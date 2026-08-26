O fostă membră a grupului Pussy Riot susține că a fost forțată să spioneze pentru FSB-ul rus. „Vei dispărea fără urmă”

O fostă membră a grupului de protest rus Pussy Riot susține că a fost forțată să lucreze ca informatoare pentru serviciul de securitate FSB al țării timp de aproape trei ani, după ce a fost amenințată de agenți.

Pussy Riot este o trupă feminină de punk, faimoasă pentru spectacolele provocatoare împotriva președintelui Vladimir Putin și a Kremlinului. Grupul a condamnat în repetate rânduri războiul Rusiei împotriva Ucrainei, în timp ce mai mulți dintre membrii săi au fost închiși, urmăriți penal sau forțați să se exileze din cauza activismului lor, scrie TVP World.

Rita Flores, al cărei nume real este Margarita Konovalova, a declarat într-un interviu publicat luni de publicația rusă Port că a fost recrutată după ce ofițerii de securitate i-au percheziționat apartamentul din Moscova în februarie 2023.

Flores și-a făcut publică povestea după ce a părăsit Rusia la începutul acestei luni.

Ea a spus că agenții au amenințat-o că îi vor face rău rudelor și i-au spus că ar putea fi urmărită penal sau chiar „să dispară fără urmă” dacă refuză să coopereze.

Flores a declarat că i s-a atribuit numele de cod „Harley” și că i s-a încredințat sarcina de a culege informații despre artiști și activiști politici, inclusiv despre colegele sale din trupa Pussy Riot.

Ea a adăugat că FSB-ul căuta informații despre contactele, obiceiurile și punctele vulnerabile ale persoanelor pe care le spiona.

Flores a mai spus că, vara trecută, FSB i-a cerut să ajute la ademenirea lui Piotr Verzilov, purtătorul de cuvânt neoficial al trupei Pussy Riot, în Serbia, ca parte a unui presupus complot de răpire și ucidere a acestuia.

În schimb, ea a contactat un avocat care a ajutat-o să-și planifice evadarea din Rusia.

În decembrie anul trecut, un tribunal din Moscova a desemnat trupa Pussy Riot drept „organizație extremistă” și i-a interzis activitățile în Rusia.

Editor : Sebastian Eduard