„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone stârnesc neliniște în UE

Președintele rus Vladimir Putin a glumit, joi, în cadrul Forumului anual al Clubului de Discuții Valdai din Rusia, pe seama suspiciunilor UE că Moscova ar fi responsabilă de recentele apariții ale unor drone neidentificate în blocul comunitar, anunță publicația Meduza. Amuzat, liderul de la Kremlin a subliniat: „Nu voi mai trimite (n.r. drone)”. „Nici în Franța, nici în Danemarca”.

Putin a calificat acuzațiile drept absurde, dar este cunoscut pentru faptul că frecvent respinge acuzațiile grave, pentru ca mai târziu să-și schimbe poziția, arată jurnaliștii Meduza.

În urmă cu zece ani, el a respins afirmațiile potrivit cărora trupele ruse ar fi fost implicate în ocuparea Crimeii, dar mai târziu a recunoscut și chiar a sărbătorit operațiunea.

Pe 1 octombrie, liderii europeni s-au întâlnit la Copenhaga pentru a discuta planurile privind construirea unui „zid anti-drone” de-a lungul frontierelor estice ale UE, pe fondul creșterii numărului de incidente. „Există o singură țară care este dispusă să ne amenințe, și aceea este Rusia”, ar fi declarat președintele danez Mette Frederiksen în cadrul reuniunii.

Expertul britanic în război Robert Tollast a declarat pentru NBC News că „zidul” ar putea arăta ca o rețea de radare și senzori conectați la echipe mobile de apărare aeriană și baterii care utilizează foc rapid de tun. Danemarca a interzis toate zborurile civile cu drone în timpul săptămânii pentru a asigura securitatea summitului.

Pe 2 octombrie, citând Agenția de Securitate Internă a Poloniei, ziarul Wyborcza a relatat despre un presupus plan al serviciilor secrete militare ruse de a ascunde explozibili în conserve de porumb și de a-i folosi pentru a efectua atacuri în Polonia. Potrivit ziarului, serviciile de securitate poloneze au găsit o ascunzătoare cu astfel de conserve într-un cimitir din Lituania, împreună cu suporturi care se potriveau cu dimensiunile conservelor.

O zi mai târziu, pe 3 octombrie, mai multe drone au fost observate în apropierea aeroportului din Munchen, ceea ce a dus la anularea a zeci de zboruri. Ca răspuns, premierul bavarez Markus Soeder a solicitat modificări legislative care să permită armatei și poliției să doboare dronele.

De asemenea, cincisprezece drone sunt detectate deasupra bazei militare Elsenborn din estul Belgiei, lângă granița cu Germania, potrivit postului public belgian VRT. Postul de televiziune a menționat că dronele au fost observate întâmplător, deoarece baza testa în acel moment sistemul său de detectare a dronelor.

Comparația cu „omuleții verzi” din Crimeea

Sintagma „omuleţii verzi” desemnează soldaţi ruşi îmbrăcaţi în uniforme fără însemne care au apărut pentru prima oară în timpul anexării peninsulei ucrainene Crimeea în 2014, când au ocupat şi blocat aeroportul din Simferopol (n.r. centrul administrativ al peninsulei), majoritatea bazelor militare din Crimeea şi parlamentul din Simferopol. Tot ei au asigurat condiţiile de organizare a referendumului, la care majoritatea locuitorilor peninsulei s-au pronunţat pentru „alipirea la Rusia”, un referendum nerecunoscut de către comunitatea internaţională.



Întrebat de jurnaliști de ce „omuleții verzi” din Crimeea seamănă atât de mult cu soldații ruși, Putin a răspuns în 2014: Uitați-vă la spațiul post-sovietic. Este plin de uniforme care seamănă cu ale noastre. Intrați într-un magazin chiar acum și puteți cumpăra orice uniformă doriți. Acei oameni erau forțe locale de autoapărare. Trupele noastre erau acolo pentru a sprijini forțele de autoapărare din Crimeea, desigur Patru ani mai târziu, în mai 2018, într-un interviu pentru documentarul propagandistic „Crimeea: Drumul spre casă”, Putin a recunoscut incursiunea: Toate instrucțiunile mele se refereau la acționarea cu prudență și la încrederea în acei oameni pe care îi putem numi astăzi patrioți ai Rusiei, bazându-ne pe ei și pe rețelele lor. Dar, în același timp, sprijinindu-i și susținându-i cu forțe și resurse mult mai mari. (...) Armata rusă a fost întotdeauna acolo. Vreau să înțelegeți acest lucru - nu doar să-l repetați mecanic, ci să înțelegeți cu adevărat ce se întâmpla acolo. Armata rusă a fost întotdeauna în Crimeea. Contingentul nostru militar era acolo; militarii noștri erau întotdeauna prezenți. Eu însumi am spus-o: trupele noastre erau acolo, dar nu participau la nimic. „Omuleţii verzi” pot ateriza şi în Piaţa Victoriei din Bucureşti, dacă doresc, declarat, doi ani mai târziu, în 2020, premierul moldovean Ion Chicu, comentând într-un interviu acordat postului de radio Europa Liberă afirmaţiile unor experţi în securitate de la Chişinău. Aceștia spuneau că un aeroport la Bălţi (n.r. nordul republicii) include o serie de riscuri pentru securitatea Republicii Moldova, cum ar fi o invazie a „omuleţilor verzi”, adică a militarilor ruşi fără însemne, ca în Crimeea.

Editor : C.A.