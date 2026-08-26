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O pensionară de 70 de ani a fost condamnată la 15 ani de închisoare în Rusia pentru că a trimis 600 de euro armatei ucrainene

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Sursa foto: Captura video
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Curtea de Apel nr. 1 din Moscova a menținut sentința pronunțată împotriva Svetlanei Loy, o femeie în vârstă de 70 de ani din regiunea Zaporijia, Ucraina, în dosarul privind trădarea de stat (art. 275 din Codul Penal al Federației Ruse), relatează „Mediazona”.

Conform versiunii anchetei, în perioada ianuarie-noiembrie 2024, pensionista a efectuat 24 de transferuri în sprijinul Forțelor Armate ale Ucrainei, în valoare totală echivalentă cu 63.400 de ruble(n.red. aproximativ 600 de euro). Plățile au fost efectuate în grivne prin intermediul unei aplicații a unei bănci ucrainene.

În februarie, instanța de fond a condamnat-o pe Loï la 15 ani de închisoare în colonie cu regim general, afirmând că femeia „avea opinii anti-ruse”, deși în decembrie 2023 obținuse pașaportul Federației Ruse. Cu toate acestea, ea nu a renunțat la cetățenia ucraineană.

Apelul a fost judecat în ședință închisă, presa și publicul fiind admise doar la pronunțarea hotărârii. Înainte ca judecătorul să citească hotărârea, Loya a început să cânte „Cântecul despre prosop” („Ridna maty moja”) pe versurile poetului ucrainean Andrei Malyșko, din filmul „Anii tinereții” din 1958.

De asemenea, pe 26 august, un tribunal controlat de Rusia a pronunțat sentința în dosarul de trădare de stat împotriva unei alte locuitoare din regiunea Zaporijia — o pensionară în vârstă de 74 de ani din orașul ocupat Berdiansk. Femeii, al cărei nume nu a fost făcut public, i s-au aplicat 14 ani de închisoare pentru transferul a 1.500 de grivne (3.400 de ruble) către Forțele Armate ale Ucrainei prin intermediul unei aplicații mobile a unei bănci ucrainene în 2024.

În cadrul procesului, acuzarea a susținut că, după începerea războiului, pensionară „a dezvoltat o atitudine negativă constantă față de reprezentanții autorităților statale ruse”. Ea, la fel ca Loï, a obținut cetățenia Federației Ruse în 2023.

Editor : A.R.

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