„Nu s-a făcut tot ce trebuie”. Putin recunoaște faptul că armata rusă este prost aprovizionată

În Rusia persistă problema aprovizionării forțelor armate cu uniforme și articole textile produse exclusiv pe plan intern, a declarat președintele Vladimir Putin în cadrul unei întâlniri cu Stanislav Voskresenski, guvernatorul regiunii Ivanovo.

„Încă nu s-a făcut tot ce era necesar în această direcție”, a recunoscut el. Astfel, Putin a reacționat la declarația lui Voskresenski potrivit căreia decretul prezidențial, care obligă armata să achiziționeze începând cu 1 ianuarie numai produse fabricate în Rusia, a stimulat industria ușoară din regiune.

Guvernatorul a subliniat că, dacă înainte fabricile textile se închideau, acum, potrivit lui, apar „unități de producție de înaltă tehnologie”. „Ne dezvoltăm competențele în industria ușoară. Decretul dumneavoastră din august anul trecut a deschis oportunități serioase”, a raportat Voskresenski. El a mai informat că în regiunea Ivanovo au apărut două proiecte de investiții în acest sector și l-a asigurat pe Putin că decretul va fi „respectat cu strictețe”, iar numărul acestor inițiative va crește.

Conform documentului, începând cu 1 ianuarie 2026, în Rusia va fi interzisă achiziționarea de textile străine pentru forțele armate. Această măsură se referă nu numai la uniformele militare, ci și la articolele de uz casnic, inclusiv lenjeria de pat. În plus, capacitățile de producție ale furnizorilor trebuie să fie situate pe teritoriul țării. De asemenea, Putin cere ca, începând din 2027, pentru confecționarea uniformelor să se utilizeze exclusiv țesături rusești. Conform datelor guvernului, în 2024, până la 30% din produsele textile destinate armatei erau achiziționate de la producători străini.

În 2025, mai multe fabrici rusești de îmbrăcăminte s-au reorientat către producția de uniforme militare. Astfel, o întreprindere textilă din regiunea Ivanovo, aparținând „Faberlik”, a trecut sub controlul „Voentextilprom” (o structură a „Voentorg”).

La rândul său, cel mai mare producător de îmbrăcăminte din Rusia, „Gloria Jeans”, și-a vândut fabricile din regiunea Rostov, specializate în confecționarea de echipament militar, companiei „Bulava”. Coproprietarul acestei structuri este concernul „Kalashnikov”.

Fondatorul și directorul general al Gloria Jeans, Vladimir Melnikov, a explicat reducerea activității prin lipsa noilor tehnologii necesare dezvoltării și prin pierderile financiare cauzate de plecarea personalului la războiul cu Ucraina. „Unii pleacă la război (atât bărbați, cât și femei), iar alții — să coasă haine monotone, cu comenzi mari și salarii mai mari”, a spus el.

Producția de îmbrăcăminte în Rusia este costisitoare și, în condițiile actuale, este mai profitabil să vinzi un astfel de activ decât să-l dezvolți, mai ales având în vedere creșterea cererii de echipament militar în țară, a remarcat Olga Sumishevskaya, partener al companiei de consultanță OneStore.

Editor : A.R.