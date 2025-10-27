Live TV

„O manifestare a naturii trecătoare”. Noile sancțiuni ale SUA, ironizate de către oficialii de la Moscova

Data publicării:
Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei / Sursa foto: Profimedia Images

Sancțiunile anti-rusești sunt un semn al „naturii trecătoare” a dominației occidentale în politica și economia mondială. Cel puțin asta susține Maria Zaharova într-un interviu acordat TASS.

„Desigur, contextul geopolitic se schimbă dinamic, iar companiile noastre trebuie să lucreze astăzi în condiții de restricții agresive anti-rusești. Cu toate acestea, ar fi o greșeală să ne concentrăm exclusiv pe contracararea sancțiunilor. Aceste restricții discriminatorii și părtinitoare sunt un fel de semn al vremurilor, o manifestare a „naturii trecătoare” a dominației occidentale în politica și economia mondială”, a afirmat diplomatul.

Zaharova a subliniat că Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei este hotărât să sprijine în continuare promovarea intereselor operatorilor economici naționali pe piețele mondiale, a căror cooperare eficientă cu contrapartidele străine este garanția succesului activității economice externe a Federației Ruse. „Relațiile economice mondiale se schimbă radical, iar aceste transformări au un caracter structural”, a continuat ea. „Este vorba despre procese obiective de formare consecventă a bazelor unei multipolarități autentice, inclusiv în domeniul economic. În acest context, pentru noi are o importanță deosebită construirea, împreună cu un cerc larg de țări constructive din majoritatea mondială, a unor noi mecanisme de cooperare, independente de dictatul colectiv al Occidentului”.

Potrivit reprezentantului oficial rus, sarcinile Ministerului Afacerilor Externe s-au extins considerabil în contextul numeroaselor restricții - „nu este vorba atât de mult de contracararea unor sancțiuni punctuale sau sectoriale pe termen scurt, cât mai ales de o muncă sistematică pentru crearea unor condiții fiabile pentru o cooperare eficientă cu partenerii străini, în afara paradigmei occidentale confruntaționale, bazate pe dreptul celui mai puternic”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
jurilovca
2
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
maria zaharova face declaratii
3
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
4
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
5
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Digi Sport
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-10-27 at 08.29.18
Rețeaua de interese din jurul spitalului privat din Constanța, unde o...
guvern
Ședință extraordinară la Guvern pentru modificarea OUG 52, care a...
Daniel Băluță.
Daniel Băluță, posibilul candidat al PSD la Primăria Capitalei, are...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu a anunțat oficial că va candida la Primăria Capitalei...
Ultimele știri
Rusia atacă Ucraina cu rachete făcute cu piese din import. Cel puțin 68 de componente ale rachetelor provin din Occident
Arhitectul Catedralei Naționale confirmă că zona exterioară va fi „cu acces public nelimitat”. Când vor fi gata lucrările
Doi ucraineni au fost arestați, sub suspiciunea de spionaj, în Polonia. Vizau potențialul militar și infrastructura critică
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
submarin
„Vânătoarea de submarine”. Marea Britanie și Germania vor acționa împreună pentru a prinde navele subacvatice ale rușilor
serghei lavrov onu
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja să nu atace Ucraina
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
Reacția lui Donald Trump, după ce mai mulți susținători au sugerat că ar trebui să rămână la putere și după 2028
pană de curent ucraina criza de electricitate
O nouă pană uriașă de curent în Ucraina, după cel mai recent bombardament al rușilor
U.S. President Trump And North Korean Leader Kim Jong-un Meet In Hanoi
Donald Trump este gata să facă o concesie fără precedent pentru a se întâlni cu dictatorul Kim Jong Un. Când s-ar putea vedea cei doi
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată a fost diagnosticată cu cancer în stadiul trei, după nenumărate vizite la Urgențe: „Doctorii spuneau...
Cancan
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe...
Fanatik.ro
Scandalul de la Craiova, dezbatere încinsă: “Rădoi a divizat vestiarul cu ceasul cadou de 18.000 euro dat lui...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Marius Şumudică, întâlnire de cinci stele cu Erdogan în Turcia: „A venit cu patru avioane!”
Adevărul
Arma „joker” care va decide soarta Ucrainei, dar ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Pensionarii care nu mai primesc pensia. Documentul obligatoriu care te ajută să nu rămâi fără bani
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Nici n-a stat pe gânduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso în vestiar și i-a spus câteva cuvinte...
Pro FM
Chris Martin și Sophie Turner, cuplu-surpriză la Hollywood. Solistul Coldplay iubește din nou după...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Cancerele care pot fi depistate prin două analize simple de sânge. „Omul sănătos trebuie să se lase înțepat”
Newsweek
Lovitură la pensie pentru o categorie de pensionari care pierd bani. Și mamele sunt afectate
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere