Live TV

„Nu s-a făcut tot ce trebuie”. Putin recunoaște faptul că armata rusă este prost aprovizionată

Data publicării:
Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

În Rusia persistă problema aprovizionării forțelor armate cu uniforme și articole textile produse exclusiv pe plan intern, a declarat președintele Vladimir Putin în cadrul unei întâlniri cu Stanislav Voskresenski, guvernatorul regiunii Ivanovo.

„Încă nu s-a făcut tot ce era necesar în această direcție”, a recunoscut el. Astfel, Putin a reacționat la declarația lui Voskresenski potrivit căreia decretul prezidențial, care obligă armata să achiziționeze începând cu 1 ianuarie numai produse fabricate în Rusia, a stimulat industria ușoară din regiune.

Guvernatorul a subliniat că, dacă înainte fabricile textile se închideau, acum, potrivit lui, apar „unități de producție de înaltă tehnologie”. „Ne dezvoltăm competențele în industria ușoară. Decretul dumneavoastră din august anul trecut a deschis oportunități serioase”, a raportat Voskresenski. El a mai informat că în regiunea Ivanovo au apărut două proiecte de investiții în acest sector și l-a asigurat pe Putin că decretul va fi „respectat cu strictețe”, iar numărul acestor inițiative va crește.

Conform documentului, începând cu 1 ianuarie 2026, în Rusia va fi interzisă achiziționarea de textile străine pentru forțele armate. Această măsură se referă nu numai la uniformele militare, ci și la articolele de uz casnic, inclusiv lenjeria de pat. În plus, capacitățile de producție ale furnizorilor trebuie să fie situate pe teritoriul țării. De asemenea, Putin cere ca, începând din 2027, pentru confecționarea uniformelor să se utilizeze exclusiv țesături rusești. Conform datelor guvernului, în 2024, până la 30% din produsele textile destinate armatei erau achiziționate de la producători străini.

În 2025, mai multe fabrici rusești de îmbrăcăminte s-au reorientat către producția de uniforme militare. Astfel, o întreprindere textilă din regiunea Ivanovo, aparținând „Faberlik”, a trecut sub controlul „Voentextilprom” (o structură a „Voentorg”).

La rândul său, cel mai mare producător de îmbrăcăminte din Rusia, „Gloria Jeans”, și-a vândut fabricile din regiunea Rostov, specializate în confecționarea de echipament militar, companiei „Bulava”. Coproprietarul acestei structuri este concernul „Kalashnikov”.

Fondatorul și directorul general al Gloria Jeans, Vladimir Melnikov, a explicat reducerea activității prin lipsa noilor tehnologii necesare dezvoltării și prin pierderile financiare cauzate de plecarea personalului la războiul cu Ucraina. „Unii pleacă la război (atât bărbați, cât și femei), iar alții — să coasă haine monotone, cu comenzi mari și salarii mai mari”, a spus el.

Producția de îmbrăcăminte în Rusia este costisitoare și, în condițiile actuale, este mai profitabil să vinzi un astfel de activ decât să-l dezvolți, mai ales având în vedere creșterea cererii de echipament militar în țară, a remarcat Olga Sumishevskaya, partener al companiei de consultanță OneStore.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

N-a stat pe gânduri: decizia luată de cel mai bogat om din Ucraina, după moartea lui Mircea Lucescu
Digi Sport
N-a stat pe gânduri: decizia luată de cel mai bogat om din Ucraina, după moartea lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
O conductă petrolieră care permite ocolirea Strâmtorii Ormuz a fost avariată după un atac iranian
Programul agențiilor LOTO în perioada Sărbătorilor de Paști. Când vor avea loc următoarele trageri
Rapoartele fiscale precompletate pentru Declarația Unică, disponibile în SPV. Ce trebuie să știe contribuabilii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care atrag bani și oportunități începând cu 8 aprilie. Luna în Săgetător aduce noroc nebănuit în plan...
Cancan
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Fanatik.ro
LIVE / Sicriul lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Naţională! Gică Hagi, prezent la căpătăiul lui Mircea...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
”Blestemul” lui Aaron Ramsey la final? Ce s-a întâmplat cu fostul jucător de la Arsenal și Juventus în ziua...
Adevărul
„Totul e un ecran verde!”. Teoria conspirației care a explodat după misiunea Artemis spre Lună și adevărul...
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Tatăl Codruței Filip s-a îmbolnăvit brusc și grav când a aflat de divorțul fiicei sale: "Nu credea că o să se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un italian a spus-o direct: ”Mircea Lucescu ia cu el în mormânt un mare regret”
Pro FM
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Film Now
Aubrey Plaza, însărcinată la un an după moartea soțului ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut...
Adevarul
Meserii bine plătite cu școală puțină. Profesioniști cu numai 10 clase pot câștiga mai mult decât...
Newsweek
Pensie crescută cu 1.100 lei în instanță. Casa de pensii a calculat greșit punctajele. Ce a lucrat pensionarul
Digi FM
Comoara din adâncuri. Colecție de obiecte valoroase, vechi de două milenii, descoperită pe fundul unui lac...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu aterizează Artemis 2 pe Lună. Misiunea este una de referință din alte motive
Digi Animal World
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
Film Now
Cum arată David Hasselhoff în 2026, la 73 de ani. Apariția starului din „Baywatch” i-a îngrijorat pe fani...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...