Numărul rușilor aflați la închisoare a scăzut cu 180.000 de când Putin a început războiul. Cum s-a ajuns în această situație

Numărul deţinuţilor din Rusia a scăzut cu peste 180.000 în cinci ani, în parte deoarece Moscova a trimis deţinuţi să lupte în Ucraina, a declarat joi şeful administraţiei penitenciare.

Autorităţile militare au recrutat masiv din rândul populaţiei carcerale de la declanşarea ofensivei la scară largă în 2022, inclusiv persoane condamnate pentru infracţiuni grave care, dacă supravieţuiesc pe front, se pot întoarce în libertate.

„Dacă la sfârşitul anului 2021 erau 465.000 (deţinuţi), astăzi sunt 282.000”, dintre care aproximativ 85.000 în arest preventiv, a declarat şeful administraţiei penitenciare ruse Arkadi Gostiev, citat de agenţiile de presă ruse. Aceasta reprezintă o scădere de aproape 40%.

Populaţia deţinuţilor din imensul sistem penitenciar moştenit din perioada sovietică a cunoscut o scădere semnificativă în ultimele două decenii. Potrivit lui Gostiev, scăderea din ultimii cinci ani poate fi atribuită parţial sistemului de recrutare al armatei, precum şi unei creşteri a practicii pedepselor cu suspendare şi a altor forme de pedeapsă fără încarcerare. Potrivit acestuia, deţinuţii sunt, de asemenea, din ce în ce mai des puşi la muncă în producţia militară, o practică a muncii în penitenciar moştenită, de asemenea, de la gulagul sovietic şi pusă astfel în slujba economiei de război, relatează AFP, potrivit news.ro.

„Am mobilizat 16.000 de deţinuţi suplimentari pe parcursul anului în acest scop (militar), în special în sectorul de producţie”, a adăugat Gostiev, citat de TASS.

„Producem pentru nevoile operaţiunii militare speciale în valoare de aproximativ 5,5 miliarde de ruble” (64 de milioane de euro), a spus el, folosind termenul oficial pentru a desemna ofensiva Moscovei din Ucraina. „Volumul producţiei (în locurile de detenţie) în 2025 s-a ridicat la 47 de miliarde de ruble” (550 de milioane de euro), a declarat el, fără a preciza sectoarele de producţie.

Rusia se confruntă cu o lipsă a forţei de muncă de la lansarea ofensivei sale, cu sute de mii de soldaţi trimişi pe front şi un număr similar care au părăsit ţara pentru a evita mobilizarea. Presa rusă relatează în mod regulat despre crime şi infracţiuni comise de foşti soldaţi care au luptat în Ucraina.

