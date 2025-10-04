„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone stârnesc neliniște în UE

Președintele rus Vladimir Putin a glumit, joi, în cadrul Forumului anual al Clubului de Discuții Valdai din Rusia, pe seama suspiciunilor UE că Moscova ar fi responsabilă de recentele apariții ale unor drone neidentificate în blocul comunitar, anunță publicația Meduza. Amuzat, liderul de la Kremlin a subliniat: „Nu voi mai trimite (n.r. drone)”. „Nici în Franța, nici în Danemarca”.
Putin a calificat acuzațiile drept absurde, dar este cunoscut pentru faptul că frecvent respinge acuzațiile grave, pentru ca mai târziu să-și schimbe poziția, arată jurnaliștii Meduza.
În urmă cu zece ani, el a respins afirmațiile potrivit cărora trupele ruse ar fi fost implicate în ocuparea Crimeii, dar mai târziu a recunoscut și chiar a sărbătorit operațiunea.
Pe 1 octombrie, liderii europeni s-au întâlnit la Copenhaga pentru a discuta planurile privind construirea unui „zid anti-drone” de-a lungul frontierelor estice ale UE, pe fondul creșterii numărului de incidente. „Există o singură țară care este dispusă să ne amenințe, și aceea este Rusia”, ar fi declarat președintele danez Mette Frederiksen în cadrul reuniunii.
Expertul britanic în război Robert Tollast a declarat pentru NBC News că „zidul” ar putea arăta ca o rețea de radare și senzori conectați la echipe mobile de apărare aeriană și baterii care utilizează foc rapid de tun. Danemarca a interzis toate zborurile civile cu drone în timpul săptămânii pentru a asigura securitatea summitului.
Pe 2 octombrie, citând Agenția de Securitate Internă a Poloniei, ziarul Wyborcza a relatat despre un presupus plan al serviciilor secrete militare ruse de a ascunde explozibili în conserve de porumb și de a-i folosi pentru a efectua atacuri în Polonia. Potrivit ziarului, serviciile de securitate poloneze au găsit o ascunzătoare cu astfel de conserve într-un cimitir din Lituania, împreună cu suporturi care se potriveau cu dimensiunile conservelor.
O zi mai târziu, pe 3 octombrie, mai multe drone au fost observate în apropierea aeroportului din Munchen, ceea ce a dus la anularea a zeci de zboruri. Ca răspuns, premierul bavarez Markus Soeder a solicitat modificări legislative care să permită armatei și poliției să doboare dronele.
De asemenea, cincisprezece drone sunt detectate deasupra bazei militare Elsenborn din estul Belgiei, lângă granița cu Germania, potrivit postului public belgian VRT. Postul de televiziune a menționat că dronele au fost observate întâmplător, deoarece baza testa în acel moment sistemul său de detectare a dronelor.
Comparația cu „omuleții verzi” din Crimeea
