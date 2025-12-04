Live TV

„Nu vor rămâne fără o reacție extrem de dură”. Reacția furibundă a Kremlinului la intenția UE de a confisca activele Moscovei

Data publicării:
zaharova
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus / Sursa foto: Profimedia Images

Kremlinul și-a intensificat atacurile, verbale deocamdată, la adresa europenilor pornind de la temerea ca activele Rusiei înghețate în Belgia ar putea fi confiscate pentru a ajuta Ucraina. De această dată, la rampă a ieșit Maria Zaharova. 

Moscova pregătește măsuri de răspuns în cazul confiscării activelor sale de către Uniunea Europeană, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe, Maria Zaharova.
„Orice acțiuni ilegale cu activele noastre nu vor rămâne fără o reacție extrem de dură. <...> Pregătirea unui pachet de măsuri de răspuns în cazul furtului efectiv, confiscării activelor Federației Ruse este deja în curs”, a spus ea la briefing.

Diplomata nu a precizat care va fi răspunsul, dar a subliniat că UE va fi informată în legătură cu acesta.

„Va fi o surpriză”, a menționat Zaharova.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe a calificat ideea UE de a utiliza fonduri străine pentru un „credit de reparații” acordat Kievului ca fiind inadecvată. Potrivit acesteia, acest plan va aduce prejudicii chiar uniunii.

