Live TV

Analiză „Nu mai e un război hibrid”. Rusia își intensifică operațiunile în Europa: de la drone cu explozibili la nave de atac și sabotaje

Data actualizării: Data publicării:
Război în Ucraina.
Război în Ucraina. Foto: REUTERS/Gleb Garanich
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Europa acuză Moscova că își intensifică operațiunile de sabotaj De ce este dificil un răspuns european „Trebuie să-i facem să se gândească: s-au trezit” Ce înseamnă, de fapt, „războiul hibrid” Europa se pregătește pentru mai multe incidente

Războiul din umbră atribuit Moscovei intră într-o nouă etapă, pe fondul incidentelor cu drone, al tentativelor de sabotaj și al unor confruntări tot mai riscante în apropierea teritoriului NATO. Germania a atribuit Rusiei atacul cu drone de la aeroportul Leipzig/Halle, iar Danemarca a acuzat un vas de război rus că a tras rachete de semnalizare în direcția unui elicopter militar. În acest context, liderii europeni discută tot mai apăsat despre necesitatea unor măsuri de descurajare mai ferme, arată Kyiv Independent într-o analiză.

Războiul din umbră atribuit Moscovei împotriva Europei devine tot mai îndrăzneț, iar statele europene se confruntă cu o întrebare dificilă: unde trebuie trasă linia și ce răspuns poate descuraja noi acțiuni fără a provoca o escaladare directă cu Rusia?

În ultimele săptămâni, incidentele au devenit mai vizibile. Rusia nu mai este acuzată doar de interferențe electorale și atacuri cibernetice. Germania a atribuit Moscovei atacul cu drone de la aeroportul Leipzig/Halle, unde o dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită în apropierea unui avion cargo ucrainean. Autoritățile germane au afirmat că există indicii potrivit cărora statul rus a furnizat know-how-ul și echipamentele necesare operațiunii.

În același timp, incursiunile dronelor în spațiul aerian al statelor NATO au devenit tot mai frecvente. La jumătatea lunii septembrie, avioane NATO au doborât în Lituania o dronă care transporta un dispozitiv exploziv, după ce aceasta a intrat în spațiul aerian al țării. Autoritățile au indicat Rusia drept posibilă origine, deși investigația privind traseul și responsabilitatea exactă a incidentului continuă.

Un alt incident a avut loc în Marea Baltică. Pe 14 septembrie, o fregată rusă a tras două rachete de semnalizare către un elicopter militar danez care efectua o operațiune de monitorizare în apele internaționale din apropierea coastelor Danemarcei. Una dintre rachete a trecut la mică distanță de aparat, potrivit autorităților daneze. Copenhaga a convocat ambasadorul rus și a calificat incidentul drept inacceptabil. Moscova a oferit o versiune diferită și a susținut că elicopterul danez a avut un comportament provocator.

Europa acuză Moscova că își intensifică operațiunile de sabotaj

Retorica occidentală s-a înăsprit pe măsură ce astfel de incidente s-au acumulat. Unii oficiali și analiști europeni susțin că termenul de „război hibrid” nu mai descrie suficient de bine ceea ce se întâmplă, deoarece acțiunile atribuite Rusiei au ajuns să includă și operațiuni fizice cu potențial de a produce victime sau pagube majore.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat în septembrie că amenințările hibride cu care se confruntă Europa sunt „din ce în ce mai puțin hibride”, menționând atacurile cibernetice, sabotajele, incendiile provocate și incursiunile dronelor. Ea a anunțat că Uniunea Europeană are nevoie de o strategie de securitate și de un mecanism mai clar de răspuns la incidentele care se află sub pragul unei agresiuni armate, dar care amenință securitatea statelor membre.

NATO a transmis, la rândul său, că activitățile atribuite Rusiei includ sabotarea infrastructurii critice, acte de violență, provocări la frontiere, atacuri cibernetice, interferențe electronice și campanii de dezinformare. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a descris în septembrie Rusia drept tot mai „nechibzuită” și a afirmat că atacurile hibride și incidentele cu drone pun la încercare determinarea Alianței.

De ce este dificil un răspuns european

Problema pentru Europa este că multe dintre aceste acțiuni sunt concepute să rămână sub pragul unui atac militar convențional. Un sabotaj, o operațiune cibernetică, o tentativă de incendiere sau o incursiune cu drone nu declanșează automat mecanismele de apărare colectivă ale NATO în același mod în care ar face-o un atac militar clar asupra unui stat membru.

Această zonă gri oferă spațiu pentru acțiuni de descurajare, dar și pentru incertitudine. Statele europene trebuie să decidă când un incident este suficient de grav pentru a justifica o ripostă și ce formă ar trebui să aibă aceasta.

Până acum, răspunsul european a inclus expulzări diplomatice, sancțiuni, măsuri împotriva persoanelor și organizațiilor acuzate de activități destabilizatoare, consolidarea protecției infrastructurii și sprijin militar pentru Ucraina.

Uniunea Europeană are deja un regim de sancțiuni destinat activităților hibride rusești. La 24 septembrie, Consiliul UE a adăugat pe listă o persoană acuzată de implicare în activități de manipulare și ingerință informațională. În total, regimul de sancțiuni vizează în prezent 81 de persoane și 20 de entități.

„Trebuie să-i facem să se gândească: s-au trezit”

Analiștii susțin însă că măsurile de până acum nu sunt neapărat suficiente pentru a descuraja Moscova. Edward Lucas, jurnalist și analist britanic de securitate, consideră că Europa trebuie să găsească modalități de a transmite Rusiei că anumite acțiuni vor avea consecințe neașteptate.

„Trebuie să-i facem pe ruși să se gândească: «Bine, la naiba, s-au trezit»”, este ideea citată în analiza privind intensificarea sabotajelor atribuite Rusiei.

Problema este că o ripostă prea puternică poate crește riscul unei escaladări, în timp ce o reacție considerată prea slabă poate să nu descurajeze viitoare operațiuni.

Ce înseamnă, de fapt, „războiul hibrid”

Conceptul de „război hibrid” se referă, în sens larg, la folosirea simultană sau succesivă a unor instrumente militare și nonmilitare pentru a exercita presiune asupra unui adversar.

În cazul Rusiei, Uniunea Europeană enumeră printre aceste activități sabotajul, perturbarea infrastructurii critice, atacurile cibernetice, manipularea informațiilor, ingerințele electorale și alte acțiuni destabilizatoare. UE afirmă că astfel de campanii s-au intensificat după invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022.

NATO consideră, de asemenea, că aceste acțiuni fac parte dintr-o campanie mai amplă îndreptată împotriva statelor membre. Alianța a început să își consolideze inclusiv măsurile de reziliență pentru infrastructura civilă, rețelele energetice, comunicații și alte servicii esențiale.

Europa se pregătește pentru mai multe incidente

Evaluările europene sugerează că presiunea nu este de așteptat să dispară în perioada următoare. Serviciul danez de informații militare a avertizat recent că Rusia ar putea intensifica în lunile următoare activitățile de război hibrid împotriva Occidentului, inclusiv atacurile cibernetice și operațiunile de sabotaj.

Și alte analize de securitate indică faptul că incursiunile cu drone pot reprezenta mai mult decât simple incidente izolate. Carnegie Endowment a avertizat că Rusia ar putea folosi astfel de operațiuni pentru a testa capacitatea tehnică și instituțională a statelor NATO de a reacționa și pentru a evalua reziliența societăților europene.

Citește și: Lecția lui Darwin pentru Trump și Xi: „Supraviețuirea celui mai adaptat” nu înseamnă doar competiție. SUA și China trebuie să coexiste

În același timp, NATO susține că își păstrează capacitatea de răspuns. Mark Rutte a declarat că Alianța poate decide când și în ce mod răspunde la incidentele hibride și că riposta nu trebuie neapărat să fie publică sau simetrică.

Pentru Europa, dilema rămâne însă aceeași: cum poate fi descurajată Moscova fără ca fiecare incident să devină o nouă treaptă spre o confruntare directă între Rusia și NATO? Pe măsură ce dronele ajung în spațiul aerian aliat, sabotajele ating infrastructura europeană, iar incidentele din Marea Baltică devin mai riscante, granița dintre „războiul hibrid” și confruntarea deschisă devine tot mai greu de definit, remarcă Kyiv Independent.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
radu miruta
1
Reacția lui Radu Miruță, după ce a stat o oră în trafic pe Valea Oltului: „Patru oameni...
oameni mulți pe o stradă din Europa
2
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Unul dintre partide...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
3
„Sorin Grindeanu, viitorul prim-ministru al României”. Liderul PSD și-a făcut intrarea în...
Siegfried Muresan, bolojan, fritz, tanczos barna la masa in birou
4
Cum arată Guvernul propus de Siegfried Mureșan. Lista nominalizărilor PNL-USR-UDMR și...
v putin
5
Ultimul pretext al lui Putin pentru a nu opri războiul împotriva Ucrainei. Ce spune...
Ilie Dumitrescu a reacționat, după afirmația neașteptată a lui Ianis Hagi de la finalul meciului cu Suedia
Digi Sport
Ilie Dumitrescu a reacționat, după afirmația neașteptată a lui Ianis Hagi de la finalul meciului cu Suedia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Rafinarie
Una dintre cele mai mari rafinării din Rusia își întrerupe activitatea după ce drone ucrainene au provocat un incendiu masiv
Tancuri M1 Abrams
Polonia vrea să plătească pentru militarii americani staționați pe teritoriul său: Ce sumă propune Varșovia
May 08, 2023. Russia, Bryansk. Line up soldiers in military clothes.
„Suntem carne de tun”. Cum ajung latino-americanii recrutați de Rusia pe frontul din Ucraina: „Comandanții știu că te trimit la moarte”
avion-f-18-al-spaniei-profimedia-0985243379
O țintă aeriană a fost detectată în apropierea graniței României. Avioane F-18, ridicate de la sol
Putin ridică paharul de șampanie
Rusia plănuiește „ceva important” în acest an, avertizează ministrul de externe al unei țări UE. „Putin mai are două cărți de jucat”
Recomandările redacţiei
30th Annual Economist Government Roundtable in Athens
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia a declarat la o cină, înainte de...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
Lecția lui Darwin pentru Trump și Xi: „Supraviețuirea celui mai...
traian basescu in fata ta digi24
Traian Băsescu, reacție ironică la criticii lui Siegfried Mureșan...
Pope Leon XIV in a solemn open-air mass in Paris FA
700.000 de oameni, la liturghia Papei Leon al XIV-lea de la Paris...
Ultimele știri
Oana Gheorghiu explică de ce a acceptat propunerea la Sănătate: „Viaţa unui copil să nu depindă de miracole”. Replică pentru Rogobete
Proteste masive în Germania față de reducerea beneficiilor sociale. 175.000 de oameni au ieșit în stradă
De ce se complică extinderea celui mai aglomerat aeroport din Marea Britanie și când ar putea fi construită a treia pistă la Heathrow
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o etapă excepțională pe 26 septembrie 2026. Trigonul Soare-Pluto aduce schimbări majore...
Cancan
Ce a făcut Vlad Bălțățeanu în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață. Camerele de supraveghere au...
Fanatik.ro
Meme Stoica, după Suedia 1-2: „Gică Hagi își asumă folosirea lui Ianis” — decizie controversată
editiadedimineata.ro
Instanța obligă Casa Albă să redea accesul jurnaliștilor. Presa, refuzată la dineul cu Xi
Fanatik.ro
Adrian Ilie critică gestul lui Dennis Man după golul cu Suedia: „Nu e normal”
Adevărul
Ce se întâmplă cu AUR dacă Trump pierde în SUA. Analist: „Politica de centru nu reușește să mai ofere emoție”
Playtech
Șoferii vor fi opriți pe anumite drumuri din România în această toamnă. De ce îi oprește Poliția și ce vor fi...
Digi FM
Soția lui Michael Schumacher, declarații rare la aproape 13 ani de la accidentul de schi: „Era melodia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Singurul titular al României care n-a cântat imnul la meciul cu Suedia! S-a aflat și motivul
Pro FM
Dua Lipa, ipostază spectaculoasă în costum de baie, demnă de un atlet. Ce a reușit să facă pe o placă, în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
51, 83 și 86 de ani. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro și Al Pacino, trei exemple de măreție hollywoodiană...
Adevarul
Cum s-a construit Mamaia modernă, stațiunea din care au plecat vilegiaturiștii și au venit tovarășii: „S-a...
Newsweek
Se interzice cumulul pensiei cu salariu. Se elimină pensia anticipată. Pensiile cresc la 1 ianuarie PROIECT
Digi FM
Dragostea nu are vârstă. Heather Locklear a împlinit 65 de ani. Lorenzo Lamas: „Este singurul tort pe care îl...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mănânci semințele de floarea-soarelui cu tot cu coajă? Ce se poate întâmpla în organism
Digi Animal World
Un bărbat a avut parte de șocul vieții când a mers noaptea la toaletă. A aprins lumina și a văzut cum se...
Film Now
Fiul lui Goldie Hawn, confesiuni despre presiunea de a crește într-o familie celebră: „Mă lupt cu...
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...