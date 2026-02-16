Numărul străinilor care se mută în Rusia a scăzut de trei ori de la declanșarea războiului din Ucraina

Atractivitatea Rusiei pentru cetățenii din țările vecine și îndepărtate continuă să scadă rapid. În 2025, în cadrul programului guvernamental de relocare a compatrioților, aproximativ 26.700 de persoane s-au mutat în țară, ceea ce reprezintă o scădere de aproape 16% față de anul precedent. Aceste date reies din informațiile Ministerului Afacerilor Interne, analizate de Vedomosti.

Indicatorul din 2025 a fost cel mai slab din 2010, când 13 mii de persoane s-au mutat în Rusia. De asemenea, numărul celor care s-au mutat anul trecut a fost de aproape trei ori mai mic decât în 2021, înainte de război (78,5 mii).

Statisticile oficiale înregistrează anual o scădere a numărului de persoane care s-au mutat după începerea războiului în Ucraina: în 2022, acestea erau 64,8 mii, în 2023 – 45,1 mii, iar în 2024 – 31,7 mii. Anul trecut, în cadrul programului de stat, cei mai mulți imigranți în Rusia au fost cetățeni din Kazahstan (aproximativ 35% din numărul total), Kârgâzstan (aproape 11%), Turkmenistan (9,6%), Uzbekistan (9,5%), Tadjikistan (9,2%) și Armenia (8,3%). Restul de 17,4%, sau 4645 de persoane, s-au mutat din Azerbaidjan, Germania, Letonia, Lituania, Estonia, Israel, Georgia, Belarus și Ucraina.

Programul de stat pentru relocarea compatrioților a fost lansat în 2007. Acesta vizează dezvoltarea socio-economică și soluționarea problemelor demografice ale regiunilor rusești. Pot participa la acest program persoanele care au avut cetățenia URSS, originarii și emigranții din RSFSR, Uniunea Sovietică și Republica Rusă, care au devenit cetățeni ai altui stat sau persoane fără cetățenie. Împreună cu ei, în Rusia se pot muta și membrii familiilor lor.

De la lansarea programului, peste 1,2 milioane de persoane s-au mutat în țară în cadrul acestuia. Conaționalii au dreptul să obțină cetățenia Federației Ruse în regim accelerat, în termen de 9-12 luni. Conform regulilor generale, înainte de a solicita cetățenia, este necesar să se locuiască în țară cel puțin cinci ani.

În ultimii ani, dorința cetățenilor altor țări de a se muta în Rusia este influențată direct de războiul din Ucraina, spune Konstantin Zatulin, vicepreședinte al Comitetului Dumei de Stat pentru afaceri CSI, integrare eurasiatică și relații cu compatrioții. În special, potrivit lui Stanislav Pritchin, șeful secției Asia Centrală a Institutului de Studii Economice și Politice al Academiei Ruse de Științe, locuitorii țărilor CSI se tem de riscurile sancțiunilor, de restricțiile de circulație în lume, de posibilitatea de a cumpăra produse obișnuite și de a desfășura activități antreprenoriale în Rusia.

„Cei care nu iau decizia de a se muta sau de a obține pașaportul rus din aceste motive, evident, țin o pauză. Poate că, atunci când situația geopolitică se va stabiliza, vom vedea și o anumită stabilizare și o tendință de mutare în Rusia a compatrioților din țările post-sovietice”, a admis Pritchin.

Editor : A.R.