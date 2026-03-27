Live TV

O instanță din Rusia a interzis difuzarea în țară a documentarului „Mr. Nobody Against Putin” care a obținut Oscarul

Data publicării:
Rusia acuză documentarul premiat cu Oscar, „Mr. Nobody Against Putin”, de încălcarea drepturilor copiilor. Foto: Profimedia

Tribunalul Central Raional din Cheliabinsk a interzis difuzarea pe teritoriul Rusiei a filmului documentar „Mr. Nobody Against Putin”, care prezintă propaganda pro-militară din școlile rusești după invazia pe scară largă a Ucrainei, relatează „Mediazona”.

Procuratura a depus o plângere, solicitând interzicerea accesului la film „în interesul unui cerc nedeterminat de persoane” pe trei platforme: VK Video, Yandex.kz și „Motion Video”.

Autoritățile au considerat că filmul exprimă o „atitudine negativă” față de războiul din Ucraina, precum și față de actuala putere și, personal, față de președinte. De asemenea, într-unul dintre cadrele filmului apare un steag alb-albastru-alb, care este simbolul legiunii „Libertatea Rusiei”.

Procuratura a considerat acest lucru „propagandă a extremismului și terorismului”. În plus, instituția a menționat că în film sunt arătate chipurile unor copii minori fără permisiunea părinților.

„Domnul Nimeni împotriva lui Putin” a fost regizat de Pavel Talankin și David Borenstein, care a fost și scenaristul filmului. Filmul povestește despre schimbările din școlile rusești care au avut loc după începerea războiului din Ucraina. Filmul a câștigat premiul „Oscar” la categoria „Cel mai bun film documentar”.

Materialul pentru film a fost constituit din înregistrările video pe care Talankin le-a realizat în primii doi ani de război la o școală din orașul Karabash din Ural, unde lucra ca cameraman.

Mai exact, el a filmat alinierea elevilor, adunările, serile festive și orele de curs. În 2024, Talankin a părăsit Rusia, luând cu el materialul filmat. După ce filmul a câștigat un „Oscar”, Consiliul de lângă Președintele Rusiei pentru Dezvoltarea Societății Civile și Drepturile Omului (CSPCH) s-a adresat comitetului de organizare al premiilor Academiei Americane de Film și UNESCO, declarând că utilizarea imaginilor cu copii ruși în film este ilegală. Consiliul a subliniat că acest lucru încalcă standardele internaționale de protecție a drepturilor copilului și principiile general acceptate privind tratarea etică a materialelor care conțin imagini cu minori.

La Kremlin s-a refuzat să se comenteze câștigarea premiului „Oscar” de către film. Purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a declarat că nu a vizionat filmul. Nici posturile de televiziune de stat ruse nu au menționat în buletinele de știri premierea filmului, ignorând întreaga ceremonie. Agențiile de stat au informat doar despre laureații din alte categorii, iar marile mass-media ruse au scris doar în linii generale despre film.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni in ploaie mergând pe strada
1
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
2
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
Petrolier
3
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
robinet de apa
4
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul...
original_fostering_the_future_together_ii_(1)
5
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, întâlnire la Washington cu conducerea...
Gigi Becali a anunțat numele noului selecționer, imediat după Turcia - România 1-0
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barbat internat in patul de spital
Anchete la Galați, după moartea unui pacient de 83 de ani. Rudele acuză că bărbatul a fost plimbat timp de 16 ore între două spitale
profimedia-1075469081
Presupusul autor al atacului armat de pe plaja Bondi a apărut în instanță pentru prima dată
drapelul comunitatii lgbt
Un tribunal din Bosnia şi Herţegovina a emis prima dată în istoria ţării un verdict pentru discriminare anti-LGBT+
Călin Georgescu
Călin Georgescu, sancționat de Tribunalul Ilfov. Amendă de 50.000 de lei pentru încălcarea legislației GDPR
profimedia-1059372369
Fiul cineastului Rob Reiner, acuzat de uciderea părinților, ajunge în faţa instanţei din Los Angeles
Recomandările redacţiei
întâlnire între Donald Trump și mai mulți lideri europeni la Casa Albă
Între ciocan și nicovală. Amenințările lui Trump privind războiul din...
pompa carburanti
După ordonanța carburanților, Bolojan anunță că „foarte probabil”...
Oil prices rise as Iran and USA face conflict during a global oil crisis
Războiul lui Trump în Iran arată transformarea SUA dintr-un gardian...
sorin grindeanu parlament
Grindeanu, despre negocierile din coaliție: „Trebuie să ajungi...
Ultimele știri
Dronele ucrainenilor ajung fără probleme chiar și până la Marea Baltică. Care sunt consecințeleaaa
Donald Trump a declarat că CIA i-a spus că noul lider suprem al Iranului este gay
Premierul slovac Robert Fico, vizită la București: va fi primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni și va avea discuții cu Ilie Bolojan
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Conacul de peste 1 mil. € a lui Călin Donca, la un pas să fie demolat cu buldozerul; '”Ciudat este că au...
Fanatik.ro
Cum a trăit Gică Hagi din tribuna VIP Turcia – România 1-0! Adrian Ilie, dezvăluiri de la Istanbul
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Dănuț Lupu dă de pământ cu Ianis Hagi: “Nea Mircea Lucescu a greșit echipa de start! Nu trebuia să-i dea nici...
Adevărul
„Suntem o adunătură de idioți”: verdictul dur al unui expert american în geopolitică despre războiul pe care...
Playtech
Ce este portofelul electronic de identitate şi ce informaţii conţine. Va fi implementat până la finalul anului
Digi FM
„Simt că viața îmi scapă printre degete!” Drama unei tinere diagnosticată cu o boală gravă după nopți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adrian Porumboiu l-a jignit fără rețineri după Turcia - România: ”Nu ți-e rușine?”
Pro FM
Misha, ca o zeiță într-o rochie albă, asortată cu o haină din blană. „Ești superbă!”, au complimentat-o fanii
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Ordonanța invizibilă de combatere a creșterii prețurilor la carburanți: „Scade riscul penuriei, dar efectele...
Newsweek
De ce nu se trimit ajutoarele la pensie în aprilie? Poșta cere 32 lei de plic livrat, dublu față de curier
Digi FM
Sfârșitul lunii martie aduce vreme extremă în România. Meteoroloii anunță ploi torențiale, viscol și vânt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Descoperire misterioasă după 350 de ani. Scheletul lui D’Artagnan ar fi fost găsit sub altarul unei biserici...
Digi Animal World
Pescar atacat de un rechin alb uriaș: „Piciorul meu era în gura lui”. Cum a reușit să scape
Film Now
Adevărul despre fiica „secretă” a lui Chuck Norris. Cum a aflat de existența ei după 26 de ani: „Nu am avut...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”