Live TV

„Nu vom uita niciodată sacrificiile făcute”. Vladimir Putin i-a mulțumit lui Kim Jong-un pentru soldații care au murit în Kursk

Data actualizării: Data publicării:
Vladimir Putin-Kim Jong Un meeting in Beijing
Vladimir Putin și Kim Jong-un. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin a purtat discuții cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un la Beijing, pe 3 septembrie, mulțumindu-i pentru ajutorul acordat de Phenian în timpul războiului împotriva Ucrainei.

Coreea de Nord a devenit un aliat cheie al Rusiei în timpul invaziei pe scară largă, furnizând artilerie, rachete și mii de soldați.

„Este bine cunoscut faptul că forțele speciale ale țării dumneavoastră au participat la eliberarea regiunii Kursk la inițiativa dumneavoastră, în deplină conformitate cu noul nostru tratat”, i-a spus Putin lui Kim în timpul întâlnirii de la Diaoyutai State Guesthouse, în vestul Beijingului.

„Aș dori să menționez că soldații dumneavoastră au luptat cu curaj și au dat dovadă de eroism. Nu vom uita niciodată sacrificiile făcute de forțele armate ale țării dumneavoastră și de familiile soldaților dumneavoastră.”

Kim a trimis inițial aproximativ 11.000-12.000 de soldați în Rusia la sfârșitul anului 2024 pentru a ajuta la respingerea unei incursiuni ucrainene în regiunea Kursk.

După ce Moscova a recucerit o mare parte din regiune în primăvara acestui an, atât Putin, cât și Kim au recunoscut public participarea soldaților nord-coreeni la război, marcând o escaladare fără precedent a conflictului, potrivit kyivindependent

Făcând o paralelă cu lupta împotriva Puterilor Axei din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Putin i-a mulțumit lui Kim pentru „alăturarea la lupta împotriva neonazismului modern”, referindu-se la narațiunile false ale Kremlinului despre un presupus regim condus de naziști în Ucraina.

În timpul întâlnirii de la Beijing — la care se pare că a participat și puternica soră a lui Kim, Kim Yo Jong — dictatorul nord-coreean i-a mulțumit lui Putin pentru aprecierea rolului trupelor sale. El a numit acordarea de asistență Rusiei o „datorie fraternă”.

Potrivit oficialilor ucraineni și occidentali, Coreea de Nord primește tehnologie nucleară și rachete, bani și alte forme de sprijin în schimbul asistenței militare.

Putin a mai spus că cei doi vor discuta relațiile bilaterale în „toate dimensiunile și direcțiile”.

Discuțiile au avut loc după o paradă militară de amploare organizată de președintele chinez Xi Jinping în Piața Tiananmen din Beijing, pentru a comemora 80 de ani de la capitularea Japoniei și sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Parada a marcat prima dată când Putin, Kim și Xi au fost văzuți împreună, subliniind aprofundarea relațiilor dintre cele trei țări și reducerea izolării liderilor ruși și nord-coreeni.

Președintele SUA, Donald Trump, care s-a angajat să medieze un acord de pace între Ucraina și Rusia, a reacționat scriindu-i lui Xi: „Vă rog să transmiteți salutările mele călduroase lui Vladimir Putin și Kim Jong Un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”.

Putin s-a întâlnit anterior cu Kim în timpul vizitei sale la Phenian în iunie 2024 pentru a semna Acordul de parteneriat strategic cuprinzător, un acord care prevedea sprijin reciproc în cazul în care una dintre țări era atacată și care a precedat trimiterea trupelor nord-coreene în Rusia.

Potrivit serviciilor de informații sud-coreene, Phenianul intenționează să trimită încă 6.000 de soldați în Rusia ca parte a celui de-al treilea val de desfășurare, în timp ce aproximativ 1.000 de ingineri de luptă au ajuns deja.

Un diplomat occidental de rang înalt a declarat pentru Kyiv Independent că Coreea de Nord ar fi putut trimite și mai mulți soldați, oficialii ucraineni estimând contribuția Phenianului la între 20.000 și 30.000 de soldați.

Serviciul Național de Informații al Coreei de Sud estimează că aproximativ 2.000 de soldați nord-coreeni au fost uciși în război.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
trenul lui kim jong un
2
Detalii despre cum călătorește Kim Jong-un în China. Trenul lent din Coreea de Nord care...
avion
3
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
4
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
Ambulanta-1-scaled
5
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat...
"Telenovela" se încheie! Ianis Hagi a ajuns în oraș și semnează: "A acceptat transferul"
Digi Sport
"Telenovela" se încheie! Ianis Hagi a ajuns în oraș și semnează: "A acceptat transferul"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GALA SENIORI DE COLECTIE - 6 IUN 2024
Reacția ministrei de Externe după ce Năstase s-a pozat alături de...
Statue of justice,law concept
DNA are 90% dintre dosare „întârziate” în camera preliminară. O...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de...
polițist și mașini pe stradă
Un polițist a fost lovit cu mașina de un șofer care n-a respectat...
Ultimele știri
Ce arme a prezentat China la parada militară de la Beijing: triada nucleară, drone și rachete hipersonice anti-navă
Viktor Orban intră în contact direct cu cetățenii: premierul ungar lansează un canal de chat pe Messenger
Premierul spaniol acuză Uniunea Europeană de „eșec” privind modul în care a gestionat situația din Fâșia Gaza
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Reacția Kremlinului, după ce Trump a acuzat Rusia de conspirație împreună cu China şi Coreea de Nord împotriva Statelor Unite
ucraina atac rusesc
Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Ucrainei, în timp ce Putin participa la parada militară din China
Avioane poloneze și aliate, în apărarea teritoriului Poloniei. Foto- Profimedia
Aeronave poloneze și aliate, activate pentru a asigura siguranța spațiului aerian al Poloniei. Rusia ataca vestul Ucrainei
Donald Trump.
Trump susţine că Rusia, China şi Coreea de Nord „conspiră” împotriva SUA. Mesajul ironic transmis de președintele american
CHINA BEIJING V DAY COMMEMORATIONS GATHERING (CN)
„China e de neoprit”, asigură președintele Xi Jinping. Paradă militară uriașă la Beijing, în prezența lui Putin și a lui Kim Jong Un
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care vor câștiga mai mulți bani la locul de muncă până la finalul lui 2025
Cancan
România, lovită de talveg! Fenomenul meteo sever aduce precipitații și grindină în țara noastră
Fanatik.ro
Nicușor Dan, amendat pentru refuzul de a semna acte. Primul proces pierdut ca președinte în funcție
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în...
Adevărul
Ucraina își redefinește securitatea: în locul garanțiilor occidentale – o armată puternică și capacitate...
Playtech
Panică uriaşă pentru Nicușor Dan, în public! Un militar a vrut să intervină imediat, momentul ruşinos a fost...
Digi FM
Contribuția la Pilonul 2 de pensii. Ce sumă plătește anual un angajat
Digi Sport
David Popovici s-a întâlnit cu omul pe care îl căuta de aproape o lună, să-l cinstească: "M-a găsit!"
Pro FM
Oana Radu și colegul ei din formație, Șerban Balaban, se căsătoresc. Artista, în culmea fericirii: „Va fi cum...
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
Adevarul
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome...
Newsweek
Când se dau pensiile, alocații, indemnizații în septembrie? Ce schimbări sunt la plățile sociale?
Digi FM
Detalii cutremurătoare în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea plecase să-și ia o cafea, iar...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Ridley Scott este „mândru” că a refuzat 20 de milioane de dolari pentru a regiza „Terminator 3”: „Nu pot fi...
UTV
Andreea Bălan face dezvăluiri despre George Burcea și fosta lui iubită, Viviana Sposub. „Ea era doar o...