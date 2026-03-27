Tribunalul Central Raional din Cheliabinsk a interzis difuzarea pe teritoriul Rusiei a filmului documentar „Mr. Nobody Against Putin”, care prezintă propaganda pro-militară din școlile rusești după invazia pe scară largă a Ucrainei, relatează „Mediazona”.

Procuratura a depus o plângere, solicitând interzicerea accesului la film „în interesul unui cerc nedeterminat de persoane” pe trei platforme: VK Video, Yandex.kz și „Motion Video”.

Autoritățile au considerat că filmul exprimă o „atitudine negativă” față de războiul din Ucraina, precum și față de actuala putere și, personal, față de președinte. De asemenea, într-unul dintre cadrele filmului apare un steag alb-albastru-alb, care este simbolul legiunii „Libertatea Rusiei”.

Procuratura a considerat acest lucru „propagandă a extremismului și terorismului”. În plus, instituția a menționat că în film sunt arătate chipurile unor copii minori fără permisiunea părinților.

„Domnul Nimeni împotriva lui Putin” a fost regizat de Pavel Talankin și David Borenstein, care a fost și scenaristul filmului. Filmul povestește despre schimbările din școlile rusești care au avut loc după începerea războiului din Ucraina. Filmul a câștigat premiul „Oscar” la categoria „Cel mai bun film documentar”.

Materialul pentru film a fost constituit din înregistrările video pe care Talankin le-a realizat în primii doi ani de război la o școală din orașul Karabash din Ural, unde lucra ca cameraman.

Mai exact, el a filmat alinierea elevilor, adunările, serile festive și orele de curs. În 2024, Talankin a părăsit Rusia, luând cu el materialul filmat. După ce filmul a câștigat un „Oscar”, Consiliul de lângă Președintele Rusiei pentru Dezvoltarea Societății Civile și Drepturile Omului (CSPCH) s-a adresat comitetului de organizare al premiilor Academiei Americane de Film și UNESCO, declarând că utilizarea imaginilor cu copii ruși în film este ilegală. Consiliul a subliniat că acest lucru încalcă standardele internaționale de protecție a drepturilor copilului și principiile general acceptate privind tratarea etică a materialelor care conțin imagini cu minori.

La Kremlin s-a refuzat să se comenteze câștigarea premiului „Oscar” de către film. Purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a declarat că nu a vizionat filmul. Nici posturile de televiziune de stat ruse nu au menționat în buletinele de știri premierea filmului, ignorând întreaga ceremonie. Agențiile de stat au informat doar despre laureații din alte categorii, iar marile mass-media ruse au scris doar în linii generale despre film.

