și Marea Azov, nu au avut „consecințe critice” pentru Rusia, consideră președintele Vladimir Putin.

„Desigur, nu există, nu au existat și nu pot exista consecințe critice ale unor astfel de atacuri. Dar, evident, ne cauzează prejudicii, acest lucru este evident. Înțelegem acest lucru și, se pare, îl știm. Aș dori să subliniez încă o dată că trebuie să consolidăm suveranitatea țării”, a declarat Putin, la deschiderea ședinței Consiliului prezidențial pentru dezvoltare strategică.

De la începutul anului 2026, dronele ucrainene au atacat rafinăriile rusești de peste 70 de ori, provocând oprirea a câteva zeci de rafinării mari. Ca urmare, volumul de prelucrare a petrolului a scăzut la cel mai mic nivel din 2002, iar în prezent se situează cu o treime sub norma sezonieră, potrivit estimărilor Rystad.

Campania împotriva Wildberries a privat cea mai mare platformă de comerț electronic din Rusia de 23 de depozite și de un sfert din totalul capacităților logistice, iar luând în calcul mărfurile distruse de incendii, a provocat pagube de aproape 1 trilion de ruble. Începând din iulie, din cauza dronelor, autoritățile ruse au fost nevoite să oprească activitatea porturilor cerealiere de la Marea Azov, iar în august încărcările au fost suspendate la toate terminalele cerealiere din Novorossiysk. Ca urmare, exportul de cereale, din care 90% se realiza prin bazinul Azov-Marea Neagră, a fost practic paralizat.

Potrivit lui Putin, atacurile ucrainene asupra obiectivelor industriale și de infrastructură „afectează ritmul creșterii economice”. „După cum arată datele statistice, dinamica economică este, în ansamblu, modestă”, a constatat președintele: în prima jumătate a anului, PIB-ul Federației Ruse a crescut cu 0,6% — aproape jumătate față de anul trecut (1%) și de aproape 7 ori mai puțin decât ritmul de creștere economică din anii 2023-2024.

„În ciuda recentelor atacuri teroriste”, infrastructura comercială a Rusiei „funcționează eficient și durabil”, a spus Putin, adăugând că capacitățile logistice și de depozitare „necesită, desigur, reconstrucție, inclusiv cu participarea statului”. El a însărcinat guvernul să adopte un program corespunzător și să reconstruiască obiectivele distruse „la un nivel tehnologic cu totul nou”.

În ansamblu, obiectivul statului este „să atingă o creștere sigură și durabilă a investițiilor de capital, inclusiv în modernizarea producției”, a subliniat Putin. Potrivit acestuia, economia are nevoie de o „nouă bază tehnologică”, care să includă roboți și soluții în domeniul inteligenței artificiale.

Editor : A.R.