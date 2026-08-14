Cetățenii ruși ar trebui să fie relocați din marile orașe cu peste un milion de locuitori în sate și localități rurale, din cauza viitorului război nuclear cu Occidentul. Această propunere a fost formulată de excentricul filosof Alexander Dugin, autorul conceptelor „Putinul solar” și „lumea rusă”, pe care mass-media occidentală l-a numit mentorul președintelui rus.

Potrivit lui Dugin, războiul cu țările occidentale „nu este doar probabil, ci aproape inevitabil”, iar transformarea acestuia într-un război nuclear este „foarte probabilă”.

„Metropolele rusești, în care se concentrează întreaga viață, întreaga industrie, întreaga economie, devin o țintă tentantă pentru lovituri precise. (De aceea) este necesară o relocare imediată și în masă a populației din orașe, în special din metropole”, propune Dugin.

Potrivit acestuia, oamenii care dețin terenuri proprii „au incomparabil mai mulți copii decât cei din orașe”. „Nu vor mai exista orașe mari: nici Moscova, nici Sankt Petersburg, nici Ekaterinburg”, prezice Dugin. „Oamenii se vor muta la țară pentru a trăi în liniște. Iar clădirile înalte pot fi transformate în ferme, de exemplu, pentru mineritul de bitcoini. Acolo să locuiască computerele, acolo să locuiască roboții”.

Inclus pe listele de sancțiuni ale SUA, Uniunii Europene și Canadei, Dugin a îndemnat anterior ca angajații forțelor de ordine (Ministerul Afacerilor Interne, FSB, Garda Națională Rusă) ca pe niște „mesageri ai lui Dumnezeu”, a afirmat că rușii sunt supravegheați de aparate de uz casnic dezvoltate în Occident, inclusiv râșnițe de cafea și prize, iar după atacurile cu rachete „Oreshnik” asupra Ucrainei a îndemnat pe toată lumea să se „boteze” de urgență din cauza sfârșitului iminent al lumii.

În martie 2026, Dugin a îndemnat la întărirea controlului statului asupra oamenilor, iar pe oameni înșiși — să-și accepte suferințele ca fiind inevitabile. „Noi, rușii, am suferit întotdeauna de-a lungul istoriei. Aceasta este soarta noastră. Suntem un popor măreț, iar dacă cineva a fost tratat nedrept, aceasta nu face decât să ne aducă smerenie și glorie”, explica Dugin.

În iulie, Dugin a propus mobilizarea pe front a moscoviților care duc o viață liniștită la Patriarșii Iazuri și i-a comparat cu „furnicile”. Rusia duce un „război popular sfânt” împotriva Occidentului, care ar putea „duce la sfârșitul umanității”, susținea Dugin.

Editor : A.R.