O lovitură de peste 200 de milioane de dolari. Cum a reușit Ucraina să scufunde o navă strategică aflată la peste 1000 de kilometri

Ucraina suține că a lovit un spărgător de gheață militar rus, a cărui valoare ar depăși 200 de milioane de dolari, în cadrul unui atac de amploare.

Nava, identificată de Statul Major General al forțelor armate ucrainene drept spărgătorul de gheață „Pruga”, era ancorată în portul Vyborg de la Marea Baltică, situat lângă granița Rusiei cu Finlanda, la aproape 1.000 de kilometri de teritoriul ucrainean.

De la invazia pe scară largă a Rusiei, Flota sa din Marea Neagră a fost ținta unor atacuri repetate din partea forțelor ucrainene. Însă ultima lovitură marchează primul atac reușit cunoscut asupra unei nave militare ruse în Marea Baltică, scrie Kyiv Independent.

Fotografiile care se presupune că au fost făcute miercuri și distribuite pe Telegram arătau o navă albă răsturnată pe o parte printre ambarcațiunile mai mari andocate în port.

Statul Major al Ucrainei a declarat că nava Pruga putea funcționa atât ca spărgător de gheață, cât și ca navă de război obișnuită, și că era operată de divizia de poliție de frontieră a poliției secrete ruse FSB.

Publicația rusă Paluba a raportat că o astfel de navă valorează aproximativ 18 miliarde de ruble (222 de milioane de dolari).

Pruga a fost lovită în timpul unui atac masiv cu drone ucrainene asupra teritoriului rus, în noaptea de marți spre miercuri. Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că 389 de drone ucrainene au fost doborâte în 13 regiuni rusești, precum și în Crimeea ocupată.

Statul Major al Ucrainei a declarat pe Telegram că va „continua să lovească ținte importante ale inamicului” până la „încetarea completă a agresiunii armate împotriva Ucrainei”.

O clădire rezidențială din centrul orașului Vyborg a fost, de asemenea, lovită în timpul atacului de amploare, potrivit guvernatorului regiunii Leningrad, Alexandr Drozdenko.

Mai la sud, unul dintre cele mai mari terminale de gaz din Rusia a fost avariat în orașul portuar Ust-Luga, de cealaltă parte a Golfului Finlandei.

