Din cauza sancțiunilor și a izolării geopolitice, Rusia a devenit o piață a substituenților forțați, a importurilor paralele și prețurilor mari.

„Ceea ce părea o piață stabilă, cu o selecție largă de mărci internaționale, cu doar câțiva ani în urmă, s-a transformat acum într-un peisaj al substituenților forțați, al importurilor paralele și al prețurilor în creștere. Și, judecând după sondajele recente, o parte semnificativă a populației consideră deschis acest lucru ca fiind o pierdere”, a remarcat FISU, conform Ukrinform.

Ce le lipsește rușilor?

Conform unui studiu realizat de asociația Group 7/89, 56% dintre cetățenii ruși chestionați ar dori să vadă companiile străine revenind pe piață. Cea mai mare cerere este pentru mărci auto, industria cinematografică, dezvoltatori de software și producători de bunuri de consum de uz cotidian.

Sectoarele tehnologic și industrial au fost cele mai afectate. În urma plecării unor giganți precum Microsoft, Oracle, Adobe, Autodesk și alții, piața rusă de software s-a trezit într-o stare artificială de izolare. Acest lucru a dus la prețuri mai mari, concurență redusă și o situație în care întreprinderile sunt forțate fie să se adapteze la o selecție limitată, fie să caute alternative complexe. Ca urmare, substituirea importurilor a devenit o înlocuire forțată, fără alternative la fel de bune ca produsele globale.

Situația bunurilor de consum de uz cotidian nu este mai puțin elocventă. Alimentele, produsele cosmetice și aparatele electrocasnice au devenit semnificativ mai scumpe din cauza importurilor paralele și a complicațiilor logistice. Unii ruși recunosc deschis că, până la urmă, în Rusia „nu există echivalente”.

Diviziune în cadrul societății

Datele sociologice relevă, de asemenea, o diviziune profundă în cadrul societății ruse. Tinerii sunt cei mai dornici de revenirea companiilor străine (84% în grupa de vârstă 18–29 de ani). Generația mai în vârstă este, însă, mai rezervată. În același timp, cererea pentru revenirea companiilor globale este semnificativ mai mare în marile orașe decât în orașele mici și sate, unde o parte a populației este mai puțin dependentă de brandurile internaționale.

„Concluzia este destul de evidentă: atâta timp cât Rusia continuă să poarte război împotriva Ucrainei, va rămâne izolată, iar piața va rămâne într-o stare de pierderi și de substituenți scumpi”, a remarcat Serviciul de Informații Externe.

Conform raportului Ukrinform, numărul companiilor cu capital străin din Rusia a scăzut cu 35%.

