Numărul ieșirilor publice ale lui Putin a scăzut dramatic, dictatorul a părăsit Moscova o singură dată în trei luni

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și-a redus semnificativ numărul de apariții publice de la începutul anului și, practic, a încetat să mai viziteze regiunile, scrie Faridaily. Conform calculelor publicației, în perioada ianuarie-martie, șeful statului a apărut în public cu aproape un sfert mai rar decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Chiar și luând în considerare „înregistrările” – întâlnirile înregistrate în avans și difuzate sub forma unor evenimente actuale, scăderea este de aproximativ 20%. În comparație cu anul electoral 2024, activitatea lui Putin s-a redus aproape la jumătate: de la 107 la 54 de evenimente. Anul trecut, precum și înainte de război și de pandemie, președintele a organizat, de asemenea, mult mai multe întâlniri decât în prezent.

A scăzut și numărul deplasărilor în regiuni: în trei luni, Putin a părăsit Moscova o singură dată — pentru a participa la evenimente în Sankt Petersburg. Anul trecut, în aceeași perioadă, el a vizitat capitala nordică, Murmansk și Togliatti. În 2024 au fost 13 deplasări regionale, iar în 2019 — opt.

Motivele scăderii vizibilității publice nu sunt explicate oficial. „Putin, desigur, nu crede că a devenit mai puțin activ și nu observă acest lucru”, spune un interlocutor al publicației apropiat de Kremlin. Organizarea evenimentelor publice și formarea imaginii președintelui sunt în sarcina administrației sale, dar, potrivit sursei, aceasta „lucrează de mult timp fără tragere de inimă”: „Avantajele autoritarismului – nimeni nu este obligat să explice nimic nimănui”.

Putin are deja 73 de ani, ceea ce ar putea, de asemenea, să îi influențeze programul de lucru. Sursa menționează că, de multă vreme, la Kremlin se ține cont mai degrabă de confortul personal al președintelui decât de agenda publică și, cu atât mai puțin, de cerințele societății.

Scăderea activității lui Putin a devenit deosebit de vizibilă din cauza lipsei reacției sale la evenimentele interne de mare rezonanță — de la confiscarea și distrugerea în masă a animalelor din regiunea Novosibirsk până la blocarea internetului și a comunicațiilor în toată țara.

Distanțarea față de deciziile nepopulare — o tactică obișnuită a Kremlinului, menită să protejeze imaginea președintelui de asocieri negative, amintește publicația, dar în condițiile creșterii nemulțumirii și a lipsei celor pe care s-ar putea arunca responsabilitatea, aceasta funcționează din ce în ce mai prost.

Pe acest fundal, Centrul All-Russian pentru Studiul Opiniei Publice (VTsIOM) a înregistrat o scădere a ratingurilor autorităților: nivelul de aprobare a activității lui Putin și de încredere în el a scăzut la minimul de la începutul războiului, iar sprijinul pentru „Rusia Unită” — la cel mai scăzut nivel din decembrie 2021.

Ce spun experții despre scenariul Guvernului de a suprataxa companiile din piața carburanților: măsura se va duce, în final, în preț
Percheziţii la presupuşi traficanţi de droguri de mare risc. Foloseau două fete, de 13 şi 15 ani, pentru distribuție
Ruptură majoră între SUA și Polonia. Varșovia a refuzat oficialii americani care au cerut dislocarea unei baterii Patriot în Orient
