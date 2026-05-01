Numărul soldaților ruși uciși în Ucraina de la începutul războiului. Morțile confirmate de BBC și Mediazona

De la începutul războiului din Ucraina, au murit cel puțin 216 205 de militari ruși, potrivit estimărilor realizate de „Serviciul rus al BBC” și „Mediazona” pe baza datelor publice.

Cel mai mare număr de decese pe front a fost înregistrat în rândul locuitorilor din Bashkortostan – 9 886 de persoane – și din Tatarstan – 8 230. Pierderile confirmate doar în aceste două regiuni (în total 18 116 persoane) depășesc deja cu 20% toate pierderile sovietice din timpul războiului de 10 ani din Afganistan, unde au murit puțin peste 15 000 de persoane, conform datelor oficiale. Topul este completat de regiunea Sverdlovsk (7121 persoane), regiunea Krasnodar (6.728) și regiunea Chelyabinsk (6.414).

În același timp, ținând cont de densitatea populației masculine, liderii clasamentului negativ sunt regiuni cu o situație economică precară, precum Tuva (211 decese la 10.000 de bărbați), Buriatia (174) și Republica Altai (146). Cele mai scăzute cifre se înregistrează aici în Moscova (7) și Cecenia (11). Începând din octombrie 2024, numărul mediu zilnic de decese confirmate nu scade sub pragul de 120 de persoane.

Cele mai mari pierderi au fost înregistrate în rândul voluntarilor — aproximativ 80 000 de persoane. Urmează soldații contractuali (peste 40 000 de morți), deținuții (peste 24 000) și cei mobilizați (aproximativ 19 000). În restul cazurilor, nu s-a reușit stabilirea apartenenței.

De asemenea, s-a confirmat moartea a 7143 de ofițeri, printre care 15 generali, printre care se numără generalul-maior al Ministerului Afacerilor Interne Andrei Golovatski, condamnat, dar fără a fi destituit din grad, și generalul-maior al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) Vladimir Lyapkin, care a trecut de partea Rusiei. 77% din totalul pierderilor de ofițeri sunt comandanți de rang inferior.

BBC remarcă faptul că, în realitate, cifrele obținute reprezintă între 45% și 65% din numărul total al celor căzuți. Conform estimărilor experților militari și jurnaliștilor care au analizat diverse date statistice, pierderile armatei ruse în război variază între 332.600 și 480.500 de persoane.

Conform estimărilor Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington, până în ianuarie 2026, pierderile totale ale trupelor ruse – uciși și răniți grav – au ajuns la 1,198 milioane de persoane, numărul celor uciși fiind de cel puțin 325 de mii. În februarie, NATO a estimat pierderile în termeni de morți la 350.000. Analiștii CSIS au calificat aceste cifre drept „fără precedent”, subliniind că niciuna dintre țările lider nu a suferit astfel de pierderi după cel de-al Doilea Război Mondial.

Editor : A.R.

