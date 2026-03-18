Rusia se pregătește să trimită echipe de protecție înarmate și să consolideze escortele navale pentru vasele care arborează pavilionul său. Nikolai Patrușev, consilierul lui Vladimir Putin, a declarat într-un interviu pentru Kommersant că sunt în curs de dezvoltare și sisteme defensive pentru nave, precum și măsuri de protecție a convoaielor asigurate de Marina Militară. Moscova susține că simplele măsuri diplomatice sunt insuficiente în fața presiunilor occidentale asupra navigației sale.

„Riscul amenințărilor teroriste și de sabotaj împotriva navelor care navighează spre porturile rusești rămâne neschimbat. În acest sens, am dezvoltat și implementăm un set cuprinzător de măsuri pentru a asigura securitatea navelor. <...> Se preconizează măsuri pentru escortarea navelor comerciale de către nave militare”, a afirmat Patrușev.

„O campanie fără precedent a fost lansată împotriva flotei care transportă mărfuri din porturile rusești, implicând puteri maritime aparent minore. Unele țări pur și simplu s-au lăsat duse de val”, a mai spus consilierul lui Putin.

Patrușev a numit recentul atac asupra petrolierului rusesc „Arctic Metagaz” în Marea Mediterană un „incident scandalos” pe care Rusia îl consideră un act de terorism internațional. Riscul amenințărilor teroriste și de sabotaj împotriva navelor care se îndreaptă spre porturile rusești nu scade, a subliniat consilierul prezidențial.

