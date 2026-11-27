Un convoi de nave rusești care transportau vehicule militare cu destinația Libia s-a întors din drum în Marea Mediterană după ce drone maritime ucrainene au scufundat o corvetă a marinei ruse în portul Benghazi pe 22 noiembrie, au declarat vineri pentru Reuters trei persoane din cadrul serviciilor militare și de securitate.

Devierea convoiului, despre care nu s-a mai raportat până acum, arată cum Rusia se străduiește să-și protejeze resursele navale în urma unui atac al unei drone maritime ucrainene care a scufundat o navă de război rusă în Libia, la aproximativ 2.000 km de câmpul de luptă din Ucraina.

Un alt convoi, care era escortat de o fregată a marinei ruse, „Golovko”, a făcut cale întoarsă în apropierea Strâmtorii Siciliei în aceeași zi cu atacul de la Benghazi, a declarat oficialul militar european care urmărea convoiul.

Strâmtoarea este punctul-cheie înainte de coasta nord-africană.

Un oficial al serviciilor de informații militare ucrainene și un alt oficial din domeniul securității din Orientul Mijlociu – familiarizați cu convoiul – au confirmat că o a doua flotilă și-a schimbat cursul din direcția Libiei și se afla acum în așteptare în largul coastelor Algeriei.

Ministerul Apărării din Rusia nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Editor : B.E.