O femeie din Rusia și-a speriat vecinii cu o imagine cu un urs, generată cu ChatGPT. Farsa a costat-o scump

O femeie din Rusia a fost amendată după ce o farsă făcută cu ajutorul inteligenței artificiale a provocat panică într-un oraș din regiunea Amur. Imaginea cu un urs care părea să se plimbe pe străzile localității a devenit virală, determinând numeroși locuitori să sune la poliție, iar autoritățile să mobilizeze vânători și specialiști pentru a găsi animalul inexistent.

Un tribunal rus a amendat o femeie cu 15.000 de ruble (179 de dolari) pentru că a folosit inteligenţa artificială (IA) pentru a genera o fotografie cu un urs cu care i-a speriat pe locuitorii din oraşul ei, într-un moment în care Rusia se confruntă cu o invazie a acestor animale şi au fost raportate multiple atacuri asupra oamenilor, informează Agerpres.

Potrivit unui comunicat postat pe aplicaţia Telegram de serviciul de presă al tribunalelor din regiunea Amur, un magistrat din districtul judiciar Magdaganinski a amendat-o pe femeie pentru că a postat pe reţelele de socializare fotografia cu ursul generată cu inteligența artificială. Imaginea publicată i-a speriat pe vecinii femeii, care au chemat în ajutor poliţia locală.

Dosarul judiciar indică faptul că în septembrie, femeia, care locuieşte în micul oraş Magdagaşi, a vrut să-i facă o farsă prietenei sale şi, folosind ChatGPT, a generat o fotografie cu un urs care rătăcea pe o stradă din oraş şi i-a trimis-o prietenei sale. Însă farsa a fost luată drept bună de alţii, iar imaginea a devenit virală, ceea ce a dus la numeroase apeluri de ajutor către poliţie.

O localnică a comentat că, după ce a văzut fotografia toată ziua, nu a îndrăznit să mai iasă din casă pentru a merge la cumpărături. Informaţia a ajuns la autorităţile locale, care, la rândul lor, au chemat vânători şi specialişti pentru a găsi animalul.

După incident, femeia a sunat la poliţie şi a recunoscut că fotografia fusese generată de inteligenţa artificială. În timpul procesului, rusoaica şi-a recunoscut responsabilitatea şi şi-a exprimat remuşcările, explicând că intenţionase doar să facă o glumă.

Instanţa a considerat mărturisirea şi remuşcările sale constituie factori atenuanţi, reducând semnificativ amenda, care este stabilită prin lege la 30.000 de ruble (358 de dolari), şi nu i-a confiscat telefonul mobil cu ajutorul căruia a fost generată fotografia.

Acest incident a căpătat o importanţă deosebită ca urmare a numărului mare de întâlniri dintre urşi şi oameni în ultimul sezon, care s-au soldat cu moartea a cel puţin 26 de persoane din martie şi până în prezent. Regiunile Krasnoiarsk şi Irkuţk au fost cele mai afectate, cu şapte victime fiecare.

Drept urmare, autorităţile ruse au lansat o vânătoare de urşi la începutul acestei luni, în timpul căreia 982 de animale au fost ucise numai în Krasnoiarsk.

Editor : M.I.