Înalți oficiali ruși l-au avertizat pe președintele Vladimir Putin că cheltuielile legate de războiul din Ucraina sunt nesustenabile, ceea ce scoate la iveală disensiuni tot mai mari în cadrul conducerii cu privire la modul de gestionare a presiunilor economice crescânde, pe măsură ce invazia pe scară largă a Rusiei intră în al cincilea an.

Oficialii din Ministerul Finanțelor și din banca centrală a Rusiei au propus reduceri ale cheltuielilor de apărare, avertizând Kremlinul că nivelul actual al cheltuielilor prevăzute riscă să ducă la o creștere periculoasă a deficitului bugetar al guvernului, a raportat Bloomberg, citând documente oficiale și persoane familiarizate cu problema.

Cu toate acestea, înalți oficiali din Ministerul Apărării și unii din Kremlin, care sunt hotărâți să urmărească obiectivele de război ale lui Putin, insistă asupra protejării cheltuielilor militare.

Ministerul Apărării susține că reducerea acestora ar afecta grav economia, deoarece foarte multe întreprinderi depind acum de contracte legate de sectorul militar, și că, dimpotrivă, sunt necesare fonduri suplimentare pentru a acoperi un deficit de până la trei trilioane de ruble (36 de miliarde de dolari) în acest an.

Se pare că Putin a cerut oficialilor Ministerului Finanțelor să găsească reduceri de cheltuieli în alte domenii bugetare înainte de a viza apărarea.

La un pas de recesiune

În momentul elaborării bugetului pentru 2026, oficialii ruși au înțeles că în a doua jumătate a anului ar putea apărea un deficit de finanțare de aproximativ 1,2-1,5 trilioane de ruble, sumă care ar putea fi necesară pentru sectorul apărării.

Însă speranțele anterioare privind un acord care să pună capăt războiului din Ucraina nu s-au concretizat, iar creșterea prețurilor petrolului cauzată de războiul din Iran nu va fi suficientă pentru a rezolva problemele Moscovei, au declarat pentru Bloomberg surse apropiate guvernului rus.

Între timp, deficitul bugetar al Rusiei pentru primele patru luni ale anului a crescut la 5,9 trilioane de ruble, sau 2,5% din PIB, cu aproximativ 50% peste planul pentru întregul an.

Ministerul Economiei se așteaptă, de asemenea, ca PIB-ul să crească cu doar 0,4% în 2026, în scădere față de estimarea anterioară de 1,3%. Datele oficiale arată că economia s-a contractat în primul trimestru pentru prima dată în trei ani.

Aceasta înseamnă că Moscova trebuie să decidă acum cum să abordeze deficitul, ceea ce înseamnă, în practică, reducerea cheltuielilor sau găsirea de noi surse de venit.

Înapoi în anii '90?

Ministrul Finanțelor, Anton Siluanov, a declarat pentru ziarul rus „Kommersant” la sfârșitul lunii mai că este necesară „o anumită reținere” în ceea ce privește cheltuielile publice, subliniind că apărarea și obligațiile sociale ale guvernului reprezintă priorități în materie de cheltuieli.

„Rezervele nu sunt nelimitate. Slăbiciunea finanțelor nu poate fi tolerată în contextul unor transformări de o asemenea amploare la nivel mondial”, a afirmat el, adăugând: „Trebuie să îmbunătățim eficiența cheltuielilor bugetare.”

Adâncirea deficitului financiar al Rusiei a provocat, de asemenea, furia lui Valery Gartung, un parlamentar de rang înalt din camera inferioară a parlamentului țării, săptămâna trecută, care a amintit de hiperinflația înregistrată după prăbușirea Uniunii Sovietice.

„Ce vom face în această privință?”, a întrebat el. „Să tipărim bani sau ce? Ca în 1992, când prețurile creșteau cu 30% în fiecare săptămână? Înțelegem că aceasta nu este soluția.”

