„Nu se pune problema niciunei mobilizări”: noua strategie a lui Putin pentru a proteja infrastructura din Rusia de atacurile ucrainene

Președintele rus Vladimir Putin a semnat în această săptămână o lege care permite trimiterea rezerviștilor ruși la „antrenamente speciale” pentru protejarea infrastructurii critice, relatează The Moscow Times.

Unii se tem că aceasta ar putea spori rezervele umane ale armatei ruse și ar ajuta Kremlinul să trimită mai mulți oameni în războiul din Ucraina. Alții susțin că legea nu va avea un impact semnificativ asupra armatei.

Cine sunt rezerviștii

Liderul de la Kremlin a înființat o rezervă de mobilizare — Rezerva Specială de Luptă a Armatei, sau BARS — în 2015. Rezerva este destinată persoanelor care au servit anterior în armată și au semnat un contract special de „rezervist” cu Ministerul Apărării.

Aceste persoane, cunoscute sub numele de rezerviști, duc o viață civilă și primesc o remunerație modestă de până la 10.000 de ruble (123 dolari) pe lună. Deși nu sunt considerați militari contractuali, rezerviștii sunt obligați să participe în mod regulat la sesiuni de instruire militară pentru a-și păstra și actualiza abilitățile de luptă. În timpul acestei instruiri, angajatorii rezerviștilor sunt despăgubiți pentru absența angajaților lor.

Numărul total al rezerviștilor nu este cunoscut public. Recrutarea activă în rezervă a început în 2021, cu puțin timp înainte de invazia Rusiei în Ucraina. La acel moment, potrivit publicației Meduza, numărul rezerviștilor ar fi crescut de la câteva mii la 100.000.

În primele luni ale războiului, mulți rezerviști s-au oferit voluntari să lupte în cadrul așa-numitelor batalioane BARS și ulterior au semnat contracte cu Ministerul Apărării.

La acea vreme, înrolarea în BARS era o modalitate de a participa la luptă pentru cei care nu îndeplineau criteriile de înrolare ale Ministerului Apărării, au declarat trei soldați voluntari pentru sursa citată în 2023, întrucât aceste batalioane erau mai flexibile în ceea ce privește cerințele de vârstă și stare de sănătate.

Deputatul Alexei Zhuravlev, primul vicepreședinte al Comitetului pentru Apărare al Dumei de Stat, a declarat în urmă cu o lună pentru postul de televiziune RTVI că aproximativ 2 milioane de persoane se află în rezervă în Rusia.

Cu toate acestea, experții au pus la îndoială această afirmație. Numărul rezerviștilor este probabil relativ mic, a spus analistul militar Alexei Alshansky pentru sursa citată, întrucât mulți dintre cei care se aflau în rezerva armatei au plecat deja pe front și au semnat contracte cu Ministerul Apărării.

„Chiar și în 2022, erau prea puțini membri BARS pentru a se putea vorbi despre rezerve reale pentru armata rusă”, a spus el. „Dacă ar fi fost suficienți, [autoritățile] nu ar fi trebuit să iasă în stradă și să vâneze oameni [în timpul mobilizării din 2022].”

El a adăugat că actuala campanie de recrutare pe scară largă a militarilor contractuali indică, de asemenea, că numărul rezerviștilor este în scădere. O sursă din cadrul comisariatului militar a declarat pentru mass-media Vyorstka că Kartapolov probabil s-a exprimat greșit în acel moment.

Ce se schimbă

Proiectul de lege, adoptat în regim de urgență, prevede că rezerviștii „pot fi trimiși la sesiuni speciale de instruire pentru a asigura protecția instalațiilor de importanță critică și a altor infrastructuri vitale”. Documentul a fost adoptat în regim de urgență la ordinul Kremlinului, au declarat pentru Vyorstka surse din administrația prezidențială și din Duma de Stat.

Procedura de desfășurare a acestor sesiuni speciale de instruire va fi stabilită de guvernul rus, se arată în document.

Ministerul Apărării a declarat că proiectul de lege se aplică exclusiv rezerviștilor și nu prevede trimiterea acestora pe front sau în misiuni în afara țării.

„Nu se pune problema niciunei mobilizări”, a declarat ministerul.

Conform lui Alshansky, din punct de vedere militar, nu are prea mult sens să trimiți astfel de rezerviști pe front când acolo sunt staționați militari profesioniști mai bine pregătiți. Totuși, Putin și-a încălcat deja promisiunile, inclusiv cea de a nu folosi recruți în război și de a trimite pe front doar „militari profesioniști”.

Ce vor face rezerviștii

Vladimir Tsimlyansky, un oficial din cadrul Statului Major General rus, a declarat că rezerviștii se vor ocupa de infrastructura critică, inclusiv de infrastructura energetică și de transport. Rezerviștii pot desfășura astfel de activități „numai în propria regiune” și în principal pentru a „combate dronele”, a adăugat el.

Începând din această vară, o serie de atacuri cu drone au vizat infrastructura energetică și de transport a Rusiei, precum și rafinăriile de petrol.

Cel puțin 15 regiuni, printre care Leningrad, Nijni Novgorod, Tambov și Iaroslavl, au început deja să recruteze rezerviști pentru a păzi aceste instalații. Autoritățile subliniază că acești recruți nu vor fi trimiși pe front.

Pe lângă salariile obișnuite pe care le primesc pentru zilele și săptămânile în care îndeplinesc sarcini militare, rezerviștii din regiunea Breansk, care se învecinează cu Ucraina, câștigă lunar între 40.000 și 99.000 de ruble (490-1.200 dolari), în funcție de gradul militar. În regiunea Perm, o regiune îndepărtată de graniță, plățile lunare pentru rezerviști sunt stabilite la 4.000-7.000 de ruble (50-85 de dolari).

O sursă din cadrul uneia dintre cele mai mari companii de petrol și gaze din Rusia a declarat pentru Vyorstka că echipa de securitate a companiei „nu are așteptări mari” de la rezerviști.

„Chiar și 10 persoane în plus cu puști ar fi de ajutor. Dar, în fond, numai apărarea aeriană reală a armatei ne poate proteja – și este puțin probabil să obținem asta”, a spus sursa.

Potrivit experților, Kremlinul va recruta probabil personal suplimentar care poate fi folosit pentru a întări armata fără a fi nevoie de o nouă mobilizare, care ar risca să provoace nemulțumiri publice pe scară largă.

Noua legislație ar putea viza persoanele care nu sunt pregătite să semneze un contract cu Ministerul Apărării, dar sunt dispuse să servească pentru o perioadă scurtă, a declarat avocatul Alexei Tabalov, șeful ONG-ului pentru drepturile recruților Shkola Prizyvnika.

Serghei Krivenko, directorul grupului Citizen. Army. Rights, a declarat pentru sursa citată că legislația evidențiază problemele de recrutare, având în vedere că prea puțini soldați contractuali se înrolează pentru a înlocui pierderile militare.

„De aceea caută opțiuni suplimentare. Rezerviștii sunt una dintre ele”, a spus el.

