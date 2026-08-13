„Nu va exista niciodată o «victorie»”. Un jurnalist rus care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace spune că elita se teme de Putin

La sediul din Moscova al ziarului Novaya Gazeta, coridoarele sunt cufundate în liniște. Există un sentiment copleșitor de goliciune. „Nu mai există niciun ziar”, a afirmat fostul redactor-șef Dmitri Muratov. Acesta a fost unul dintre fondatorii ziarului Novaya Gazeta în urmă cu mai bine de treizeci de ani. Acesta a devenit un simbol al jurnalismului independent de investigație din Rusia, aducând în prim-plan încălcările drepturilor omului și corupția la nivel înalt, scrie BBC.

În 2021, Muratov a fost unul dintre câștigătorii Premiului Nobel pentru Pace, pentru eforturile sale „de a apăra libertatea de exprimare”. Comitetul Nobel a subliniat că „șase dintre jurnaliștii [ziarului Novaya Gazeta] au fost uciși, printre care și Anna Politkovskaia, care a scris articole revelatoare despre războiul din Cecenia”.

A fost o recunoaștere a jurnalismului curajos. Dar asta nu a protejat ziarul.

„Putin a emis un decret, iar tipografiile ziarului au fost naționalizate”, a explicat Muratov. „Înregistrarea ziarului a fost revocată”.

Novaya Gazeta își menține totuși prezența online. Dar la limită: autoritățile au blocat accesul la site-ul său. Acesta poate fi accesat doar din străinătate sau cu ajutorul unor VPN-uri – rețele private virtuale folosite pentru a ocoli restricțiile.

Dificultățile cu care se confruntă ziarul reflectă represiunea mai amplă împotriva libertății de exprimare din Rusia, care s-a intensificat de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Kremlin, în 2022.

„Majoritatea liderilor de opinie au fost declarați «agenți străini», «extremiști» sau «teroriști». Câteva sute”, a afirmat Dmitri Muratov. „Cifrele variază, dar, potrivit unei estimări prudente, de la începutul «operațiunii militare speciale» a Rusiei [în Ucraina], cel puțin 1.500 de persoane se află în prezent în închisoare pentru că s-au pronunțat împotriva politicii actuale a statului. Este de trei ori mai mult decât în perioada brutală a KGB-ului din URSS”.

În discursul său din 1975 cu ocazia decernării Premiului Nobel pentru Pace, disidentul Andrei Saharov a enumerat numele a peste 120 de prizonieri politici despre care avea cunoștință în Uniunea Sovietică. Un deceniu mai târziu, Amnesty International estima că în URSS existau peste 600 de prizonieri de conștiință.

Ceea ce Kremlinul considerase în 2022 că va fi o „operațiune militară” scurtă și încununată de succes s-a transformat în cel mai sângeros conflict din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace. Cu toate acestea, președintele Vladimir Putin, plin de încredere, continuă să prevadă victoria Rusiei.

„Nu va exista niciodată o «victorie»”, este de părere Dmitri Muratov. „Pentru că ceea ce se întâmplă de aproape cinci ani – indiferent cum se va sfârși – nu mai poate fi considerat o victorie”.

„Nu poate fi vorba de o victorie atunci când două națiuni slave au făcut praf un milion de oameni. Sau mai mult de un milion. Mi se pare că situația actuală din Ucraina este următoarea: o poți distruge, dar nu o poți cuceri. Ce înțeleg prin «a distruge»? O escaladare continuă, până la utilizarea unei arme nucleare”.

Chiar crede el că liderul de la Kremlin ar folosi arme nucleare în acest război?

„Toți acei experți politici care spun «Putin crede asta» sau «Putin se teme de aia»… sunt toți șarlatani”, a spus Dmitri Muratov. „E la fel ca astrologia. Nimeni nu știe ce se petrece în mintea lui Vladimir Putin. Și nici eu nu știu”.

„Privesc lucrurile doar din perspectiva unui jurnalist. Mă ocup de analiza datelor masive. Și, de la începutul anului, necesitatea utilizării armelor nucleare a fost menționată de peste 500 de ori. Când excentricii spun asta, nu le acord nicio atenție. Dar am auzit că s-a discutat despre acest lucru la televiziunea de stat. Iar la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, un eveniment organizat de stat, unul dintre vorbitori a prezentat utilizarea armelor nucleare ca pe ceva favorabil, ceva bun”.

Când a anunțat invazia în masă a Ucrainei în februarie 2022, liderul de la Kremlin a vorbit despre „asigurarea securității Rusiei”.

„Spune-mi, s-a îmbunătățit securitatea?”, a întreabat Dmitri Muratov. „Având în vedere că dronele ucrainene atacă acum depozitele [celui mai mare retailer online din Rusia], Wildberries; având în vedere criza petrolului, întreruperea serviciilor de internet mobil și prizonierii politici? S-a îmbunătățit securitatea sau nu?”

În ciuda faptului că sondajele de opinie indică o scădere a cotei de popularitate a lui Vladimir Putin pe plan intern, președintele Rusiei – consideră Muratov – își menține controlul asupra puterii.

„Îmi pare rău, dar nu cred în toate aceste zvonuri despre o divizare în rândul membrilor elitei, despre conspirații secrete. Țara este condusă de Vladimir Putin. Le este frică de el”. „Iar această teamă este alimentată din toate punctele de vedere de principala sa bază de sprijin: Serviciul Federal de Securitate (FSB)”.

Oricât de critic ar fi față de propriul său guvern, nu-și face prea multe iluzii în privința Occidentului.

„[Putin] cunoaște foarte bine adevărata valoare a liderilor europeni. Pe de o parte, aceștia îi vorbesc despre drepturile omului. El râde cu voce tare pentru că, pe de altă parte, semnează acorduri – sau obișnuiau să semneze acorduri – cu Rusia privind comerțul cu petrol, gaze, diamante… toate chestiile astea. Când îi vorbesc lui Putin despre valorile europene, el chiar râde cu voce tare. Cunoaște adevărata valoare a celor care îi predică aceste valori”.

În Rusia, Muratov a fost desemnat „agent străin”, o etichetă folosită adesea pentru a-i pedepsi pe criticii Kremlinului. „Agenții străini” au drepturi limitate: li se interzice să predea și să participe la alegeri; dacă își vând apartamentul, nu mai pot avea acces la bunurile respective. Eticheta are, de asemenea, rolul de a stigmatiza, de a crea în societate senzația existenței unui dușman din interior.

Cu toate acestea, jurnalistul pare reticent să se concentreze asupra presiunilor la care este supus, preferând în schimb să sublinieze situația dificilă a compatrioților săi aflați în închisoare.

„Ceea ce mă îngrijorează cel mai mult în acest moment este faptul că nimeni din lume nu manifestă interes față de prizonierii politici care au fost primii care au denunțat acapararea terenurilor în țara noastră vecină”, a explicat Dmitri Muratov.

Deschide un dosar și scoate din el un teanc de fotografii mari: portrete ale deținuților. Una dintre ele îi prezintă pe patru jurnaliști – Antonina Favorskaya, Konstantin Gabov, Sergey Karelin și Artyom Kriger – condamnați și închiși sub acuzația de extremism. Aceștia fuseseră acuzați că ar avea legături cu organizația anticorupție a fostului lider al opoziției, Alexei Navalnîi.

Există o fotografie cu Alexei Gorinov: un consilier local condamnat la închisoare pentru „răspândirea cu bună știință a informațiilor false” despre armata rusă, după ce s-a pronunțat împotriva războiului din Ucraina.

„Iată un pianist minunat, Pavel Kushnir”, a afirmat Dmitri Muratov. „Un interpret excepțional al operelor lui Rahmaninov și Schubert”.

Muzicianul a fost arestat după ce a publicat videoclipuri împotriva războiului. Dmitri Muratov prezintă un al doilea videoclip: „Iată-l în sicriu”.

Pavel Kushnir a murit într-un centru de detenție preventivă în timpul unei greve a foamei. Avea 39 de ani. Fluxul de fotografii și relatări din închisoare scoate în evidență pericolele cu care se confruntă persoanele acuzate pe nedrept că ar fi oponenți ai celor aflați la putere. Este o reamintire a riscurilor pe care le implică critica publică la adresa autorităților și a războiului.

Jurnalistul a fost întrebat de BBC: „Faptul că ești laureat al Premiului Nobel îți oferă măcar o oarecare protecție pentru a spune ce vrei?”

„Nu e o întrebare pentru mine”, a replicat Muratov. „De câte ori ai ocazia, adresează-o autorităților”.

Mai este o fotografie. Din aprilie. „Aceasta este avocata ziarului, în timp ce aștepta să intre în clădire. Poliția ne percheziționa biroul. A durat treisprezece ore. Și nu au lăsat avocații să intre. Redactorul nostru-șef, Oleg Roldugin, se află acum în arest la domiciliu”.

Dmitri Muratov prezintă o imagine sumbră a vieții din Rusia pentru criticii autorităților. Cu toate acestea, există momente de speranță.

„Trăim într-o perioadă în care se preferă să se păstreze tăcerea. Dar sunt atât de mulți oameni care ne susțin acțiunile. Pe străzile din Moscova, eu și colegii mei auzim doar cuvinte de recunoștință. Sunt rostite în șoaptă. Dar ceea ce gândesc oamenii este foarte important”.

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Editor : A.M.G.