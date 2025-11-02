„Nu le pasă pe cine scot din joc”. Practică revoltătoare în armata lui Putin: soldați ruși executați de către propriii comandanți

Soldații ruși de pe linia frontului nu mor doar în luptele cu trupele ucrainene - mulți sunt uciși de propriii lor comandanți. Într-o nouă anchetă, publicația Verstka a identificat 101 militari acuzați de implicare în execuții pe teren. Printre presupusele crime se numără cele în care soldații au fost torturați până la moarte, împușcați sau trimiși în misiuni sinucigașe, drept pedeapsă pentru „neascultare” sau pentru refuzul de a lupta.

Publicația Verstka a compilat o bază de date cu soldații ruși acuzați de uciderea colegilor lor. Baza de date include în prezent 101 nume. Dintre acestea, 79 sunt listate ca „identificate”, ceea ce înseamnă că Verstka a reușit să obțină cel puțin două confirmări independente ale presupuselor lor crime. Pentru restul de 22, nu există încă suficiente dovezi. „De aceea, baza de date va fi actualizată continuu”, a scris Verstka, încurajând cititorii să împărtășească orice informații suplimentare.

Aproape toate cele 79 de persoane identificate sunt comandanți de diferite grade. Pentru majoritatea dintre ei, Verstka are informații detaliate, inclusiv numele, gradele, unitățile și fotografiile lor. Publicația notează că doar o mână dintre aceste persoane au fost acuzate penal. O sursă din cadrul Parchetului Militar Principal al Rusiei a declarat că a impus o interdicție informală asupra anchetelor privind ofițerii care luptă în Ucraina, afirmând că astfel de documentări ar putea „afecta negativ operațiunile militare”.

Aceeași sursă a furnizat Verstka date privind aproape 29.000 de plângeri primite de Parchetul Militar Principal în primele șase luni ale anului 2025. Aceste înregistrări au devenit una dintre sursele cheie pentru baza de date, alături de interviuri cu soldați ruși și rudele acestora, rapoarte din grupuri de chat și materiale publicate pe canalele Telegram și în mass-media. Potrivit sursei, de la începutul invaziei rusești pe scară largă a Ucrainei, Parchetul Militar Principal a primit peste 12.000 de plângeri legate de ucideri în rândul soldaților ruși.

Modalitățile de eliminare

Crimele din cadrul armatei ruse iau multe forme, de la uciderea directă a unui camarad, moartea prin tortură sau trimiterea cuiva într-un atac sinucigaș - neînarmat și fără protecție.

Tortura

Pe linia frontului, soldații ruși acuzați de „conduită necorespunzătoare” sunt adesea ținuți în pivnițe sau în gropi. Cei aruncați în aceste gropi sunt privați de hrană și de apă și bătuți de mai multe ori pe zi, a declarat pentru Verstka un soldat pe nume Yuri, care a servit în Brigada 114 de pușcași motorizați separată a Gărzii. Potrivit lui, unii prizonieri mor chiar acolo, în groapă, în timp ce supraviețuitorii sunt uneori obligați să se omoare între ei.

Un astfel de incident a apărut într-un videoclip, difuzat în mai 2025 de proiecte ucrainene care vizează militarii ruși. Imaginile arată doi bărbați fără tricou, în timp ce o voce din afara cadrului spune: „Comandantul «Kama» a spus, practic, că cel care îl bate pe celălalt până la moarte iese din groapă”. Bărbații încep apoi să se lupte. În timp ce vocea continuă să-i incite - „Termină-l odată, ce naiba mai aștepți?” - unul dintre ei îl împinge în cele din urmă pe camaradul său; celălalt zace nemișcat.

Rusia a trimis unități de elită care au participat la luptele din Kursk și Sumî înspre frontul din Pokrovsk. Foto: Profimedia Images

Indicativul „Kama” menționat în videoclip aparține lui Aynur Sharifullin, comandantul uneia dintre unitățile Brigăzii 114. Sharifullin este tatăl a trei copii din Tatarstan, cu ani de experiență militară. Pe lângă tortură, el a fost acuzat că a extorcat bani de la soldații săi.

Un grup de chat dedicat Brigăzii 114 a distribuit fotografii ale adăpostului în care se presupune că locuia „Kama”. Cu pereți tapetați și un pat dublu, arăta mai degrabă ca un apartament, decât ca un adăpost de pe linia frontului. „Comparați asta cu adăposturile băieților noștri obișnuiți. Aveți toți încălzire în pardoseală? Pentru că el are. Nu a avut timp să instaleze un duș înainte de a pleca în misiune. Și afară, sub un baldachin, se află o motocicletă de 700.000 de ruble (n.r. 8.750 de dolari)”, a scris femeia care a postat fotografiile.

Crimă

Martorii acestor atrocități au declarat pentru Verstka că „execuțiile sumare” sunt de obicei efectuate fie de către comandanți sadici, fie de cei care nu văd altă modalitate de a impune disciplina. Dar motivul cel mai frecvent, au spus ei, este banii. Un astfel de caz a fost uciderea lui Andrei Bikov, un soldat din compania de asalt a Regimentului 80 de tancuri al Gărzii Ruse. Mama lui a declarat pentru Verstka că, după ce a primit despăgubiri pentru o rană suferită în luptă, comandanții lui - cunoscuți sub numele de „Dudka” și „Kemer” - i-au cerut jumătate din suma primită.

Bikov a refuzat și și-a cumpărat în schimb un Toyota Camry. Comandanții i-au ordonat atunci să le predea mașina. Când a refuzat din nou, l-au ucis.„Mi-au spus că l-au bătut atât de rău încât nu a mai rămas niciun loc pe corpul lui neatins”, a spus mama lui, Tatiana Bikova. „Zace acolo, în pădurea de lângă Halițnivka (n.r. un sat din regiunea Donețk din Ucraina). Băieții pot chiar să vă arate locul. Dar anchetatorii nu fac nimic. Sunt în stare de șoc. Băiatul meu zace acolo din 8 mai. Nici măcar nu pot să-l îngrop.”

Rusia a mutat unități de elită ale forțelor aeropurtate și infanteriei marine din direcția Sumî înspre sectorul Pokrovsk, acolo unde cel puțin 100.000 de soldați au fost trimiși pentru a cuceri orașul-fortăreață al ucrainenilor. Foto: Profimedia Images

„Kemer” este indicativul lui Dmitri Kemerov, comandantul companiei de asalt a Regimentului 80. „Dudka” este adjunctul său, Mikhail Dudukov. Potrivit surselor Verstka, soldații aflați sub comanda lui Kemerov sunt șantajați pentru „literalmente orice” - de la cumpărarea de echipament până la evitarea unei misiuni de asalt sau rămânerea în afara tranșeei. Comandantul însuși, au spus ei, cere codurile PIN ale cardurilor bancare ale soldaților căzuți.

Verstka a descoperit că atât Kemerov, cât și Dudukov aveau condamnări penale anterioare și că Kemerov a plecat pe front direct din închisoare, unde ispășea o pedeapsă pentru fraudă. Un alt soldat acuzat de torturarea și uciderea subordonaților pentru bani este Vyacheslav Kiselev, comandantul unei companii de asalt din Brigada 114 Separată de Infanterie Motorizată, cunoscut sub indicativul „Lis”. Și el este un fost deținut, condamnat anterior pentru viol și jaf. Yuri, fostul soldat al Brigăzii 114 care a vorbit cu Verstka, a spus că l-a văzut pe „Lis” și pe oamenii lui „bătându-l până la moarte cu pumnii pe lunetistul nostru, pentru că a refuzat să participe la un asalt și a refuzat să-i plătească”.

Execuție

Aceasta este o altă formă obișnuită de „eliminare”, aplicată de obicei soldaților care refuză să participe la „atacuri sinucigașe” sau alte misiuni sinucigașe. „De fapt, nu vei ajunge la acele poziții - te vor face bucăți cu dronele. De aceea oamenii refuză”, a spus un soldat mobilizat pe nume Alexei.

Potrivit lui, în Batalionul 2 al Brigăzii 7 Separate de Gardă Motorizată, cei care refuzau să participe la atacuri erau executați de la distanță mică, iar cadavrele lor erau aruncate într-un râu sau îngropate în pădure. Potrivit a două surse Verstka, „Kemer” a împușcat personal un soldat cu indicativul „Fiksa”, care refuzase să servească drept momeală vie pentru a atrage focul inamicului și a le expune pozițiile. Înainte de a fi ucis, „Fiksa” a fost bătut și torturat cu un dispozitiv de șoc electric, iar incidentul a fost filmat.

Videoclipul a apărut ulterior într-un chat de grup pentru rudele soldaților. Alexei a spus că într-unul dintre batalioanele brigăzii sale exista un ofițer cunoscut sub numele de „Bely”, căruia comandanții îi trimiteau pe toți cei care nu respectau ordinele sau le provocau furia. „Bely” avea doi lunetiști care urmăreau orice „infractor” care încerca să se retragă în timpul unui asalt. Dacă un soldat se retrăgea, lunetiștii îl împușcau. Potrivit lui Alexei, lunetiștii lui Bely au ucis 20 dintre colegii săi în 2023 și încă 40 în 2024.

În Batalionul 139 de Asalt Separate, conform dovezilor adunate de Verstka, pedeapsa nu este aplicată de lunetiști, ci de drone. „Aveam ordine de luptă să atacăm, iar directiva era să „eliminăm” pe oricine nu reușea să avanseze. Cei care au refuzat să execute acest ordin au fost și ei „eliminați” - lichidați cu ajutorul dronelor.

Operatorii dronelor erau îngroziți, stând sub țevile armelor comandanților lor”, a declarat un fost soldat din Batalionul 139. Alți doi bărbați din aceeași unitate, care au înregistrat plângeri video împotriva comandanților lor, au descris, de asemenea, ucideri efectuate cu ajutorul explozibililor aruncați de drone.

Atacurile cu drone nu sunt cea mai comună metodă de „eliminare”. Alte forme mai rare de execuție menționate pentru Verstka includ trimiterea soldaților în atacuri cu grenade plasate în interiorul armurii lor - cu „pinul îndepărtat, dar pârghia de declanșare încă în poziție”. „Îi trimit în poziții de genul acesta”, a declarat un soldat pentru publicație. „Dacă cazi, ești lovit sau faci o mișcare bruscă, explodează. Dar acesta este un caz extrem. Am văzut asta întâmplându-se o singură dată, lângă Chasiv Yar”.

Cum se ascunde adevărul

Potrivit Verstka, cadavrele soldaților „eliminați” sunt de obicei îngropate în pădure sau lăsate pe câmpul de luptă, unde se trage cu o pușcă de asalt pentru a face să pară că au murit în luptă. Pe hârtie, acești soldați sunt de obicei înregistrați ca dispăruți în acțiune sau ca dezertori din unitatea lor - în acest din urmă caz, familiile lor nu primesc nicio despăgubire.

Militarii din unitățile Storm sunt folosiți pe post de carne de tun în zonele unde se dau cele mai dure și disperate lupte, fiind trimiși în valuri înspre liniile inamice cu foarte mici șanse de supraviețuire. Captură foto: The Insider

Dar, uneori, acoperirile sunt mai elaborate. Vladislav Berliakov, un militar din Brigada 6 Separată de Infanterie Motorizată, a declarat pentru Verstka că asta s-a întâmplat cu camaradul său, Alexander Yurkov, care avea indicativul „Odessa”. Potrivit lui Berliakov, comandanții l-au forțat pe „Odessa” să vândă droguri, iar când într-o zi nu a reușit să le predea încasările, l-au bătut până la moarte. Berliakov, care a descoperit cadavrul lui „Odessa” acoperit de răni, a spus că i s-a ordonat să păstreze tăcerea.

„Mai târziu în acea seară, i-am văzut punându-i lui „Odessa” o vestă antiglonț veche și o cască, apoi au pus două grenade sub el și le-au detonat”, a spus Berliakov. „După aceea, pentru a ascunde semnele de bătaie care ar fi putut fi detectate în timpul unei examinări medicale, au lăsat cadavrul în căldură timp de câteva zile, până când a început să se descompună. Apoi l-au trimis „acasă” cu eticheta „ucis în luptă”.

Cu aproximativ o săptămână înainte ca Verstka să-și publice ancheta, pe 20 octombrie, publicația Vot Tak a lansat o bază de date care cataloghează comandanții ruși acuzați de crime împotriva propriilor soldați. Lista include 50 de persoane.

