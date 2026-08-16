Rețelele sociale au fost inundate de videoclipuri cu cozi imense la benzinării din Moscova, din regiunea Moscovei și din mai multe regiuni ale Rusiei. În imaginile filmate în 15-16 august, localnicii se plâng de deficitul de combustibil.

RBC-Ucraina relatează acest lucru, citând publicația rusă ASTRA.

Unde s-au format cozile

Cozi la benzină au fost semnalate în mai multe regiuni ale Rusiei.

Cozi lungi au fost observate în Moscova și în regiunea Moscovei. În regiunea Tambov, la stațiile de alimentare „Rosneft”, oamenii așteaptă sosirea cisternelor de benzină – potrivit localnicilor, motorina este disponibilă, însă benzina de 95 este aproape imposibil de găsit, iar cea de 92 a fost disponibilă doar la una sau două stații de alimentare pe o rază de 600 de kilometri.

Cozi au fost semnalate și în regiunile Tula, Voronej, Rostov și Samara. Pe autostrada M-4 „Don”, din regiunea Rostov, aproximativ 200 de mașini stăteau la coadă la o stație de alimentare.

Ce spun martorii oculari

Conform datelor ASTRA, în înregistrările video localnicii nu-și ascund dezorientarea și panica. O locuitoare din Moscova, trecând pe lângă o benzinărie, a descris situația astfel.

„Iar cozi la benzină, totul e liniștit, calm, dar cozile sunt îngrozitoare, nu e benzină, iar situația se înrăutățește. Ce se întâmplă?”, spune ea.

Un locuitor din Krasnogorsk, din apropierea Moscovei, care a stat din nou la coadă, a calificat ceea ce se întâmplă drept „o batjocură nebunească”.

Criza combustibilului din Rusia s-a agravat încă de la sfârșitul lunii iunie 2026 – atunci prețurile la benzină au depășit un record de 20 de ani, iar deficitul și raționalizarea combustibilului au fost înregistrate în 75% dintre regiuni.

Adevăratul motiv, pe care autoritățile ruse îl trec sub tăcere, îl constituie atacurile asupra rafinăriilor de petrol, din cauza cărora producția internă de combustibil a scăzut cu aproximativ un sfert.

Editor : Sebastian Eduard