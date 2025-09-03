„Nu vom uita niciodată sacrificiile făcute”. Vladimir Putin i-a mulțumit lui Kim Jong-un pentru soldații care au murit în Kursk

Președintele rus Vladimir Putin a purtat discuții cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un la Beijing, pe 3 septembrie, mulțumindu-i pentru ajutorul acordat de Phenian în timpul războiului împotriva Ucrainei.

Coreea de Nord a devenit un aliat cheie al Rusiei în timpul invaziei pe scară largă, furnizând artilerie, rachete și mii de soldați.

„Este bine cunoscut faptul că forțele speciale ale țării dumneavoastră au participat la eliberarea regiunii Kursk la inițiativa dumneavoastră, în deplină conformitate cu noul nostru tratat”, i-a spus Putin lui Kim în timpul întâlnirii de la Diaoyutai State Guesthouse, în vestul Beijingului.

„Aș dori să menționez că soldații dumneavoastră au luptat cu curaj și au dat dovadă de eroism. Nu vom uita niciodată sacrificiile făcute de forțele armate ale țării dumneavoastră și de familiile soldaților dumneavoastră.”

Kim a trimis inițial aproximativ 11.000-12.000 de soldați în Rusia la sfârșitul anului 2024 pentru a ajuta la respingerea unei incursiuni ucrainene în regiunea Kursk.

După ce Moscova a recucerit o mare parte din regiune în primăvara acestui an, atât Putin, cât și Kim au recunoscut public participarea soldaților nord-coreeni la război, marcând o escaladare fără precedent a conflictului, potrivit kyivindependent.

Făcând o paralelă cu lupta împotriva Puterilor Axei din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Putin i-a mulțumit lui Kim pentru „alăturarea la lupta împotriva neonazismului modern”, referindu-se la narațiunile false ale Kremlinului despre un presupus regim condus de naziști în Ucraina.

În timpul întâlnirii de la Beijing — la care se pare că a participat și puternica soră a lui Kim, Kim Yo Jong — dictatorul nord-coreean i-a mulțumit lui Putin pentru aprecierea rolului trupelor sale. El a numit acordarea de asistență Rusiei o „datorie fraternă”.

Potrivit oficialilor ucraineni și occidentali, Coreea de Nord primește tehnologie nucleară și rachete, bani și alte forme de sprijin în schimbul asistenței militare.

Putin a mai spus că cei doi vor discuta relațiile bilaterale în „toate dimensiunile și direcțiile”.

Discuțiile au avut loc după o paradă militară de amploare organizată de președintele chinez Xi Jinping în Piața Tiananmen din Beijing, pentru a comemora 80 de ani de la capitularea Japoniei și sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Parada a marcat prima dată când Putin, Kim și Xi au fost văzuți împreună, subliniind aprofundarea relațiilor dintre cele trei țări și reducerea izolării liderilor ruși și nord-coreeni.

Președintele SUA, Donald Trump, care s-a angajat să medieze un acord de pace între Ucraina și Rusia, a reacționat scriindu-i lui Xi: „Vă rog să transmiteți salutările mele călduroase lui Vladimir Putin și Kim Jong Un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”.

Putin s-a întâlnit anterior cu Kim în timpul vizitei sale la Phenian în iunie 2024 pentru a semna Acordul de parteneriat strategic cuprinzător, un acord care prevedea sprijin reciproc în cazul în care una dintre țări era atacată și care a precedat trimiterea trupelor nord-coreene în Rusia.

Potrivit serviciilor de informații sud-coreene, Phenianul intenționează să trimită încă 6.000 de soldați în Rusia ca parte a celui de-al treilea val de desfășurare, în timp ce aproximativ 1.000 de ingineri de luptă au ajuns deja.

Un diplomat occidental de rang înalt a declarat pentru Kyiv Independent că Coreea de Nord ar fi putut trimite și mai mulți soldați, oficialii ucraineni estimând contribuția Phenianului la între 20.000 și 30.000 de soldați.

Serviciul Național de Informații al Coreei de Sud estimează că aproximativ 2.000 de soldați nord-coreeni au fost uciși în război.

Editor : A.R.