O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră”

Pe măsură ce Bruxelles înăsprește regulile de călătorie pentru ruși, reacțiile variază de la furie oficială la autocompătimire și dispreț anti-război – o imagine a modului în care arată „noua cortină de fier” din perspectiva Moscovei.

Decizia UE de a pune capăt vizelor Schengen cu intrări multiple pentru majoritatea cetățenilor ruși a declanșat o val de indignare, cinism și autocompătimire pe rețelele sociale rusești – de la politicieni aliniați Kremlinului la activiști ai opoziției și utilizatori obișnuiți care deplâng „noua cortină de fier”.

Ce presupune eliminarea vizelor Schnegen multiple

Anunțată pe 7 noiembrie, măsura înseamnă că, cu excepții limitate, cetățenii ruși vor putea solicita acum doar vize cu o singură intrare în spațiul Schengen. Potrivit UE, această măsură răspunde „războiului de agresiune continuu al Rusiei împotriva Ucrainei și riscurilor de securitate legate de eliberarea pe scară largă a vizelor”.

Vizele multiple existente rămân valabile, dar UE a declarat că călătoria în Europa este „un privilegiu, nu un drept”.

Kremlinul avertizează asupra „provocării”

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că restricțiile de viză sunt provocări orchestrate de Uniunea Europeană: „Ar trebui să viseze în continuare, pentru că vor urma măsuri de represalii – dar acestea vor fi luate, în primul rând, pe baza intereselor noastre naționale”.

Potrivit agenției de știri ruse TASS, Zaharova a criticat și raționamentul UE: „Gândirea Comisiei Europene este aparent următoarea: de ce are Europa de Vest nevoie de turiști care au bani, când există migranți ilegali și ucrainieni care se sustrag de la serviciul militar și trăiesc din ajutoare sociale”.

Un alt legislator de rang înalt, Leonid Slutsky, președintele comisiei pentru afaceri internaționale a Dumei de Stat, a declarat că interdicția va afecta mai mult Europa decât Rusia. „Europa s-a pedepsit singură prin interzicerea vizelor cu intrări multiple pentru ruși... Fluxul turistic din Rusia către Europa a scăzut aproape la zero cu mult timp în urmă”, a spus el.

Indignare și drepturi: criticii spun că această măsură afectează rușii obișnuiți

În rândul comentatorilor cu simpatii opoziționiste, sentimentul dominant era frustrarea că măsura afectează rușii obișnuiți, mai degrabă decât cei aflați la putere.

Comentatorul anti-Kremlin Vladimir Arzhanov a scris că decizia „afectează în mod fanatic pe toată lumea, cu excepția regimului lui Putin”, adăugând că chiar și personalități proeminente căutate de tribunalele internaționale „călătoresc liber”, în timp ce disidenții sunt lăsați în urmă.

„Matvienko și Tolstoi vor merge la Geneva”, a spus el, „dar Alexei Moskalev, un fost deținut politic, nici măcar nu poate solicita o viză pentru Germania. Cetățenii Rusiei care se opun războiului vor rămâne fără Schengen. O logică de fier”.

Activistul exilat Ignat Davidov, care locuiește în Germania cu o viză umanitară de patru ani, a declarat că măsura UE „surprinde prin stupiditate și lipsă de viziune”.

„Aceasta afectează rușii obișnuiți – inclusiv mulți activiști și jurnaliști – în timp ce UE, SUA și alți parteneri au încă deficiențe majore în politicile lor de sancționare”, a scris el. „Dacă sarcina UE este de a lupta împotriva opoziției ruse, atunci face o treabă bună.”

„Prostesc și ineficient”: criticii condamnă politica

Proeminentul activist de opoziție Sergei Parkhomenko a calificat decizia Comisiei Europene de a pune capăt vizelor Schengen cu intrări multiple pentru ruși ca fiind „remarcabilă prin prostia, ineficiența și neputința demonstrativă”.

El a afirmat că măsura nu îi va opri pe cei pe care UE pretinde că îi vizează – „cercetași, sabotori, propagandiști, hoți și funcționari corupți” – deoarece aceștia călătoresc deja cu pașapoarte diplomatice. În schimb, a susținut el, aceasta ar îngreuna viața cetățenilor obișnuiți și a personalităților societății civile.

Parkhomenko ridiculizează, de asemenea, ideea „vizelor excepționale” pentru jurnaliști și activiști, spunând că astfel de ștampile ar servi, de fapt, ca certificate de nesiguranță în ochii grănicerilor ruși.

„Oamenilor li se oferă să meargă și să se ofere voluntari pentru a primi un certificat al „rușinii” lor la o ambasadă”, a scris el. „Acum, această oportunitate de a părăsi țara în caz de urgență va deveni și mai complicată.”

Analistul politic și bloggerul Kirill Shulika a acuzat Bruxelles-ul de ipocrizie, argumentând că Europa „construiește o nouă cortină de fier” care ar afecta tocmai acei ruși care simpatizează cel mai mult cu valorile europene.

El a spus că noile reguli – care permit vize cu intrări multiple numai pentru rudele rezidenților UE, șoferii de camioane și marinarii – echivalează cu construirea unei noi bariere între Rusia și Europa.

„Aceasta va afecta acei ruși care sunt apropiați de Europa – cei critici față de guvern, care se consideră parte a Europei de astăzi. UE nu poate face față Kremlinului sau „rușilor răi”, dar poate face față „rușilor buni” – cei pe care încă îi poate atinge”, a spus Shulika.

Reacții civile: „La naiba cu Europa voastră”

Anunțul UE a declanșat, de asemenea, o avalanșă de reacții emoționale pe rețelele de socializare în limba rusă, în special pe X, unde utilizatorii au exprimat în egală măsură indignare, sarcasm și sfidare. Comentariile au variat de la furie deschisă la acceptare resemnată – unii acuzând Europa de „discriminare”, alții respingând decizia ca fiind lipsită de sens sau mult întârziată.

Mai mulți comentatori au acuzat Europa de „standarde duble”, făcând referire la migrația din Africa și Orientul Mijlociu.

„Mii de sălbatici sosesc în Europa cu barca în fiecare zi. Ce fel de vize au? Sau este altceva?”, se arată într-o postare.

Un alt utilizator a comentat sarcastic: „Câți dintre cei care sosesc cu barca ați primit astăzi?”

Alții au minimizat importanța schimbării, menționând că vizele cu intrări multiple deveniseră deja rare.

„Înainte, se acordau vize multiple pentru una sau două luni – ce s-a schimbat? De câte ori poți zbura într-o lună?”, a scris altul în mod ironic. „Acum doar se prefac că sunt mai stricți.”

S-a manifestat și bravada naționalistă, mai mulți insistând că Rusia nu mai are nevoie de Europa.

„La naiba cu Europa voastră”, a scris unul. „Am călătorit în toată lumea – Rusia este cel mai bun loc.”

Altul a insistat: „Rușii din clasa de mijloc așteptau asta. Nu e nimic de făcut în Europa – mai bine călătoriți prin Rusia. E mai interesant și mai frumos.”

Unii utilizatori au reacționat cu ostilitate sau batjocură deschisă.

„Europa continuă să-și sape singură groapa economică – bravo!”, se putea citi într-un mesaj. Altul se bucura că „hamsterii proști ai lui Navalnîi vor suferi din nou – o veste grozavă!”.

Câteva voci au adoptat un ton mai melancolic, considerând mișcarea UE ca fiind sfârșitul unei ere.

„Europa era magnifică. Ce mai rămâne de făcut acolo acum?”, a scris o persoană.

„Rușii nu vor plânge – poporul nostru este puternic. Europa este plină de migranți, mizerie și șobolani. Drumurile arată ca după un război.”

Voci anti-război: „Privilegiații plâng”

Printre utilizatorii mai critici, starea de spirit era sarcastică față de concetățenii lor. Un comentator a susținut că rușii supărați că au pierdut privilegiile de viză „și-au câștigat soarta”, în timp ce alții i-au batjocorit pe cei care se plângeau că au ratat vacanțele la Paris, considerându-i detașați de realitate.

O remarcă larg distribuită a surprins succint sentimentul general:

„Ei plâng pentru Milano, în timp ce ucrainenii își îngroapă copiii”.

Aceste reacții reflectă o mică, dar vocală parte a rușilor anti-război, care văd restricțiile impuse de Europa ca pe o oglindă – revelând cât de îndepărtată a devenit o mare parte a societății ruse de consecințele războiului purtat de guvernul său.

Între izolare și indiferență

Luate împreună, reacțiile relevă o stare de spirit divizată în sfera publică din Rusia: loialiștii Kremlinului denunță UE pentru „rusofobie”, figurile opoziției descriu decizia ca o lovitură pentru societatea civilă exilată, iar o minoritate o ignoră ca fiind irelevantă în comparație cu războiul în curs.

Deocamdată, ultima măsură a UE în materie de vize – menită să strângă șurubul asupra Moscovei, păstrând în același timp deschise canalele pentru călătoriile umanitare – a reușit un lucru: să le reamintească rușilor că ușile Europei sunt încă deschise, dar nu mai sunt primitoare.

Editor : Sebastian Eduard