Sancțiunile anti-rusești sunt un semn al „naturii trecătoare” a dominației occidentale în politica și economia mondială. Cel puțin asta susține Maria Zaharova într-un interviu acordat TASS.

„Desigur, contextul geopolitic se schimbă dinamic, iar companiile noastre trebuie să lucreze astăzi în condiții de restricții agresive anti-rusești. Cu toate acestea, ar fi o greșeală să ne concentrăm exclusiv pe contracararea sancțiunilor. Aceste restricții discriminatorii și părtinitoare sunt un fel de semn al vremurilor, o manifestare a „naturii trecătoare” a dominației occidentale în politica și economia mondială”, a afirmat diplomatul.

Zaharova a subliniat că Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei este hotărât să sprijine în continuare promovarea intereselor operatorilor economici naționali pe piețele mondiale, a căror cooperare eficientă cu contrapartidele străine este garanția succesului activității economice externe a Federației Ruse. „Relațiile economice mondiale se schimbă radical, iar aceste transformări au un caracter structural”, a continuat ea. „Este vorba despre procese obiective de formare consecventă a bazelor unei multipolarități autentice, inclusiv în domeniul economic. În acest context, pentru noi are o importanță deosebită construirea, împreună cu un cerc larg de țări constructive din majoritatea mondială, a unor noi mecanisme de cooperare, independente de dictatul colectiv al Occidentului”.

Potrivit reprezentantului oficial rus, sarcinile Ministerului Afacerilor Externe s-au extins considerabil în contextul numeroaselor restricții - „nu este vorba atât de mult de contracararea unor sancțiuni punctuale sau sectoriale pe termen scurt, cât mai ales de o muncă sistematică pentru crearea unor condiții fiabile pentru o cooperare eficientă cu partenerii străini, în afara paradigmei occidentale confruntaționale, bazate pe dreptul celui mai puternic”.

Editor : A.R.